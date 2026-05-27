Tihany, Magyarország - A híres tihanyi bencés kolostor (Tihanyi Apátság) légi panorámaképe, háttérben a gyönyörű színes Balaton. Kiváló minőségű fotó
HRCENTRUM

650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta

Pénzcentrum
2026. május 27. 11:33

A tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartjára keres szakácsot egy hazai vendéglátócég, a hirdetésben pedig nettó 650 ezer forintos havi bér szerepel. A szezon májustól októberig tart, szállással és napi étkezéssel együtt.

A Balaton egyik legszebb pontján, a tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartján keresnek szakácsot a nyári szezonra, és a hirdetésben szereplő fizetés kifejezetten kiemelkedő: a pozíció nettó 650 ezer forintos havi bérrel jár, szállással és napi étkezéssel együtt. A hirdetést a Forelle Catering Kft. adta fel.

A munka május 1. és október 1. között tart, a szezon elején és végén hétvégi műszakokkal, a főszezonban pedig folyamatos nyitvatartással. Aki budapesti, annak a cég a hétköznapokra fővárosi egységeiben is tud munkát biztosítani, így a szezon előtti és utáni időszakban sem marad bevétel nélkül. A munkarend heti négy nap, napi 11 órában, ami a balatoni vendéglátásban megszokottnak számít  - olvasható a hirdetés egy állásközvetítő oldalán. 

A balatoni nyári munkák 2025-ben minden eddiginél magasabb bérekkel csábítják a fiatalokat és szezonális munkavállalókat.

A feladatok között egyszerű, de minőségi ételek elkészítése, az alapanyagok előkészítése és a konyhai higiénia fenntartása szerepel. A hirdetés igényes, tapasztalt, terhelhető szakácsot keres, de a vállalat több pozícióra is vár jelentkezőket: konyhai kisegítő és pultos/felszolgáló munkakörökbe akár baráti társaságok jelentkezését is fogadják.

A munkakörnyezet mindenesetre különleges: közvetlen vízpart, rendezett kikötő, csendes, exkluzív tihanyi környezet, ahol a szezonban dolgozók szállást és napi étkezést is kapnak. A jelentkezést fényképes önéletrajzzal várják, „szakács pozíció” megjelöléssel.

legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
