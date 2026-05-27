650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta

A tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartjára keres szakácsot egy hazai vendéglátócég, a hirdetésben pedig nettó 650 ezer forintos havi bér szerepel. A szezon májustól októberig tart, szállással és napi étkezéssel együtt.

A Balaton egyik legszebb pontján, a tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartján keresnek szakácsot a nyári szezonra, és a hirdetésben szereplő fizetés kifejezetten kiemelkedő: a pozíció nettó 650 ezer forintos havi bérrel jár, szállással és napi étkezéssel együtt. A hirdetést a Forelle Catering Kft. adta fel.

A munka május 1. és október 1. között tart, a szezon elején és végén hétvégi műszakokkal, a főszezonban pedig folyamatos nyitvatartással. Aki budapesti, annak a cég a hétköznapokra fővárosi egységeiben is tud munkát biztosítani, így a szezon előtti és utáni időszakban sem marad bevétel nélkül. A munkarend heti négy nap, napi 11 órában, ami a balatoni vendéglátásban megszokottnak számít - olvasható a hirdetés egy állásközvetítő oldalán.

A feladatok között egyszerű, de minőségi ételek elkészítése, az alapanyagok előkészítése és a konyhai higiénia fenntartása szerepel. A hirdetés igényes, tapasztalt, terhelhető szakácsot keres, de a vállalat több pozícióra is vár jelentkezőket: konyhai kisegítő és pultos/felszolgáló munkakörökbe akár baráti társaságok jelentkezését is fogadják.

A munkakörnyezet mindenesetre különleges: közvetlen vízpart, rendezett kikötő, csendes, exkluzív tihanyi környezet, ahol a szezonban dolgozók szállást és napi étkezést is kapnak. A jelentkezést fényképes önéletrajzzal várják, „szakács pozíció” megjelöléssel.