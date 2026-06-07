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Mikor van apák napja 2026-ban? Apák napi ajándék, idézetek - Az ünnep eredete

Pénzcentrum
2026. június 7. 08:00

Apák napja 2026-ban június 21-én lesz, vagyis szokás szerint június harmadik vasárnapján ünnepelhetjük az apukákat és nagyapákat. Mivel az apák napja Magyarországon mozgóünnep, a készülődés első lépése mindig az, hogy pontosan ellenőrizzük, mikor lesz apák napja az adott évben. Hogy a szervezés zökkenőmentes legyen, cikkünkben nem csupán az ünnep eredetéről olvashatsz, hanem praktikus tippeket is kapsz ahhoz, hogy a kiválasztott apák napi ajándék és a hozzá tartozó apák napja idézet igazán személyes legyen.

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Mikor lesz apák napja 2026-ban?

Apák napja Magyarországon nem fix dátumhoz kötődik: az anyák napjához hasonlóan ez is mozgóünnep, ezért mindig érdemes időben ellenőrizni, hogy apák napja mikor van pontosan az adott évben. A szabály alapján június harmadik vasárnapján tartjuk az ünnepet, ami azt jelenti, hogy idén az apák napja 2026. június 21-én lesz.

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Mivel hétvégére esik, könnyen lehet hozzá igazítani egy családi ebédet vagy közös programot, például egy belföldi kirándulást. Ez a nap nem nagyszabású ünnep, inkább meghitt, családi alkalom: ilyenkor az édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat és az apai szerepben jelen lévő családtagokat szokás köszönteni.

Honnan ered az apák napja?

Az apák napja modern hagyománya az Egyesült Államokból indult: a kezdeményezést Sonora Smart Dodd nevéhez kötik, aki szerette volna, ha az apák is külön ünnepnapot kapnak. Az ötlet mögött személyes családi történet állt, hiszen édesapja egyedül nevelte fel gyermekeit, ezért Dodd fontosnak tartotta az apai gondoskodás és felelősség elismerését.

Az ünnep később több országban is elterjedt, de a nemzetközi apák napja nem mindenhol ugyanarra a dátumra esik. Vannak országok, ahol hozzánk hasonlóan június harmadik vasárnapján tartják, máshol vallási, történelmi vagy helyi hagyományokhoz kötődik. A közös pont mindenhol ugyanaz: ezen a napon az apai szerepre, a gondoskodásra és a családban betöltött jelenlétre irányul a figyelem.

Apák napja ajándék ötletek: mivel készüljünk?

Bár az apák napja ajándék nélkül is lehet meghitt, egy jól eltalált apróság még személyesebbé teheti az ünnepet. Ha kézzelfogható kedvesség mellett döntünk, jó irány lehet egy könyv, egy praktikus kiegészítő, egy kedvenc italhoz vagy hobbihoz kapcsolódó tárgy, illetve gyerekektől egy rajz, fotó vagy kézzel készített meglepetés.

Mint minden figyelmesség, az apák napi ajándék akkor működik igazán jól, ha kapcsolódik az ünnepelt személyiségéhez, szokásaihoz vagy érdeklődéséhez. Az apák napja ajándék ötletek közül a legjobbak gyakran azok, amelyek közös élményt adnak: egy családi ebéd, kirándulás, horgászás, meccsnézés, mozi vagy otthoni főzés sokszor emlékezetesebb, mint egy tárgyi ajándék.

Apák napi idézetek és versek: mit írjunk a köszöntőbe?

Egy jól kiválasztott apák napja idézet vagy vers személyesebbé teheti a képeslapot, az ajándékkísérőt vagy a családi köszöntést. Az apák napi idézetek közül érdemes olyat választani, amely nem túl ünnepélyes, mégis szépen fogalmaz az apai gondoskodásról, a közös emlékekről vagy arról, mit jelent az apa jelenléte a családban. Kisebb gyerekek akár szavalhatnak köszöntő gyanánt, erre ideális például az alábbi, egyszerű apák napja vers:

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Krizsán Eszter: Édesapámnak

Apák napja alkalmából köszöntelek Téged,
Örömöd és boldogságod sose érjen véget.
Köszönöm, hogy gyermekkoromat mókássá tetted,
Jó példaként állt előttem minden egyes tetted.
Köszönöm a sok kalandot, együtt töltött percet,
A szívembe ültetett, színes virágoskertet.
Köszönöm, hogy megdorgáltál, ha rossz voltam éppen,
Rám zúduló szereteted minden ölelésben.
Kívánom, hogy mindig legyen nevetés az élet,
A Jóisten éltessen nagyon sokáig Téged!

Ha valaki nem szavalós típus, nem kell aggódni, az apák napja vers nélkül is lehet emlékezetes, különösen akkor, ha a gyerekek a saját gondolataikkal köszöntik fel az édesapákat. Egy rövid „szeretlek”, egy közös emlék felidézése vagy néhány egyszerű mondat arról, miért jó együtt lenni apával, sokszor személyesebb hatást kelt, mint egy kész szöveg. Az apák napi idézetek és versek tehát jó kapaszkodót adhatnak, de a legfontosabb, hogy a köszöntés őszinte legyen, és illjen ahhoz, akinek szól.

Apák napja a családi ünnepek sorában

Mire elérkezik az apák napja 2026-ban, a családi ünnepek többségén már túl vagyunk: a testvérek napját április 10-én, az anyák napját május 3-án, a gyereknapot pedig május 31-én tartottuk. Azonban a június 21-én esedékes apák napja Magyarországon nem az utolsó a sorban.

A nyári időszakban ezután is lesz még olyan alkalom, amikor a családi kötelékek kerülhetnek előtérbe. A nagyszülők és idősek világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden év júliusának negyedik vasárnapján tartják, 2026-ban július 26-án. Ez az ünnep a nagyszülők, az idősebb generációk és a fiatalabb családtagok közötti kapcsolat fontosságára irányítja a figyelmet.
Címlapkép: Getty Images
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