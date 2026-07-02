Kiadták az orvosok a figyelmeztetést: súlyos szövődményt okozhat a rengeteg magyar által használt orrspray

Az allergiás nátha kezelésének irányelvei 2026-ban estek át a 2010 óta történt legjelentősebb átalakuláson. Az ARIA-EAACI kezdeményezés új, elsővonalbeli terápiát jelölt ki a közepes és súlyos tünetek enyhítésére, egyértelműbb rangsort állított fel az orrspray-k között, és határozottan lebeszéli a betegeket több, korábban gyakran alkalmazott készítmény használatáról. A szigorúbb ajánlások arra a mérhető környezeti változásra reagálnak, hogy a pollenszezonok egyre hosszabbá és intenzívebbé válnak - írja a teledirectmd.com.

A frissített, GRADE-módszertannal kidolgozott irányelv legfontosabb újdonsága, hogy a közepes és súlyos szezonális allergiás nátha kezelésére a kombinált, orrspray formájú antihisztamin- és kortikoszteroid-készítményeket – például az azelasztin-flutikazont – ajánlja elsővonalbeli terápiaként a korábbi monoterápiával szemben. A klinikai vizsgálatok szerint a kombinált orrspray-t alkalmazó betegek gyorsabban tapasztalnak enyhülést, és elégedettebbek a kezeléssel, mint azok, akik egyetlen hatóanyagot tartalmazó készítményt használnak.

Enyhe tünetek esetén, illetve a kombinált terápiáról való visszaálláskor továbbra is a helyi, azaz intranazális kortikoszteroid az előnyben részesített szer a szájon át szedhető antihisztaminokkal szemben, mivel ez a kezelés bizonyítottan hatékonyabban enyhíti az orrdugulást és az orrfolyást, ezáltal javítva a betegek életminőségét.

Egy 151 vizsgálatot összegző, 2024-es metaanalízis, amely a Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) szaklapban jelent meg, a flutikazon-furoátot és a flutikazon-propionátot azonosította a leghatékonyabb helyi kortikoszteroidként.

Az új ajánlás kifejezetten ellenzi a nyálkahártya-lohasztó orrspray-k, azaz a dekongesztánsok tartós használatát.

Ezek a szerek a kortikoszteroidok mellett alkalmazva nem fokozták a kezelés hatékonyságát, ellenben növelték a mellékhatások előfordulását, különösen a visszapattanó orrdugulás és a gyógyszer okozta orrnyálkahártya-gyulladás, vagyis a rhinitis medicamentosa kialakulásának kockázatát. Ezzel párhuzamosan az első generációs antihisztaminok, például a difenhidramin alkalmazását sem javasolják már a szakemberek.

A tartós javulást hozó eljárások közül a 2026-os ajánlás a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt fektet a nyelv alatti, vagyis szublingvális immunterápiára (SLIT). Ez a módszer a nyelv alá helyezett napi tabletta vagy cseppek segítségével fokozatosan alakítja át a szervezet immunválaszát.

Egy több mint 74 ezer beteg adatait elemző, valós életből származó vizsgálat szerint a SLIT csaknem 19 százalékkal mérsékelte a gyógyszerhasználatot, csökkentette az asztma kialakulásának kockázatát, ráadásul a kedvező hatás a kezelés befejezése után akár hat évig is fennmaradt. Ez a terápia elsősorban a pontosan azonosított allergénnel rendelkező, tartósan közepes vagy súlyos tünetektől szenvedő betegeknek, valamint gyermekeknek javasolt.

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A háttérben meghúzódó környezeti változások pontosan mérhetők. A Climate Central 2026-os elemzése rávilágít, hogy a pollenszezonok az Egyesült Államokban átlagosan 21 nappal hosszabbak, mint 1970-ben, a század végére pedig a teljes pollenkibocsátás akár 16–40 százalékkal is növekedhet. Új egészségügyi kockázatként jelent meg az úgynevezett "zivatar-asztma" jelensége is.

A viharok erős feláramlásai ugyanis a felhők közé emelik és apró részecskékre repesztik a pollenszemcséket, amelyek így mélyebbre tudnak hatolni a légutakban, és akár olyan betegeknél is súlyos asztmás rohamot válthatnak ki, akik korábban kizárólag enyhe orrtüneteket tapasztaltak.

A gyakorlatban a szakértők azt javasolják, hogy a kezelést már a pollenszezon kezdete előtt mintegy két héttel érdemes elkezdeni. Közepes vagy súlyos panaszok esetén a kombinált orrspray használata javasolt, miközben a korábban tartósan alkalmazott nyálkahártya-lohasztó készítményeket orvosi felügyelet mellett, fokozatosan el kell hagyni.

Az allergiás megbetegedések kezelése kiválóan menedzselhető távkonzultáció keretében is, ahol a szakorvos áttekintheti a jelenlegi terápiát, felmérheti a nyelv alatti immunterápia alkalmazhatóságát, és szükség esetén módosíthatja a felírt gyógyszereket.