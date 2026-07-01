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Mediterrán szigeten kezdett új életet a népszerű magyar énekesnő: elárulta, miért döntött így
Hosszú évek óta dédelgetett álmát váltotta valóra Péterffy Lili Lelle: a fiatal énekesnő Mallorcára költözött, ahol új otthont és új inspirációkat talált. Bár a mediterrán szigeten kezdett új életet, azt mondja, Budapestet és az itthoni kapcsolatait nem hagyta maga mögött, rendszeresen hazajár családjához és barátaihoz és fellépéseken is el lehet még csípni.
A népszerű énekesnő a hot! magazinnak adott interjúban arról beszélt, hogy a külföldre költözés gondolata már régóta foglalkoztatta, de a budapesti fellépések és a zenei karrierje miatt sokáig nem tudta meghozni ezt a döntést. Mivel mindig is vonzották a nyelvek, az utazás és a nemzetközi közeg, egy idő után úgy érezte, elérkezett a megfelelő pillanat arra, hogy kipróbálja magát egy másik országban.
A Sztárban Sztár énekesnője szerint amint megszületett benne az elhatározás, elkezdte felmérni a lehetőségeket, és Mallorcán hamar megtalálta azt a művészközösséget, amelyben jól érzi magát. Így a költözéssel a zene sem került háttérbe, sőt, új környezetben folytathatja az alkotást.
A sziget ráadásul nem volt ismeretlen számára. Korábban már többször járt Mallorcán, az első alkalommal egy fellépés miatt utazott oda, és mint mondta, azonnal beleszeretett a helybe. Nem sokkal később ismét visszatért egy hónapra, ez az időszak pedig végleg megerősítette benne, hogy egyszer ott szeretne élni.
Péterffy Lili ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tekinti végleges búcsúnak a költözést. Kéthetente hazarepül Magyarországra, hogy találkozzon a családjával és a barátaival, ezért úgy érzi, inkább egy második otthont szerzett magának, mintsem lezárta volna a budapesti életét.
A költözés szerinte nemcsak lakóhelyváltás, hanem fontos önismereti út is volt. Elárulta, eleinte maga sem tudta, képes lesz-e egyedül boldogulni egy idegen országban, de ahogy egyre több helyzetet sikerült megoldania, sokkal magabiztosabbá vált.
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Az énekesnő azt is elmondta, hogy a mediterrán környezet különleges hatással van rá. A békés hangulat, a nyitott emberek és a tenger közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érzi magát a szigeten, ugyanakkor vannak dolgok, amelyek hiányoznak neki Magyarországról, például az itthoni erdők hangulata.
Úgy érzi, az új környezet a zenéjére is hatással van. Saját bevallása szerint ez az időszak egyfajta hazatalálás számára művészileg is: szólóprojektjén teljesen más dalok születnek, mint korábban, és olyan inspirációk érik, amelyek új irányba terelik az alkotást.
Az énekes-dalszerző sikeres műtéten esett át, jelenleg otthon lábadozik, a nyárra tervezett fellépéseit azonban lemondta, hogy a teljes felépülésére és a decemberi koncertjére koncentrálhasson
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