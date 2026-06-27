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Napi 18 ezer forintért toboroznak idénymunkást a magyar földekre: kemény meló, szállást is adnak

Pénzcentrum
2026. június 27. 15:33

„Napi 18 ezer forint, szállás biztosított” – ezzel a felhívással keres idénymunkásokat egy TikTok-videó feltöltője. A toborzás nem véletlen, manapság egyre nehezebb a mezőgazdaságban egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány, amit a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása is tovább fokozhat.

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A közösségi médiában közzétett videó szerint a munkáért napi 18 ezer forintos fizetést kínálnak, kétheti elszámolással. A feltöltő állítása szerint a dolgozóknak szállást biztosítanak, napi előleget is kérhetnek, valamint a boltokba történő szállítást is megoldják. A videóban az is elhangzik, hogy magyar és ukrán munkavállalók jelentkezését egyaránt várják.

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2026-ban a nyári betakarítási szezonban továbbra is komoly kihívást jelent elegendő idénymunkást találni. Az Agrárszektor korábban arról írt, hogy a munkaerőhiány az agrárium egyik legsúlyosabb problémája, és több termelő szerint egyre nehezebb biztosítani a szükséges dolgozói létszámot. A szakmai szervezetek szerint a magas élőmunka-igényű kertészeti ágazatok különösen kitettek a munkaerőhiánynak, miközben a termelési költségek is folyamatosan emelkednek.

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A helyzetet tovább nehezíti, hogy a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása miatt több vállalkozás bizonytalansággal szembesül. Mint ismert, az új szabályok alapján foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai nem kaphatnak, miközben a korábban kiadott engedélyek érvényben maradnak lejártukig.

A rendelet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy ezt a listát bármikor módosítsa, így a jogosult országok köre a jövőben bővülhet vagy tovább szűkülhet. A jogszabály átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz. A már kiadott tartózkodási engedélyek a lejáratukig érvényesek maradnak, vagyis a jelenleg Magyarországon dolgozó, engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók helyzete nem változik azonnal.
Címlapkép: Getty Images
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