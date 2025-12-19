2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Anya az ő aranyos baba látogató gyermekorvos a klinikán
HRCENTRUM

Leesik az állad: döbbenetes a védőnők fizetése 2025-ben Magyarországon, ezt te sem gondoltad volna

Hegyi Letícia
2025. december 19. 10:03

A magyar védőnők bérezése évek óta visszatérő vitatéma, és bár több körös bérfejlesztés zajlott, a szakma még ma is jelentős anyagi hátrányban van. A korábbi önkormányzati kiegészítések megszüntetése sok védőnő jövedelmét visszavágta, ami különösen aggasztó annak fényében, hogy a védőnők kulcsszerepet töltenek be a családok egészségvédelmében és a gyermekek fejlődésének támogatásában. Feladataik összetettek, felelősségük óriási, mégis gyakran kevesebbet keresnek, mint más egészségügyi dolgozók, ezek a bizonytalan körülmények pedig sokakat eltántoríthatnak a pályától.

Az utóbbi években jelentős figyelem irányult az egészségügyi dolgozók fizetésére Magyarországon. A szektorban dolgozók bérrendezése több körben történt, ami bár emelte az átlagokat, a védőnők fizetése továbbra sem kimagasló, főleg ha figyelembe vesszük a felelősségüket, a munkaterhelést és a szakmai követelményeket.

A védőnő a nő-, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén dolgozik, ahol önállóan végez felvilágosító és megelőző gondozási tevékenységet. Munkája kiterjed a családok egészségvédelmére: többek közt szűrővizsgálatokat kezdeményez, megszervezi a védőoltásokat, tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban, és segíti a várandós nőket a szülésre való felkészülésben. Emellett támogatja a gyermekágyas anyákat az ápolásban, miközben iránymutatást ad a csecsemők és kisgyermekek táplálásával, gondozásával és fejlődésével kapcsolatban, valamint a gyermek körüli teendőkben.

Fontos szerepet vállal még a krónikusan beteg gyermekek életvitelének segítésében, valamint abban is, hogy felismerje és megelőzze a gyermekek egészségi, mentális vagy környezeti veszélyeztetettségét. Feladatai közé tartozik az egészségnevelés is, emellett támogatja a családokat abban, hogy minél könnyebben hozzáférjenek az orvosi és egyéb egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az iskolákban pedig részt vesz egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok megvalósításában.

Elvonások

2024 elején növelték a védőnők alapbérét, viszont a korábbi önkormányzati bérkiegészítéseket elkezdték megszüntetni a kórházak. Mindezek után 2024 augusztusában pedig jött a hír, hogy a Dél-pesti Centrumkórházban dolgozó védőnőknek több tízezer forinttal csökkentik a fizetését. Az indoklás szerint nem volt pénz az addigi bérek kifizetésére.

Korábban már többször is előfordult, hogy elvették a védőnők pótlékeit, többek közt az önkormányzattól kapott bérkiegészítést, vagy a cafeteriát is, emellett a munkakörülményeik is sokszor elmaradtak az elvárhatótól.

A védőnők fizetése

Az állami egészségügyben dolgozók alapbérét a közalkalmazotti bértábla rendszere határozza meg, de mivel a védőnők az alapellátáshoz tartoznak, nem pedig a szakellátáshoz, sokszor más bértábla alá sorolják őket, így jövedelmük elmaradhat például az ápolókétól.

A KSH adatai szerint 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló védőnők átlagos fizetése havi bruttó 747 968 forint volt. A legmagasabb összeget az 50 év felettiek vihették haza, bruttó 836 962 forintot. A 40–49 év közöttiek bruttó 738 877 forintot kerestek, a 30–39 éves korcsoport bruttó 666 869 forintot, a legalacsonyabb bért pedig a 30 év alattiak kapták, bruttó 618 067 forintot.

A védőnők fizetése persze több tényezőtől is függ: a munkavégzés helyétől, a tapasztalattól, az esetleges pótlékoktól és helyi feltételektől is.

Így lehetsz védőnő

Védőnőnek az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirányán lehet tanulni. A képzési idő 8 félév, a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. 2025-ben az általános felvételi eljárásban a Semmelweis Egyetem képzésére a ponthatár 300 pont volt.

A képzés elvégzésével többek közt területi védőnőként, kórházi védőnőként, valamint iskola­ és ifjúsági védőnőként lehet elhelyezkedni.

A pálya alapvetően azoknak lehet vonzó, akik a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők egészségé­nek megóvásával és fejlesztésével szeretnének foglalkozni. Mivel a védőnők szoros kapcsolatban állnak a családokkal, így a jó kommunikációs ké­pesség, az empátia, a megértés és az egészségnevelés iránti elköteleződés fontos tényezők ebben a szakmában.

Léteznek védőfik?

Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy vajon férfiak is lehetnek-e védőnők, hiszen már a szakma elnevezése is arra utal, hogy ezt a munkakört kizárólag nők tölthetik be. A Felvi adatai szerint 2025-ben az általános felvételi eljárásban 1107-en jelentkeztek az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakra, melynek egyik szakiránya a védőnő, a másik pedig a népegészségügyi ellenőr. Az 1107 jelentkezőből 1060 volt nő, és csupán 47 férfi, vagyis a nők aránya a szakon 95 százalékos.

Bár sajnos arról nem áll rendelkezésre összesítő adat, hogy a védőnő szakirányt hány nő választotta az 1107-ből, de az elmondható, hogy elképesztően ritka az, ha valaki férfiként védőnőnek tanul.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egészség #fizetés #bér #egészségügy #ksh #bérek #fizetések #egészségügyi dolgozók

10:33
10:15
10:03
09:45
09:40
