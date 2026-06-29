Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)

Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára. 2026. június 29. és július 1. között érheted el a kuponfüzetet a SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben, a kuponokat pedig 2026. július 2. és július 12. között válthatod be, melyek a MySPAR applikációban digitálisan is elérhetők lesznek, több ajánlat pedig a SPAR és INTERSPAR szórólapokban is megjelenik.

Tervezz előre!

A kuponfüzet összesen 70-nél is több különböző kedvezményt tartalmaz, amelyek a mindennapi bevásárlástól a nyári kikapcsolódásig számos területen segíthetnek spórolni. Emellett három Joker kupon is helyet kapott a füzetben, amelyekkel a felhasználási feltételek betartásával a saját választásod szerinti termékre vehetsz igénybe 20%-os kedvezményt.

A napsütéses hónapok elengedhetetlen kellékei közül is több terméket kedvezményesen szerezhetsz be. A kuponokkal 20%-os kedvezmény jár számos napozótermékre, köztük NIVEA, Ambre Solaire és Sun Kiss naptejekre, napspray-kre, gyermekeknek készült fényvédőkre és napozás utáni készítményekre. Ha a családi nyaralás vagy a vízparti pihenés szerepel a programban, most érdemes előre beszerezni a szükséges termékeket.

Frissítő ötletek a forró napokra

A nyári időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. A kuponfüzetben ezért 30%-kal kedvezőbb áron érhető el a Philips szódagép, valamint a Laica vízszűrő és kancsó, amelyek segíthetnek a mindennapi hidratálásban.

Könnyítsd meg a család mindennapjait!

A kisgyermekes családok számára is számos ajánlat érkezik. Az INTERSPAR áruházakban a LEGO Speed Champions, Technic és Botanicals termékek 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. Emellett az összes Pampers termék 25%-os kedvezménnyel vásárolható meg a kuponok felhasználásával. A nyári programok és utazások idején különösen jól jöhetnek ezek a megtakarítások.

Tisztaság és ápoltság, kevesebből

A háztartási termékek között is jelentős kedvezmények várnak. A Tomi mosási termékek és a Vanish folteltávolítók 30%-kal, míg több Domestos WC-tisztító és -illatosító akár 40%-kal kedvezőbb áron kerülhet a kosaradba. Így a nyári nagytakarítás vagy a mindennapi tisztán tartás is kevesebbe kerülhet. A kuponok között több Oral-B termék is megtalálható, melyek 25%-os kedvezménnyel érhetők el, így a család minden tagja számára találhatsz megfelelő ajánlatot.

Gyors megoldások a nyári napokra

A vakáció idején sokszor jól jönnek a gyorsan elkészíthető ételek. A Regnum hámozott virslik 27%-os, a Dr. Oetker Guseppe pizzák 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. A Barilla szószok pedig akár 40%-kal olcsóbban kerülhetnek a kosaradba, így néhány perc alatt elkészítheted a családi vacsorát. A növényi alapú táplálkozást követők számára is készültek ajánlatok. A Vegan Chef termékei – többek között növényi sajtalternatívák, szendvicskrémek, desszertek és egyéb vegán készítmények – 25%-os kedvezménnyel érhetők el a kuponakcióban.

A kuponfüzetek 2026. június 29. és július 1. között érhetőek el. A kuponokat pedig 2026. július 2. és július 12. között válthatod be a SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. A kedvezmények digitálisan, a MySPAR applikációban is elérhetők lesznek, így még egyszerűbben tervezheted meg a nyári bevásárlásokat.

A SPAR aktuális ajánlatait a https://www.spar.hu/ajanlatok oldalon találod.

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