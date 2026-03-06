2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy gyógyszerész leltározza a gyógyszertár polcain lévő gyógyszereket.
HRCENTRUM

Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon

Hegyi Letícia
2026. március 6. 10:01

Kulcsszerepet töltenek be a gyógyszerellátásban, mégis jelentősen elmarad a fizetésük nemcsak a gyógyszerészekétől, hanem a hazai átlagkeresettől is. A gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek bérezését több tényező is befolyásolja: a földrajzi elhelyezkedés, a szakmai tapasztalat, a végzettség és a munkaadó típusa egyaránt meghatározó. De mik a pontos számok? Cikkünkből kiderül, mennyi ma a gyógyszertári asszisztesek fizetése.

A gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek a gyógyszerészek irányítása mellett dolgoznak. Feladataik közé tartozik, hogy kiadják, értékesítsék és ellenőrizzék a gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket. Emellett ellátnak többek közt szakmai, gazdasági és ügyviteli teendőket, valamint a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fizetésük és juttatásaik sokakat érdekelhetnek, főleg azokat, akik az egészségügy területén szeretnének elhelyezkedni. A következőkben így most azt járjuk körül, milyen bérezésre számíthatnak a gyógyszertári asszisztensek, és mi befolyásolja elsősorban a fizetésüket.

Kapcsolódó cikkeink:

A gyógyszertári asszisztensek fizetése

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek bruttó átlagkeresete 2024-ben 549 895 forint volt. Fizetésük rendkívüli mértékben le van maradva a gyógyszerészek, szakgyógyszerészek bérétől, akik 2024-ben átlagosan bruttó 908 851 forintot kerestek. Ez több mint 350 ezer forintos differencia a két bér között. Sőt, a HR Portál szerint az egészségügyi foglalkozásúak körében a gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztenseket keresnek a legkevesebbet. De a hazai átlagkeresethez viszonyítva sem kiemelkedő a fizetésük: 2024-ben a magyarországi átlagbér bruttó 727 700 forint volt, vagyis 170 ezer forinttal kerestek kevesebbet az átlaghoz képest a gyógyszertári asszisztensek.

Ezek a tényezők befolyásolják a béreket

Fontos ugyanakkor arra is kitérni, hogy fizetésüket számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb a földrajzi elhelyezkedés. A nagyobb városokban, megyeszékhelyeken és a fővárosban általában magasabb jövedelemmel számolhatnak a gyógyszertári asszisztensek. Itt a jobb gazdasági helyzet, a munkaerőpiac viszonyai, valamint a magasabb életszínvonal is mind felfelé húzza a fizetéseket. Emellett a régió sem mindegy, ugyanis az ország keleti és déli területein jelentősen alacsonyabb bérekre lehet számítani.

A szakmai tapasztalat szintén meghatározó tényező a keresetek alakulásában. Mint szinte minden más területen, úgy a gyógyszertári asszisztensek esetében is elmondható, hogy a pályakezdők jóval alacsonyabb bérre számíthatnak, mint a tapasztalt munkaerő. A KSH adatai szerint 2024-ben a 30 év alattiak a területen átlagosan bruttó 494 599 forintot kerestek, a 30–39 évesek bruttó 538 531 forintot, a 40–49 évesek bruttó 555 148 forintot, az 50 év felettiek pedig bruttó 566 810 forintot. A 30 év alattiak és az 50 év felettiek fizetése között tehát több mint 70 ezer forintos a differencia, vagyis majdnem 15 százalékkal több a bére egy tapasztalt gyógyszertári asszisztensek.

A különböző szakképzések, továbbképzések, tanfolyamok elvégzése és a szakmai képesítések megszerzése szintén pozitívan befolyásolhatja a béreket. A gyógyszertári asszisztensi pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettség szükséges, amelyet gyógyszertári asszisztensi képzés formájában lehet megszerezni. A gyógyszertári asszisztens képzésre az érettségi bizonyítvány megszerzése után lehet jelentkezni. A képzés során a hallgatóknak a gyógyszertári gyakorlaton túl szakmai gyakorlatot is el kell tölteniük különböző kórházi osztályokon is. Ugyanakkor ha valaki folyamatosan képzni magát, lehet egyre feljebb lépdelni a ranglétrán, ezzel pedig egyre magasabb fizetésre is lehet számítani.

Fontos még a munkaadó típusa is: általában magasabb fizetésre számíthatnak a kórházakban vagy nagyobb egészségügyi intézményekben dolgozók, mint azok, akik kisebb, magánkézben lévő gyógyszertárakban dolgoznak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mindezek mellet a fizetést növelhetik a különböző bónuszok és juttatások. Ilyenek lehetnek többek közt a a teljesítményalapú bónuszok, az éves prémiumok, az egészségügyi és nyugdíjbiztosítási hozzájárulások vagy a cafeteria is.

Bár a gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensek kulcsszerepet töltenek be a betegek kiszolgálásában és a gyógyszerellátás biztonságos működtetésében, anyagi megbecsültségük jelentősen elmarad a szakmán belüli és az országos átlagtól is. A bérkülönbségek nemcsak a gyógyszerészekhez viszonyítva szembetűnőek, hanem a teljes hazai átlagkeresethez képest is. A keresetek alakulása viszont korántsem egységes: a földrajzi elhelyezkedés, a szakmai tapasztalat, a végzettség és a munkaadó típusa egyaránt érdemben befolyásolhatja a fizetést, emellett pedig a béren kívüli juttatások is fontos szerepet játszhatnak abban, hogy mennyi lesz hó végén a kézhez kapott összeg. A gyógyszertári asszisztensek felelősségteljes munkát végeznek, ám anyagi elismerésük ez kevésbé tükrözi. A jövőben a bérek alakulása, a munkaerőpiaci folyamatok és az egészségügyi ágazat finanszírozása egyaránt meghatározó lehet abban, mennyire válik vonzóvá ez a pálya a fiatalok számára.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a sofőrök, az európai parlamenti képviselők vagy az ápolók fizetéséről is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

rendőrök fizetése
sofőrök fizetése
európai parlamenti képviselők fizetése
ápolók fizetése
mérnökinformatikusok fizetése
védőnők fizetése
kukások fizetése
takarítók fizetése
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #átlagkereset #egészségügy #munkaerő #gyógyszertár #jövedelem #munkaerőpiac #bérek #juttatás #gyógyszerész #fizetések #átlagbér #gyógyszertárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:27
10:15
10:01
09:47
09:31
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.04 18:25
Koherencia, mint belső szervezeti tartalék
„Nagyon jó lenne most fejlődni. De a legtöbb, amit ki tudunk hozni, az az, hogy éljünk túl.” Egy fe...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
3 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
1 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
1 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:57
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:31
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Agrárszektor  |  2026. március 6. 09:42
Váratlan kinevezés: új miniszteri biztost kapnak a magyar termelők
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel