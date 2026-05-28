Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
A nehézgépkezelő szakma iránti érdeklődés egyre nő, ami nem véletlen: a gépkezelőkre az építőipartól kezdve a logisztikán át egészen a mezőgazdaságig számos területen szükség van. A képzések ráadásul viszonylag gyorsan elvégezhetők, így sokak számára jelenthetnek lehetőséget karrierváltásra vagy stabilabb kereset megszerzésére. Ugyanakkor a munkagépek kezelése komoly szakmai felkészültséget és felelősséget igényel, hiszen egyetlen hibás mozdulat is súlyos károkat okozhat.
Ugyan a régi könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő bizonyítványok még ma is érvényesek, de a gépkezelő képzések rendszere 2022-ben megújult és a jogszabályi változásokkal a régi, különálló nehézgép-, könnyűgép- és földmunkagépkezelő képzések megszűntek.
Ma már a munkagépek kezelése gépkezelői hatósági képzés keretében sajátítható el, amely minden korábbi kategóriát is magában foglal egy más típusú elrendezésben, és amelynek sikeres elvégzése után nem bizonyítványt, hanem gépkezelői jogosítványt kapnak a résztvevők, így az nem is minősül szakképesítésnek.
A gépkezelő jogosítvány megszerzésének feltételei a betöltött 18. életév és az orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasság igazolása (egészségügyi alkalmasság).
A képzés során a résztvevők elsajátítják a közlekedési ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői ismereteket. A tananyag részét képezi a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok, valamint a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése. Emellett a hallgatók szerkezettani, üzemeltetési, technológiai, valamint rakodás- és emeléstechnológiai tudást is szereznek, hogy a képzés elvégzését követően az adott munkagéppel önállóan és biztonságosan tudjanak dolgozni.
A gépkezelői képzés és vizsga különböző gépcsoportokra van bontva, minden kategóriába más típusú munkagépek tartoznak, és a megszerzett jogosultság mindig az adott gépcsoportra érvényes. A képzés során a következő gépkategóriák közül lehet választani:
- földmunkagépek
- alapozás, közmű- és fenntartási gépek
- targoncák és szállítógépek
- emelő- és rakodógépek (kivéve targonca)
- útépítő- és karbantartógép
A gépkezelői vizsgát a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) felügyeli. Érdekesség, hogy a köznyelvben ezt a vizsgát sokan még ma is NKH-s vizsgaként emlegetik, mivel korábban a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozott a vizsgáztatás.
A nehézgépkezelő tanfolyam ára
A gépkezelői tanfolyam árát elsősorban az határozza meg, hogy hány gépcsoportra szeretnénk vizsgát tenni, valamint hogy rendelkezünk-e már valamilyen előképzettséggel (pl. megfelelő OKJ-s szakképesítéssel, gépkezelői jogosítvánnyal). Az általunk megtekintett tanfolyamoknál az alábbi árakkal találkoztunk:
- Előképzettség nélkül egy gépcsoportra átlagosan: 130 000–150 000 forint
- Gépkezelői jogosítvánnyal egy gépcsoportra: körülbelül 100 000 forint
- Szakirányú OKJ bizonyítvánnyal egy gépcsoportra átlagosan: 70 000–85 000 forint
A képző intézmények sokszor kedvezményeket biztosítanak azoknak, akik több gépcsoportra is szeretnének jogosítványt szerezni. Emellett több intézmény is modern szimulátorokat és e-learning rendszereket is használ a képzés során, valamint saját, nagyméretű gépparkkal is rendelkeznek.
A nehézgépkezelők legnagyobb felvevőpiaca továbbra is az építőipar, de a mezőgazdaságban, a logisztikai és raktározási szektorban, a nagyobb gyártóüzemekben, a bányászatban, a hulladékkezelésben és az út- és mélyépítési munkálatoknál is rendszeresen keresnek ilyen szakembereket.
A nehézgépkezelők fizetése
A fizetések tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók attól függően, hogy valaki milyen gépet kezel, mekkora tapasztalattal rendelkezik és az ország mely részén dolgozik. A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló gépkezelők bruttó átlagkeresete 2025-ben 577 877 forint volt. Néhány friss álláshirdetést is megnéztünk, ahol azt láttuk, hogy jellemzően inkább 1–3 év tapasztalattal kerestek munkavállalókat, viszont az ígért bér 400 000–500 000 forint körül alakult.
A szakma egyik legnagyobb előnye, hogy a tanfolyam gyorsan elérhető, és viszonylag stabil kereseti lehetőséget biztosít. Ez leginkább a karrierváltáson gondolkodnak lehet ideális, vagy azoknak, akik rövidebb idő alatt szeretnének új szakmát tanulni. A nehézgépkezelői munka ugyanakkor korántsem egyszerű. A modern munkagépek kezelése komoly figyelmet igényel, és egyetlen rossz mozdulat is súlyos anyagi károkat vagy akár balesetet is okozhat.
