Ezzel a papírral lehet most nagyon sok pénzt keresni Magyarországon: egyre többen látják be, máshogy nem megy

A fiatal dolgozók több mint fele stabilnak érzi munkahelyét, ugyanakkor mindössze 36%-uk érzi magát igazán megbecsültnek a K&H ifjúsági index 2026 első negyedéves adatai szerint. A kutatás arra is rámutatott, hogy a nyelvtudás továbbra is erősen meghatározza a fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeit, miközben jelentős különbségek látszanak a fővárosi és vidéki válaszadók tapasztalatai között.

A K&H ifjúsági index első negyedéves adatai alapján a fiatalok stabilnak látják állásukat jelenlegi munkahelyükön, ugyanakkor sokkal bizonytalanabbak abban, hogy valóban értékelik-e őket feletteseik.

Miközben a válaszadók több mint fele stabilnak érzi állását, a munkahelyi megbecsültség érzése már jóval kevésbé általános körükben.

Számít a nyelvtudás

A kutatás arra is rámutatott, hogy a fiatal generáció munkaerőpiaci lehetőségeit továbbra is erősen befolyásolja az idegennyelv-tudás. A 19–29 évesek kétharmada beszél valamilyen idegen nyelven, de a különbségek jelentősek az egyes csoportok között. A diákok körében szinte általános a nyelvtudás, 93%-uk nyilatkozott úgy, hogy beszél valamilyen idegen nyelven, miközben az aktív dolgozóknál és az inaktív fiataloknál már jóval alacsonyabb az arány, előbbiek 57%-a, utóbbiak 49%-a tudja megértetni magát idegen nyelven.

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A főváros és a kisebb települések között szintén látványos eltérés mutatkozik: Budapesten a fiatalok közel négyötöde beszél idegen nyelvet, a kisvárosokban azonban még minden második fiatal sem.

Stabil a munkahely, de hol a megbecsültség?

A dolgozó fiatalok többsége ugyan biztonságosnak érzi jelenlegi munkahelyét, de a kutatás alapján ez nem feltétlenül jár együtt pozitív munkahelyi élményekkel. A válaszadók 51%-a stabilnak tartja állását, miközben csak 36%-uk érzi magát valóban megbecsültnek munkahelyén. Ez arra utal, hogy a fiatalok számára ma már nem kizárólag a kiszámítható munkahely fontos, hanem az is, hogy kapnak-e megfelelő visszajelzést és elismerést munkájukért.

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A megbecsültség érzése ráadásul területileg is erősen eltér. Budapesten a fiatal dolgozók fele érzi magát megbecsültnek, míg a nyugati országrészben ez az arány mindössze 22%. A kutatás szerint tehát nemcsak a munkaerőpiaci helyzet, hanem a munkahelyi élmény is jelentősen különbözhet az ország egyes részei között.

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„A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fiatal generáció számára ma már nemcsak a biztos munkahely fontos, hanem az is, hogy fejlődési lehetőséget, visszajelzést és elismerést kapjanak munkahelyükön. Emellett továbbra is jól látható, hogy az idegennyelv-tudás fontos versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, különösen a tanuló és a városi fiatalok körében.” – értékelte az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági marketing vezetője.

A mostani eredmények összességében egy olyan generáció képét rajzolják ki, amely alkalmazkodó és nyitott a munkaerőpiaci kihívásokra, ugyanakkor egyre tudatosabban figyel arra is, milyen munkahelyi környezetben dolgozik, mennyire érzi magát értékesnek, és milyen lehetőségeket lát maga előtt hosszabb távon - zárul a bank közleménye.