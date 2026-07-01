Kiderült, mehet-e rögtön az NHL-be a 18 éves magyar hokis: tiszta vizet öntött a pohárba

A Buffalo Sabres által nemrég kiválasztott Szongoth Domán várhatóan a kanadai junior elitbajnokságban, az OHL-ben szerepel majd a 2026/27-es szezonban. A 18 esztendős magyar válogatott tehetség az NHL-es klub fejlesztőtáborában nyilatkozott a jövőjéről, valamint a kiválasztásának sporttörténeti jelentőségéről.

Szongoth a tengerentúli táborban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Sabres szakemberei már felvázolták neki az elkövetkező évekre szóló fejlesztési tervet és a vele szemben támasztott elvárásokat. Ennek a folyamatnak lesz a része a kanadai átigazolás is: az OHL-ben szereplő, Sault Ste. Marie-i székhelyű Soo Greyhounds már tavaly lefoglalta a játékjogát a junior importdrafton, ám a csatár akkor még úgy döntött, hogy a finn juniorbajnokságban szereplő KooKoo együttesében marad tapasztalatot szerezni.

A fiatal játékos óriási sikernek tartja a magyar jégkorong számára, hogy a Buffalo szombaton az ötödik körben, az összesített 156. helyen választotta ki őt. Ezzel ő lett a negyedik magyar jégkorongozó, akit draftoltak az NHL-ben. Korábban Gröschl Tamást (1999, kilencedik kör, Edmonton Oilers), Szuper Leventét (2000, negyedik kör, Calgary Flames) és Vas Jánost (2002, második kör, Dallas Stars) érte ez a megtiszteltetés, ám végül egyikük sem mutatkozhatott be az észak-amerikai profi ligában.

Szongoth az elmúlt időszakban a klubcsapatában és a címeres mezben is bizonyította a tehetségét. A legutóbbi idényben a finn juniorbajnokságban 44 mérkőzésen 28 pontot - 10 gólt és 18 gólpasszt - szerzett, míg a saját korosztályos csapatában tíz találkozón lépett jégre, és 12 pontot gyűjtött.

A csatár a nemzeti csapatokban is alapembernek számít, hiszen az elmúlt két szezonban a magyar ifjúsági, a junior és a felnőtt válogatottal egyaránt részt vett a világbajnokságokon. Az U18-as nemzeti együttesben öt mérkőzésen hat, az U20-asoknál pedig öt találkozón hét pontot gyűjtött. A felnőtt válogatottban eddig 34 meccsen kapott lehetőséget, amelyeken 12 pontot szerzett, a legutóbbi világbajnokságon pedig a britek kapuját is bevette. Arról, hogy szerencsés esetben akár százmilliós bér is ütheti Szongoth markát az NHL-ben, ebben a cikkben írtunk: