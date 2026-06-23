Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért

Egy friss összeállítás azt vizsgálta, hogy mennyi időbe telik 1000 dollár (kb. 307 ezer forint) megkeresése a különböző OECD országokban. Nem meglepő, hogy míg a magas jövedelmű, fejlett gazdaságú országokban ez az összeg viszonylag gyorsan összeszedhető, a kevésbé fejlett országok esetében sokkal több munkaóra szükséges hozzá. A lista élén és végén szereplő országok között több mint ötszörös a különbség, még a vásárlóerő-paritással korrigált adatok alapján is. Magyarország nem áll túl jól a nemzetközi összevetésben: az OECD-országok közül mindössze négy országban tart tovább az 1000 dollárnak megfelelő összeg megkeresése.

A Visual Capitalist egy rangsora azt mutatja meg, hogy a világ különböző országaiban mennyi időbe telik 1000 dollárnyi összeg megkeresése. A vizualizáció az OECD átlagos éves béreire és az Our World in Data éves ledolgozott munkaórákra vonatkozó adataira épül.

Fontos kiemelni, hogy a rangsor vásárlóerő-paritáson (PPP) alapul, vagyis figyelembe veszi az egyes országok eltérő árszínvonalát, így reálisabban hasonlíthatók össze a jövedelmek. PPP-korrekció nélkül az alacsonyabb megélhetési költségű országok munkavállalói szegényebbnek tűnhetnének a valóságosnál, míg a magasabb árszínvonalú országokban élők gazdagabbnak.

A lista végén jellemzően alacsonyabb bérszintű országok szerepelnek, melyek munkavállalóinak több mint ötször annyit kell dolgozniuk ugyanannyi pénzért, mint a lista élén állóknak: míg Luxemburgban és Izlandon 16 órát kell dolgozni 1000 dollár megkereséséért, addig Kolumbiában 86 órát.

Az ábrán is jól látszik, hogy Európa dominálja a rangsor élmezőnyét. Luxemburgban, Izlandon, Svájcban, Norvégiában, Dániában és Hollandiában kevesebb mint 20 óra munkával lehet megkeresni 1000 dollárt. Egy átlagos amerikai munkavállalónak is csak körülbelül 22 órára van szüksége ugyanennyi összeg megkereséséhez, de ez kissé elmarad több európai gazdaságtól.

A Becker Friedman Institute és a CEPR elemzése szerint az erős munkaerőpiaci intézmények, a magas foglalkoztatottság és az oktatásba történő jelentős beruházások egyaránt hozzájárulnak a magas bérekhez és a viszonylag kiegyensúlyozott jövedelemeloszláshoz. Luxemburg különösen magas pénzügyi és üzleti szolgáltatási koncentrációval rendelkezik, ami segít fenntartani a világ legmagasabb átlagbérei közé tartozó jövedelmi szintet.

Latin-Amerikában többet dolgoznak, kevesebbet keresnek

Kolumbia és Mexikó áll a lista másik végén: az előbbiben 86, az utóbbiban 78 órát kell dolgozni 1000 dollárért. Bár ezekben az országokban a munkavállalók gyakran ugyanannyit vagy akár többet dolgoznak évente, mint a fejlettebb gazdaságokban élők, az átlagbérek jóval alacsonyabbak.

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Az Our World in Data által idézett kutatások szerint az alacsonyabb jövedelmű országokban az emberek általában hosszabb munkaidőben dolgoznak, miközben óránként kevesebb jövedelmet termelnek. A közgazdászok ezt elsősorban az alacsonyabb termelékenységgel, a nagyobb informális gazdasággal, a tőkéhez való korlátozott hozzáféréssel és a lassabb bérnövekedéssel magyarázzák.

A magyar bérek

Magyarországon a bérek nominálisan folyamatosan emelkednek, ugyanakkor a reálbérek szintje még mindig elmarad a nyugat-európai bérektől. Az Eurostat 2026. januári adatait szerint minimálbérek tekintetében Európában Bulgária áll a lista végén 620 eurós havi összeggel, míg a csúcson Luxemburg van, ahol a minimálbér eléri a 2704 eurót. Bulgária mellett Románia, Lettország és Magyarország is a lista végén található, 1000 euró alatti minimálbérrel.

Magyarországon 2026. január 1-jétől a bruttó minimálbér összege 322 800 forint, míg a garantált bérminimum bruttó 373 200 forint. A KSH legfrissebb adatai alapján 2026 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 volt Magyarországon, míg a nettó átlagkereset 541 200 forint volt.