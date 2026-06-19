Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások

2025-ben tovább nőtt a frissen végzett fiatal felnőttek foglalkoztatottsága az Európai Unióban. A 20–34 éves, közép- vagy felsőfokú végzettséget szerzett és nem tanuló fiatalok 83%-a dolgozott, ami enyhe emelkedést jelent az előző évi 82,3%-hoz képest. Az elmúlt 11 évben összességében 7,5 százalékponttal javult ez az arány. A diplomás fiatalok helyzete továbbra is kedvezőbb, de az egyes tagállamok között komoly különbségek láthatók. Magyarországon a friss diplomások foglalkoztatási rátája 86,7%, ami meghaladja a 83%-os uniós átlagot, derült ki az Eurostat friss adataiból.

2025-ben az Európai Unióban a 20 és 34 év közötti, nem tanuló, frissen végzett fiatalok foglalkoztatási rátája elérte a 83%-ot, szemben a 2024-es 82,3%-kal. Az elmúlt 11 évben a mutató összesen 7,5 százalékponttal javult.

A végzettség erősen befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket: a felsőfokú végzettséggel rendelkező friss diplomások foglalkoztatottsága 2025-ben 87% volt, ami közel 10 százalékponttal magasabb a középfokú végzettségűek 77,2%-os értékénél.

Országok közötti különbségek

Az EU-tagállamok között jelentős eltérések láthatók. Máltán volt a legmagasabb a friss diplomások foglalkoztatási rátája (91%), ezt követte Németország (90,6%) és Hollandia (90,1%). A lista másik végén Görögország (62,4%), Olaszország (71,8%) és Románia (72,7%) állt.

Magyarország a rangsorban a hetedik helyen szerepel, az uniós országok közül a fentebb említetteken túl csupán Írország, Ausztria és Svédország előzi. Itthon a friss diplomások foglalkoztatási rátája 86,7%, ami meghaladja a 83%-os uniós átlagot.

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Nemek szerinti különbségek

Uniós szinten a friss diplomások foglalkoztatottsága magasabb volt a férfiaknál (84,4%), mint a nőknél (81,5%). A férfiaknál Csehország (92,4%), Hollandia (92,1%) és Németország (92,0%) vezette a rangsort. A legalacsonyabb értékek Görögországban (56,8%), Olaszországban (73,3%) és Romániában (74,9%) voltak.

A nőknél Málta (90,5%), Németország (89,0%) és Ausztria (88,8%) teljesített a legjobban, míg a legalacsonyabb értékeket Görögország (68,6%), Olaszország (70,2%) és Románia (70,3%) mutatta.

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Az adatok szerint 18 uniós országban a férfiak foglalkoztatási rátája magasabb volt, mint a nőké. A legnagyobb különbségek Csehországban (+12,2 százalékpont), Lettországban (+10,3 százalékpont) és Szlovéniában (+6,3 százalékpont) jelentkeztek. Azokban az országokban, ahol a nők teljesítettek jobban, a legnagyobb eltérést Görögország (+11,8 százalékpont), Észtország (+5,0 százalékpont) és Finnország (+4,4 százalékpont) mutatta.

Változó munkaerőpiac várja a friss diplomásokat

Az európai munkaerőpiacon a friss diplomások helyzetét a szakemberhiány is javítja. Az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) 2025-ös jelentése szerint a munkaerőhiány szinte minden foglalkozási csoportban megjelent legalább egy uniós országban. A jelentés szerint különösen nagy a kereslet az egészségügyben, a műszaki területeken és számos szakképzettséget igénylő szakmában, ami kedvezőbb elhelyezkedési lehetőségeket teremthet a pályakezdők számára.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a diploma önmagában egyre kevésbé jelent automatikus előnyt. Az uniós kutatások szerint a munkáltatók egyre inkább a gyakorlati készségeket, a digitális kompetenciákat és az alkalmazkodóképességet keresik. A munkaerőpiac szerkezete gyorsan változik, ezért a fiatalok számára a folyamatos továbbképzés és az új készségek elsajátítása kulcsfontosságú lehet a hosszú távú karrierépítésben. A munkaerőpiaci átmenetet vizsgáló európai elemzések szerint azok a pályakezdők tudnak a legkönnyebben elhelyezkedni, akik már tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szereznek vagy gyakorlati képzésekben vesznek részt.