Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban

Sokan még mindig úgy gondolnak a takarításra, mint alulfizetett, kevés megbecsüléssel járó munkára, ám ez nem feltétlenül van így minden esetben. Miközben a KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló takarítók bére továbbra sem számít kiemelkedőnek, ugyanakkor a bejárónők és házvezetők a hirdetések szerint sokszor igen csábító bérekre számíthatnak. A nagyvárosokban, különösen Budapesten egyre több család szervezi ki a háztartási feladatokat. A rugalmas munkavégzés, a sokrétű feladatkör és a magas fokú diszkréció miatt a tapasztalt házvezetőkért sokszor komoly verseny folyik. De mennyit lehet hazavinni bejárónőként és házvezetőként Magyarországon 2026-ban? Cikkünkben ennek jártunk utána.

A bejárónők és a házvezetők munkája az utóbbi években egyre keresettebbé vált, különösen a nagyvárosokban. Ennek okai többek közt lehetnek a háztartások növekvő terhei, vagy hogy sok család időhiánnyal küzd, ami miatt külső segítségre szorulnak. Sokan így – amennyiben anyagi lehetőségeik ezt megengedik – szívesen szervezik ki a munkát, és vesznek igénybe rendszeresen takarítási szolgáltatásokat.

Bár a közvélekedés szerint a takarítók bérezése nem a legkiemelkedőbb – és ezt a KSH adatai is alátámasztják –, a valóság ennél némileg árnyaltabb képet mutat. Egyrészt van különbség takarító, bejárónő/házvezetőnő és takarító cég között. A bejárónők és házvezetőnők munkája sokszor rugalmasabb, és feladataik is sokrétűbbek, mint egy takarítónak, ami magasabb óradíjat is indokolhat. A takarítócégek pedig több alkalmazottal működnek, és általában nagyobb intézményekre specializálódnak.

A bérezésre természetesen hatással van még a munkavégzés helyszíne, a munkavállaló tapasztalata, valamint a háztartás igényei is: egy kisebb lakás takarítása és egy teljes háztartás menedzselése között hatalmas lehet a különbség árazásban.

A házvezetők feladatai esetében tehát nem pusztán takarításról van szó, munkájuk ennél jóval összetettebb: gyakran ők gondoskodnak a háztartás teljeskörű müködéséről, a mosástól és vasalástól kezdve a bevásárláson át akár egészen az időbeosztás megszervezéséig, sőt, sok esetben a gyerekek felügyelete is a része a feladataiknak. Munkájuk így igen nagyfokú önállóságot, megbízhatóságot és diszkréciót is kíván, hiszen gyakorlatilag egy család magánszférájában dolgoznak. Mindezek mellett pedig alkalmazkodniuk is kell a család életritmusához, szokásaihoz, amihez pedig elengedhetetlen a rugalmasság.

Ezek a komplexebb feladatok értelemszerűen magasabb díjazást indokolhatnak, mint a takarítók esetében, és ezt a piac is leköveti. Egy általunk megtekintett hirdetésben tapasztalt munkavállalókat keresnek a fővárosba, akik egy háztartás teljes körű vezetésére vállalkoznak. Itt a feladatok közé tartozik a takarítás, a mosás, a vasalás, a bevásárlás és alkalmanként a főzés is. Elvárják többek közt az erkölcsi bizonyítvány meglétét, a diszkréciót, a tapasztalatot, és kötelező korábbi referenciák bemutatása is. A munka elvégzéséért 4800 forintot fizetnek óránként, bár az nem világos, hogy bruttó vagy nettó összegről van-e szó.

Egy másik hirdetésben teljes munkaidőbe keresnek házvezetőket alapfokú angol vagy német nyelvtudással. A tapasztalat nem feltétel, bár előny, viszont a B kategóriás jogosítványt elvárják. A munka némileg eltér a megszokottól, ugyanis ebben az esetben három ingatlan, két budapesti és egy bécsi takarítására keresnek munkavállalókat. Ennek fényében a bérezés is kiemelkedő: nettó 2000–2050 eurós havi bért fizetnek a munkáért, ráadásul a munkába járás is támogatott, és a bécsi munkavégzés esetében az utazás mellett a szállást is fedezik.

Sok esetben van lehetőség részmunkára is, egy következő, általunk megtekintett hirdetésben heti két napra keresnek tapasztalt házvezetőnőt. Az elvégzendő feladatok közé itt is beletartozik a takarítás mellett a mosás és a vasalás, emellett kérik az ágyneműk heti cseréjét és a növények öntözését is. A munkáért 4000 forintot fizetnek óránként.

Általánosságban elmondható, hogy egy tapasztalt, megbízható házvezető órabére jellemzően 3500–5000 forint között mozog, ráadásul a jó referenciákkal, tapasztalattal és munkabírással rendelkező munkavállalók sokszor válogathatnak a megbízások között. Ehhez képest éles kontrasztot mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai, miszerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló takarítók és kisegítők bruttó keresete 2024-ben 318 543 forint volt, a vezető takarítóké pedig 481 621 forint.

Ha az óradíjakat havi szintre vetítjük, még látványosabbá válik a különbség: egy heti öt napban, napi nyolc órában dolgozó házvezetőnek bruttó 5000 forintos órabérrel számolva körülbelül nettó 580 ezer forinttal lehet számolnia. Részmunkaidőben, például heti két nap munkával is összejöhet a körülbelül nettó 210 ezer forintos havi bevétel. Ehhez jön még, hogy sok esetben a munkavégzés rugalmas, és az utazási költségeket is sok esetben térítik. Mindez jól mutatja, hogy megfelelő tapasztalattal és kapcsolatokkal a takarítás ma már nem feltétlenül alacsony jövedelmű foglalkozás.