2026. május 27. szerda Hella
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe munkahelyeken 2026-ban
HRCENTRUM

Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe munkahelyeken 2026-ban

Szücs Andrea, a KPMG Associate Partnere
2026. május 27. 17:30

2026 nyaráig kellene a tagállamoknak átültetniük saját jogrendjükbe az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét, ami elsősorban a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére irányul, de számos egyéb jótékony hatása is lehet a vállalaton belüli viszonyokra és általában a munkaerőpiacra is, persze csak akkor, ha jól sáfárkodunk vel.

A bértranszparencia-irányelv a toborzási és felvételi folyamatoktól kezdve a munkavállalói béradatok kezeléséig és hozzáférhetőségéig minden területet érint, amik közül a legfontosabbak az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérezést biztosító besorolási rendszer kialakítása, vagy a meglévő rendszer felülvizsgálata; a javadalmazási és előléptetési szabályzat megalkotása vagy módosítása; valamint a megfelelő technológiai háttér megteremtése a béradatok kezeléséhez és a hatóságok, illetve a munkavállalók felé történő adatszolgáltatáshoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyarországi sajátosságokat figyelembe véve a projekt megvalósítása a legtöbb vállalatnál kultúraváltást is igényel majd. Mindez komoly terhet ró a HR-osztályokra, hiszen nem csak azt kell megismerhetővé tenni a munkavállalók számára, hogy milyen kategóriában vannak és ezen belül milyen javadalmazási szinten, hanem azt is közzé kell tenni, hogy az előmenetelnek milyen feltételei vannak, milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy magasabb bérezési kategóriába lépjenek. 2026-tól a munkáltatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a bérezési rendszerük átlátható, a munkavállalók által megismerhető és nem diszkriminatív, különösen nem az a nemek között. Ha nem, súlyos bírság, per vagy kártérítési kötelezettség lehet a vége.

Kapcsolódó cikkeink:

A kultúraváltás legfontosabb eleme az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elv érvényesítése lesz, hiszen ennek már az értelmezése sem könnyű feladat, hát még annak megértetése a munkavállókkal, hogy miért keres valaki annyit, vagy akár többet, mint én, amikor „…” . És itt képzeljünk el mindenféle érvet, hogy az illető kisebb tudást, erőt, kitartás igénylő más munkakörben dolgozik.

Tekintsünk a példa kedvéért egy bolti eladót és egy raktárost, van-e valós oka annak, hogy egyikük lényegesen kevesebbet keressen a másiknál. Az eladó egész nap ügyfelekkel kommunikál, problémákat old meg, felel a bevételért, míg a raktáros nehéz csomagokat mozgat, szervez, rendszerez. A nap végén mindketten ÉRTÉKET teremtenek. Az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” elve arról szól, hogy béreket ne a munkakör „címkéje”, hanem a tényleges kompetenciák, kihívások, felelősségek határozzák meg.

Az elv tehát nem azt jelenti, hogy ugyanazt csinálod, mint a kollégád, hanem azt, hogy a munkád „súlya” – azaz a szükséges kompetenciák, a felelősség, a körülmények és az erőfeszítés – hasonlóan komoly, munkáltató számára hasonló értéket teremt. A kompetencia az a tudás, készség, személyes adottság és attitűd, amitől valaki jól el tud végezni egy munkát.

De hogyan lehet ezeket összevetni két teljesen eltérő munkakörben dolgozó alkalmazott között, mint amilyen például az eladó és a raktáros?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Első lépésként meg kell vizsgálni, hogy mit csinál a munkavállaló nap mint nap. Minden lényeges feladat, felelősség, kompetencia számít! A folyamatba érdemes bevonni a közvetlen vezetőt és a munkavállalók egy csoportját is. Ezután az elvégzett munkát legalább négy fő dimenzió mentén értékelni kell. Ezek a tudás, a felelősség, az erőfeszítés (fizikai/szellemi), valamint a munkahelyi körülmények, amelyek mindegyikét megfelelő súllyal kell figyelembe venni.

A vizsgált szempontokat pontozni kell és ha két munkakör összpontszáma hasonló, akkor azokat azonos értékűnek kell tekinteni – és az eltérő díjazáshoz komoly, objektív (azaz nem piaci, hanem munkakörhöz kötött) indok kell.

Nyilvánvaló, hogy ebben a folyamatban könnyű hibázni, amihez elég, ha régi beidegződések alapján értékelünk, a kompetenciák szűk körét (csak végzettséget, vagy fizikai erőkifejtést tekintjük), és kihagyjuk belőle az olyan soft skilleket, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, vagy az ügyfélkezelés. A legnagyobb hiba azonban az, ha mindezt elfelejtjük dokumentálni, és az átlátható értékelési rendszert megismertetni a munkavállalókkal, mert ez esetben nehéz pereknek nézhetünk elébe.

Jó hír azonban, hogy mindezen nemcsak bukni, de nyerni is lehet. A sikeres kultúraváltás és a jól dokumentált munkafolyamatok javíthatják a munkavállalók együttműködési hajlandóságát és motiváltságát, és növelik a vállalkozás vonzerejét a fiatalabb generációk körében, akiknél kiemelten fontos munkavállalási szempont a minden tekintetben fair feltételek megléte.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #fizetés #európai unió #munkaerőpiac #bérek #vállalat #nők #munkavállalók #fizetések #bérszakadék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:53
17:43
17:30
17:01
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatos kamat
olyan kamatszámítás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez és a következő időszakban már ez után is számítanak kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 16:03
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Agrárszektor  |  2026. május 27. 17:27
Pokoli a hőség ebben a térségben: ilyen meleg évtizedek óta nem volt