Több mint egy évig tarthat a rémálom: nem várt fordulat a magyar álláskeresőknél

2026 májusában 4 millió 654 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon állt. A tavaszi hónapokban az előző évhez képest enyhén mérséklődött a foglalkoztatottság, a munkakeresés átlagos időtartama pedig meghosszabbodott, és immár meghaladja az egy évet.

A 2026. március és május közötti időszakban a 15–74 éves korosztályban átlagosan 4 millió 640 ezren dolgoztak, ami 33 ezer fős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest - írja gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A csökkenés kizárólag a nők körében jelentkezett, ugyanis miközben a férfi foglalkoztatottak létszáma 2 millió 480 ezer főn stagnált, addig a nőké 34 ezerrel, 2 millió 161 ezer főre mérséklődött. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája összességében nem változott, 75 százalékos volt; ezen belül a férfiaknál 79,3, a nőknél pedig 70,6 százalékot mértek.

A munkaerőpiac szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezren dolgoztak, ami 53 ezer fős csökkenést jelent az előző év azonos időszakában rögzített szinthez képest. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer főt tett ki, míg a külföldi telephelyen dolgozók száma 121 ezer fő volt.

A vizsgált tavaszi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer fő volt, ami 4,3 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg. A munkanélküli férfiak száma 109 ezer főt, a nőké pedig 99 ezer főt tett ki, ami rendre 4,2, illetve 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelent.

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A munkakeresés folyamatában kedvezőtlen tendencia figyelhető meg, mivel az elhelyezkedés átlagos időtartama 13,3 hónapra nyúlt. A három hónapnál rövidebb ideje próbálkozók aránya jelentősen, 10,4 százalékponttal 31,7 százalékra esett vissza. Ezzel párhuzamosan a 4–11 hónapja munkát keresők aránya 31,4 százalékra nőtt, a több mint egy éve tartósan állástalanoké pedig 36,9 százalékra emelkedett. Ezzel szemben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján május végén 215 ezer regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, ami 3,5 százalékos csökkenést, vagyis enyhe javulást mutat az előző évhez képest.