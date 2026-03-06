A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Kulcsszerepet töltenek be a gyógyszerellátásban, mégis jelentősen elmarad a fizetésük nemcsak a gyógyszerészekétől, hanem a hazai átlagkeresettől is. A gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek bérezését több tényező is befolyásolja: a földrajzi elhelyezkedés, a szakmai tapasztalat, a végzettség és a munkaadó típusa egyaránt meghatározó. De mik a pontos számok? Cikkünkből kiderül, mennyi ma a gyógyszertári asszisztesek fizetése.
A gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek a gyógyszerészek irányítása mellett dolgoznak. Feladataik közé tartozik, hogy kiadják, értékesítsék és ellenőrizzék a gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket. Emellett ellátnak többek közt szakmai, gazdasági és ügyviteli teendőket, valamint a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit is.
Fizetésük és juttatásaik sokakat érdekelhetnek, főleg azokat, akik az egészségügy területén szeretnének elhelyezkedni. A következőkben így most azt járjuk körül, milyen bérezésre számíthatnak a gyógyszertári asszisztensek, és mi befolyásolja elsősorban a fizetésüket.
A gyógyszertári asszisztensek fizetése
A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek bruttó átlagkeresete 2024-ben 549 895 forint volt. Fizetésük rendkívüli mértékben le van maradva a gyógyszerészek, szakgyógyszerészek bérétől, akik 2024-ben átlagosan bruttó 908 851 forintot kerestek. Ez több mint 350 ezer forintos differencia a két bér között. Sőt, a HR Portál szerint az egészségügyi foglalkozásúak körében a gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztenseket keresnek a legkevesebbet. De a hazai átlagkeresethez viszonyítva sem kiemelkedő a fizetésük: 2024-ben a magyarországi átlagbér bruttó 727 700 forint volt, vagyis 170 ezer forinttal kerestek kevesebbet az átlaghoz képest a gyógyszertári asszisztensek.
Ezek a tényezők befolyásolják a béreket
Fontos ugyanakkor arra is kitérni, hogy fizetésüket számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb a földrajzi elhelyezkedés. A nagyobb városokban, megyeszékhelyeken és a fővárosban általában magasabb jövedelemmel számolhatnak a gyógyszertári asszisztensek. Itt a jobb gazdasági helyzet, a munkaerőpiac viszonyai, valamint a magasabb életszínvonal is mind felfelé húzza a fizetéseket. Emellett a régió sem mindegy, ugyanis az ország keleti és déli területein jelentősen alacsonyabb bérekre lehet számítani.
A szakmai tapasztalat szintén meghatározó tényező a keresetek alakulásában. Mint szinte minden más területen, úgy a gyógyszertári asszisztensek esetében is elmondható, hogy a pályakezdők jóval alacsonyabb bérre számíthatnak, mint a tapasztalt munkaerő. A KSH adatai szerint 2024-ben a 30 év alattiak a területen átlagosan bruttó 494 599 forintot kerestek, a 30–39 évesek bruttó 538 531 forintot, a 40–49 évesek bruttó 555 148 forintot, az 50 év felettiek pedig bruttó 566 810 forintot. A 30 év alattiak és az 50 év felettiek fizetése között tehát több mint 70 ezer forintos a differencia, vagyis majdnem 15 százalékkal több a bére egy tapasztalt gyógyszertári asszisztensek.
A különböző szakképzések, továbbképzések, tanfolyamok elvégzése és a szakmai képesítések megszerzése szintén pozitívan befolyásolhatja a béreket. A gyógyszertári asszisztensi pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettség szükséges, amelyet gyógyszertári asszisztensi képzés formájában lehet megszerezni. A gyógyszertári asszisztens képzésre az érettségi bizonyítvány megszerzése után lehet jelentkezni. A képzés során a hallgatóknak a gyógyszertári gyakorlaton túl szakmai gyakorlatot is el kell tölteniük különböző kórházi osztályokon is. Ugyanakkor ha valaki folyamatosan képzni magát, lehet egyre feljebb lépdelni a ranglétrán, ezzel pedig egyre magasabb fizetésre is lehet számítani.
Fontos még a munkaadó típusa is: általában magasabb fizetésre számíthatnak a kórházakban vagy nagyobb egészségügyi intézményekben dolgozók, mint azok, akik kisebb, magánkézben lévő gyógyszertárakban dolgoznak.
Mindezek mellet a fizetést növelhetik a különböző bónuszok és juttatások. Ilyenek lehetnek többek közt a a teljesítményalapú bónuszok, az éves prémiumok, az egészségügyi és nyugdíjbiztosítási hozzájárulások vagy a cafeteria is.
Bár a gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek kulcsszerepet töltenek be a betegek kiszolgálásában és a gyógyszerellátás biztonságos működtetésében, anyagi megbecsültségük jelentősen elmarad a szakmán belüli és az országos átlagtól is. A bérkülönbségek nemcsak a gyógyszerészekhez viszonyítva szembetűnőek, hanem a teljes hazai átlagkeresethez képest is. A keresetek alakulása viszont korántsem egységes: a földrajzi elhelyezkedés, a szakmai tapasztalat, a végzettség és a munkaadó típusa egyaránt érdemben befolyásolhatja a fizetést, emellett pedig a béren kívüli juttatások is fontos szerepet játszhatnak abban, hogy mennyi lesz hó végén a kézhez kapott összeg. A gyógyszertári asszisztensek felelősségteljes munkát végeznek, ám anyagi elismerésük ez kevésbé tükrözi. A jövőben a bérek alakulása, a munkaerőpiaci folyamatok és az egészségügyi ágazat finanszírozása egyaránt meghatározó lehet abban, mennyire válik vonzóvá ez a pálya a fiatalok számára.
