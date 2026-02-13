Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Az európai parlamenti képviselők fizetése különösen akkor kerül előtérbe, amikor az uniós intézmények működésének költségeiről van szó. Kevesen tudják azonban, hogy pontosan miből is áll egy EP-képviselő fizetése. A rendszer 2009-ben vált egységessé, megszüntetve a tagállamonként eltérő fizetési gyakorlatot: azóta minden képviselő ugyanazon szabályok szerint kap fizetést és költségtérítést, függetlenül attól, melyik országból érkezett. A jövedelem nemcsak az alapfizetésből áll, hanem különböző juttatásokból és térítésekből is. Ezek célja hivatalosan az, hogy fedezzék a parlamenti munka során felmerülő költségeket.

Az európai parlamenti képviselők 2009 júliusától az egységes képviselői statútum alapján azonos fizetésben részesülnek feladataik ellátásáért. A fizetés az Európai Bíróság bíráinak alapfizetésének 38,5%-ában van meghatározva. Ennek megfelelően jelenleg az EP-képviselők havi bruttó fizetése 11 255,26 euró, ami körülbelül 4 millió 252 ezer forint.

Az összeget az Európai Parlament költségvetéséből finanszírozzák, és uniós adó, valamint kötelező biztosítási járulékok terhelik, melyeknek levonása után a nettó havi jövedelem 8772,70 euró, ami pedig körülbelül 3 millió 314 ezer forint. Fontos ugyanakkor, hogy a tagállamok saját hatáskörben további nemzeti adókat is kivethetnek erre az összegre.

Az európai parlamenti képviselők juttatásai

Az alapfizetésen felül az EP-képviselők – a nemzeti parlamenti képviselőkhöz hasonlóan – különféle juttatásokra jogosultak, amelyek a parlamenti feladatok ellátásával járó kiadásokat hivatottak fedezni.

Általános költségtérítés

Az általános költségtérítés célja, hogy fedezze az európai parlamenti képviselők munkájával összefüggő mindennapi kiadásokat, például az irodák működtetését és fenntartását, az irodaszerek és szakmai anyagok beszerzését, az irodai berendezések költségeit, valamint a reprezentációs és adminisztratív ráfordításokat. Azoknál a képviselőknél, akik igazolatlanul hiányoznak egy parlamenti év plenáris üléseinek több mint feléről, a juttatás összegét a felére csökkentik. Az általános költségtérítés jelenlegi mértéke havi 4950 euró, ami körülbelül 1 millió 870 ezer forint.

Utazási költségek

Az európai parlamenti munka jelentős része Brüsszelhez és Strasbourg­hoz kötődik, hiszen a plenáris ülések, a bizottsági ülések és a képviselőcsoportok tanácskozásai jellemzően ezekben a városokban zajlanak, így az utazás a képviselői munka szerves része.

A Parlament megtéríti az üléseken való részvételhez szükséges utazási költségeket meghatározott felső határok mellett, legyen szó repülőről, vonatról vagy autós közlekedésről (repülés esetén legfeljebb business osztályú, a vasúti utazásoknál első osztályú jegyet térítenek meg, míg autóhasználatnál kilométerenként 0,59 euró számolható el). Emellett a hivatalos tevékenységekkel összefüggő egyéb utazásokra is jár térítés, külön a választási tagállamon belüli és azon kívüli utak esetében. Ezen túlmenően az egyéb utazási költségek (például autópálya-használati díjak, túlsúlyos poggyász díja, foglalási díjak, étkezések, stb.) fedezésére a képviselők az utazás távolsága és időtartama alapján juttatásokra is jogosultak.

A képviselők hivatalos feladataik miatt a választási tagállamon belül és azon kívül is rendszeresen utaznak. Az adott országon belüli tevékenységek esetében az utazási költségeket a szokásos szabályok szerint térítik meg, a választási tagállamon kívüli hivatalos utaknál pedig a költségek megtérítésére évente legfeljebb 5638 euróig jogosultak a képviselők, amely összeget évente indexálhatják.

Napi megélhetési költségtérítés

A Parlament napi 359 eurós átalányösszegű (2026-ban) juttatást fizet, ez valamivel több mint 135 ezer forint, amely évente indexálható, és amely a képviselők parlamenti tevékenységi időszakok során felmerülő valamennyi megélhetési költségét hivatott fedezni, feltéve, hogy jelenlétüket az erre a célra rendelkezésre bocsátott hivatalos jelenléti ívek egyikének aláírásával igazolják.

Ha egy képviselő a plenáris ülés szavazási napjain a név szerinti szavazások legalább felén nem vesz részt, a napidíjat a felére csökkentik, még akkor is, ha a képviselő jelen van. Az Európai Unión kívül szervezett ülések esetén a napidíj 179,5 euró, ami körülbelül 68 ezer forint (szintén a névjegyzék aláírásának függvényében), a szállásköltségeket pedig külön megtérítik.

Nyugdíjak

A volt európai parlamenti képviselők 63. életévük betöltésétől öregségi nyugdíjra jogosultak. A nyugdíj mértéke minden teljes mandátumban eltöltött év után a képviselői fizetés 3,5 százaléka, amelyet havi arányosítással egészítenek ki, de legfeljebb a fizetés 70 százalékáig. Ezeket a nyugdíjakat szintén az uniós költségvetés fedezi.

A képviselők fizetése itthon is magas

Magyarországon a képviselői alapfizetés törvény szerint az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg. A HVG számításai szerint így az idei évben körülbelül 2,18 millió forintos fizetésre számíthatnak a képviselők. (A számításhoz a 2024-ben mért 667 ezer forintos bruttó átlagbért, valamint 9 százalékos idei béremelkedést vették alapul.)

Azt érdemes még megjegyezni, hogy a 2,18 millió forintos alapösszeget azok a képviselők kapják, akik semmilyen parlamenti vagy kormányzati tisztséget, illetve bizottsági tagságot nem töltenek be. Bizottsági tagság esetén már az alapbér 1,2-szerese, vagyis 2,6 millió forint jár, míg a frakcióvezetők az alapfizetés kétszeresét, 4,36 millió forintot vihetnek haza.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés adatai szerint 2014 óta csaknem megháromszorozódott a képviselői alapbér. Egyéb juttatásként a képviselők lakás- vagy szállásköltségeire havi mintegy 763 ezer forintot kapnak, az irodai elhelyezésre legfeljebb 2,18 millió forintos keret áll rendelkezésükre, míg az alkalmazottak foglalkoztatására a képviselői alapbér 3,3-szorosának megfelelő, adómentes összeg használható fel. Emellett a mobiltelefon-szolgáltatás költségeire havi 109 ezer forint jár. A képviselők továbbá üzemanyag- és egyéb közlekedési eszközhasználattal kapcsolatos kiadásaikat is elszámolhatják költségtérítésként.