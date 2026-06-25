A vevők ma már hallani sem akarnak korszerűtlen balatoni házakról, és sok milliót bukik az az eladó, aki ilyet dob piacra.
Elképesztő, mennyit kereshet Magyarországon egy diák 2026 nyarán: itt vannak a friss számok
A legnépszerűbb diákmunka-területeknek az irodai munkák, a kereskedelem és a vendéglátás számítanak. A hagyományos szezonális állások mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakornoki programok is, amelyek a karrierépítés mellett a vállalatok számára is kulcsfontosságú utánpótlási csatornát jelentenek.
Bár a legtöbb fiatal csak júniusban kezdi az álláskeresést, a Job Force Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint bizonyos területeken már kora tavasszal megindul a szervezés, a visszatérő diákokkal pedig akár februárban vagy márciusban lezajlanak az egyeztetések. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabályai szerint szülői engedéllyel már 16 éves kortól lehet dolgozni, a szünidőben azonban a 15 éves, nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Anyagi szempontból is megéri iskolaszövetkezeten keresztül elhelyezkedni, hiszen a 25 év alatti fiatalok havi bruttó 715 765 forintos jövedelemig teljes személyijövedelemadó-mentességet élveznek, az iskolaszövetkezeti tagság révén pedig egyéb járulékot sem kell fizetniük.
A foglalkoztatás gerincét továbbra is a szolgáltató szektor adja. Meglepő módon a fiatalok körében nem a vízparti, szezonális munkák a legvonzóbbak, hanem elsősorban az irodai, majd a kereskedelmi és vendéglátóipari pozíciókat keresik, de sokan választják a futárkodást is. Bár a lehetőségek többsége a vármegyeszékhelyekre és a nagyvárosokra koncentrálódik, az utóbbi években egyre több kisebb településen vagy agglomerációs cégnél is nyílik alkalom a nyári munkavégzésre.
A fizetések munkakörtől függően eltérőek. Magony András, a Job Force Iskolaszövetkezet vezetője rámutatott, hogy míg az átlagos bruttó órabér 2000 és 2500 forint között mozog, a futárszolgálatoknál akár az 5000 forintot is elérheti. A szünetben a diákok terhelhetősége is megnő, így a tanév közbeni havi 64 órás átlagos munkaidő nyáron 100–120 órára emelkedik.
A legaktívabb munkavállalók a 18 és 25 év közötti korosztályból kerülnek ki. A munkaerőpiaci elvárások is jól körvonalazhatók. Míg a cégek leginkább a megbízhatóságot, a lojalitást és a kiszámíthatóságot értékelik, addig a fiatalok számára a rugalmasság, a kellemes munkahelyi légkör és a tervezhető beosztás a legfontosabb.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hagyományos nyári munkák mellett folyamatosan felértékelődnek a gyakornoki programok. A diákok átlagosan fél évet töltenek el egy-egy vállalatnál, ahol valós munkakörnyezetben szerezhetnek szakmai tapasztalatot. Ez a sikeres együttműködés végén gyakran főállású állásajánlattal zárul. A munkáltatóknak is érdemes élniük ezzel a lehetőséggel, hiszen a nyáron több munkaórát vállaló diákok bevonásával hatékonyan áthidalhatók a szabadságolások miatti átmeneti létszámhiányok, miközben a cég a jövőbeli utánpótlását is biztosíthatja.
Ennyiből tengődnek a családok Magyarország nyomortelepülésein: generációkra be van betonozva a szegénység
Miközben a leggazdagabb magyar településeken már a 800 ezer forintot közelíti a nettó átlagkereset, addig a legszegényebb falvakban alig haladja meg a 165 ezer forintot.
Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak a diákok Magyarországon, miközben a munkáltatók egyre nagyobb arányban tüntetik fel a fizetéseket az álláshirdetésekben.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
A világon hatalmas különbségek vannak a keresetekben: van, ahol gyorsan összejön 1000 dollár, máshol hetekbe telhet.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
Növekvő munkaerőhiány, háttérbe szoruló seniorok és AI-forradalom – beszámoló a The Seniors konfernciáról.
A bértranszparencia-irányelv hazai átültetésére a június 7-i határidő ellenére ugyan még nem került sor, de a munkáltatóknak már most is vannak teendőik.
Döbbenetes összecsapás rázta meg az uniót: a francia elnök keményen beolvasott Magyar Péterék nagy tervének
A feszültséget az váltotta ki, hogy a tagállamok több mint kétharmada hivatalosan is kiállt az Európai Unión kívülre tervezett kitoloncolási központok létrehozása mellett.
Lassan kihal a cipőjavítás Magyarországon: ez a legnagyobb baj az új cipőkkel, drágán megfizetjük az árát
A CashTag legújabb adásában annak jártunk utána, meg lehet-e még élni 2026-ban Magyarországon cipőjavításból és kulcsmásolásból.
Melyik szombat munkanap augusztusban? – Augusztus 21-e munkaszüneti nap lesz 2026-ban: mutatjuk, mikor kell ledolgozni
2026-ban ledolgozós szombat lesz augusztus 8-án: ekkor kell ledolgozni az augusztus 21-i pihenőnapot, cserébe négynapos hosszúhétvége jön.
Ezzel a papírral lehet most nagyon sok pénzt keresni Magyarországon: egyre többen látják be, máshogy nem megy
A fiatal dolgozók több mint fele stabilnak érzi munkahelyét, ugyanakkor mindössze 36%-uk érzi magát igazán megbecsültnek.
Tovább javult a friss diplomások munkaerőpiaci helyzete az EU-ban, de jelentős különbségek látszanak országonként.
A negyvenöt év feletti magyar álláskeresők elsöprő többsége szembesül életkori diszkriminációval, miközben a vállalatok nincsenek felkészülve a generációváltásra.
A diákok már nem csak a pénzt nézik: a rugalmasság és a szakmai tapasztalat is egyre fontosabb szempont.
Gazdag Tibor élete gyökeresen megváltozott, miután tizenhét év után, 2021-ben hirtelen véget ért a Jóban Rosszban című sorozat.
A magyar munkaerőhiányról szóló vita új szintre lépett.
Megszólaltak a legnagyobb magyar cégek: rendkívüli veszély fenyegeti a hazai gyárakat, hamarosan teljesen kiürülhetnek?
A magyar gyártóipar kritikus ponthoz érkezett: miközben új gyárak és beruházások érkeznek az országba, egyre kevesebb a megfelelő tudással rendelkező szakember.
Rendkívüli bejelentést tett Kátai-Németh Vilmos: 2 hét extra szabadságot kap rengeteg magyar dolgozó
A kormány három hétre növeli az apaszabadság időtartamát, amelyet egyúttal összehangol a csecsemőgondozási díjjal (CSED) és a szülői szabadsággal is.
Több mint 4,6 millióan dolgoznak Magyarországon, miközben nagyjából 220 ezren keresnek aktívan munkát. De miért érkezett fordulóponthoz a magyar munkaerőpiac? Mutatjuk!
Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?
Beszámoló a a Prohuman Csoport és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében megvalósuló Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferenciáról.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!