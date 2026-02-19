Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Magyarországon az elöregedő társadalom miatt egyre növekedhet az idősgondozás és betegellátás iránti igény, mindezért pedig különösen fontos látni, hogy a bérek, a béremelkedések mennyiben tudják növelni az egészségügyi szakmák vonzerejét. A Pénzcentrumon ennek okán most annak jártunk utána, hogy 2019 és 2024 között hogyan alakultak az ápolók, a szakápolók és a segédápolók fizetése.
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon folyamatosan csökkent a születések száma, egyúttal emelkedett a 65 év felettiek aránya. Az elöregedő társadalom nemcsak a nyugdíjrendszer és az egészségügy, hanem a munkaerőpiac számára is komoly kihívást jelent, hiszen az egyre öregedő népesség magával hordozza a krónikus betegségek, valamint az időskori ellátási igények számának növekedését: nő a tartós ápolásra, rehabilitációra és ellátásra szorulók száma, ami strukturális átalakulást hozhat a foglalkoztatásban.
Az egészségügyi és szociális ellátórendszerben várhatóan egyre nagyobb létszámra lesz szükség, különösen az alapellátásban, a kórházi betegápolásban és az idősgondozásban, ugyanakkor a szakma vonzerejének növelése nélkül nehéz lesz biztosítani a szükséges utánpótlást.
Látványos volt a bérnövekedés
A KSH adatai alapján viszont az legalább látható, hogy a bérek jelentős mértékben emelkedtek a betegellátásban dolgozók körében 2019 és 2024 között. Az ápolók és szakápolók bruttó átlagbére 2019-ben még 338 ezer forint körül mozgott, míg 2024-re már meghaladta a bruttó 746 ezer forintot. A segédápolók és műtőssegédek esetében is látványos volt a növekedés: a 2019-es bruttó 273 ezer forintos átlagbér 2024-re bruttó 607 ezer forintra nőtt.
Az ápolók és szakápolók esetében már 2020-ban jelentős ugrás volt látható, amikor a bruttó átlagbér 426 ezer forintra emelkedett, majd ez 2021-ben bruttó 468 ezer, 2022-ben pedig közel bruttó 560 ezer forintra. A következő években is tovább folytatódott az emelkedés, 2023-ban bruttó 611 ezer, 2024-ben pedig már bruttó 746 ezer forintos átlagbért kerestek meg a dolgozók. Hasonló tendencia figyelhető meg a segédápolók és műtőssegédek körében is, akik 2020-ban bruttó 348 ezer, 2021-ben bruttó 374 ezer, 2022-ben bruttó 457 ezer, 2023-ban bruttó 497 ezer forintos átlagbért vihettek haza, 2024-re pedig már bruttó 607 ezer forintra nőtt a fizetésük. A bérek tehát nominálisan több mint duplájára nőttek az ötéves időszak alatt.
A felsőfokú végzettségű ápolók esetében a növekedés még markánsabb pályát ír le. A 2020-as bruttó 542 ezer forintos átlagkeresetet 2021-ben már bruttó 612 ezer, 2022-ben bruttó 722 ezer forintos átlagbér követte, majd 2023-ban bruttó 787 ezer forintra emelkedett a bérszint, 2024-re pedig az átlagkereset elérte a bruttó 959 ezer forintot. A béremelkedés üteme ebben a munkakörben különösen gyors volt 2022 és 2024 között, mindez pedig mutatja, hogy az egészségügyi szektorban a magasabb szintű képzettség és szakmai tapasztalat is egyértelműen visszaköszön a bérezésben.
Az infláció hatása
Fontos ugyanakkor figyelembe venni az infláció hatását is, hiszen a vizsgált időszakban jelentős áremelkedés zajlott le a magyar gazdaságban. A nominális béremelkedés tehát nem egyenlő automatikusan ugyanekkora reálbér-növekedéssel, viszont az adatok alapján még inflációval korrigálva is számottevő javulás történt az egészségügyi szakdolgozók jövedelmi helyzetében.
A következő évek fontos kérdése lehet, hogy a demográfiai trendekkel lépést tud-e tartani a munkaerőpiac, illetve hogy a bérek további alakulása mennyiben tudja kompenzálni a szakma fizikai és mentális terhelését.
