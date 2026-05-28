2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
25 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Phosphate mine processing mill
HRCENTRUM

Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret

Hegyi Letícia
2026. május 28. 10:07

A nehézgépkezelő szakma iránti érdeklődés egyre nő, ami nem véletlen: a gépkezelőkre az építőipartól kezdve a logisztikán át egészen a mezőgazdaságig számos területen szükség van. A képzések ráadásul viszonylag gyorsan elvégezhetők, így sokak számára jelenthetnek lehetőséget karrierváltásra vagy stabilabb kereset megszerzésére. Ugyanakkor a munkagépek kezelése komoly szakmai felkészültséget és felelősséget igényel, hiszen egyetlen hibás mozdulat is súlyos károkat okozhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ugyan a régi könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő bizonyítványok még ma is érvényesek, de a gépkezelő képzések rendszere 2022-ben megújult és a jogszabályi változásokkal a régi, különálló nehézgép-, könnyűgép- és földmunkagépkezelő képzések megszűntek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ma már a munkagépek kezelése gépkezelői hatósági képzés keretében sajátítható el, amely minden korábbi kategóriát is magában foglal egy más típusú elrendezésben, és amelynek sikeres elvégzése után nem bizonyítványt, hanem gépkezelői jogosítványt kapnak a résztvevők, így az nem is minősül szakképesítésnek.

A gépkezelő jogosítvány megszerzésének feltételei a betöltött 18. életév és az orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasság igazolása (egészségügyi alkalmasság).

Kapcsolódó cikkeink:

A képzés során a résztvevők elsajátítják a közlekedési ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői ismereteket. A tananyag részét képezi a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok, valamint a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése. Emellett a hallgatók szerkezettani, üzemeltetési, technológiai, valamint rakodás- és emeléstechnológiai tudást is szereznek, hogy a képzés elvégzését követően az adott munkagéppel önállóan és biztonságosan tudjanak dolgozni.

A gépkezelői képzés és vizsga különböző gépcsoportokra van bontva, minden kategóriába más típusú munkagépek tartoznak, és a megszerzett jogosultság mindig az adott gépcsoportra érvényes. A képzés során a következő gépkategóriák közül lehet választani:

  • földmunkagépek
  • alapozás, közmű- és fenntartási gépek
  • targoncák és szállítógépek
  • emelő- és rakodógépek (kivéve targonca)
  • útépítő- és karbantartógép

A gépkezelői vizsgát a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) felügyeli. Érdekesség, hogy a köznyelvben ezt a vizsgát sokan még ma is NKH-s vizsgaként emlegetik, mivel korábban a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozott a vizsgáztatás.

A nehézgépkezelő tanfolyam ára

A gépkezelői tanfolyam árát elsősorban az határozza meg, hogy hány gépcsoportra szeretnénk vizsgát tenni, valamint hogy rendelkezünk-e már valamilyen előképzettséggel (pl. megfelelő OKJ-s szakképesítéssel, gépkezelői jogosítvánnyal). Az általunk megtekintett tanfolyamoknál az alábbi árakkal találkoztunk:

  • Előképzettség nélkül egy gépcsoportra átlagosan: 130 000–150 000 forint
  • Gépkezelői jogosítvánnyal egy gépcsoportra: körülbelül 100 000 forint
  • Szakirányú OKJ bizonyítvánnyal egy gépcsoportra átlagosan: 70 000–85 000 forint

A képző intézmények sokszor kedvezményeket biztosítanak azoknak, akik több gépcsoportra is szeretnének jogosítványt szerezni. Emellett több intézmény is modern szimulátorokat és e-learning rendszereket is használ a képzés során, valamint saját, nagyméretű gépparkkal is rendelkeznek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nehézgépkezelők legnagyobb felvevőpiaca továbbra is az építőipar, de a mezőgazdaságban, a logisztikai és raktározási szektorban, a nagyobb gyártóüzemekben, a bányászatban, a hulladékkezelésben és az út- és mélyépítési munkálatoknál is rendszeresen keresnek ilyen szakembereket.

Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
EZ IS ÉRDEKELHET
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.

A nehézgépkezelők fizetése

A fizetések tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók attól függően, hogy valaki milyen gépet kezel, mekkora tapasztalattal rendelkezik és az ország mely részén dolgozik. A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló gépkezelők bruttó átlagkeresete 2025-ben 577 877 forint volt. Néhány friss álláshirdetést is megnéztünk, ahol azt láttuk, hogy jellemzően inkább 1–3 év tapasztalattal kerestek munkavállalókat, viszont az ígért bér 400 000–500 000 forint körül alakult.

A szakma egyik legnagyobb előnye, hogy a tanfolyam gyorsan elérhető, és viszonylag stabil kereseti lehetőséget biztosít. Ez leginkább a karrierváltáson gondolkodnak lehet ideális, vagy azoknak, akik rövidebb idő alatt szeretnének új szakmát tanulni. A nehézgépkezelői munka ugyanakkor korántsem egyszerű. A modern munkagépek kezelése komoly figyelmet igényel, és egyetlen rossz mozdulat is súlyos anyagi károkat vagy akár balesetet is okozhat.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a burkolók, a sofőrök, az ápolók és kukások fizetéséről is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karrier #fizetés #bér #átlagkereset #építőipar #munkabér #munka #állás #jövedelem #munkaerőpiac #bérek #vizsga #képzés #fizetések #gépkezelő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:16
10:11
10:07
09:53
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 10:16
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 08:30
Komoly bajba kerültek a magyar dolgozók: tízezrek estek ki a munkaerőpiacról, itt a friss jelentés
Agrárszektor  |  2026. május 28. 09:01
Óriási segítséget kaptak a termelők: itt az új engedély, amivel sokan jól járnak