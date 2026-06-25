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Elképesztő, mennyit kereshet Magyarországon egy diák 2026 nyarán: itt vannak a friss számok

Pénzcentrum
2026. június 25. 15:32

A legnépszerűbb diákmunka-területeknek az irodai munkák, a kereskedelem és a vendéglátás számítanak. A hagyományos szezonális állások mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakornoki programok is, amelyek a karrierépítés mellett a vállalatok számára is kulcsfontosságú utánpótlási csatornát jelentenek.

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Bár a legtöbb fiatal csak júniusban kezdi az álláskeresést, a Job Force Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint bizonyos területeken már kora tavasszal megindul a szervezés, a visszatérő diákokkal pedig akár februárban vagy márciusban lezajlanak az egyeztetések. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabályai szerint szülői engedéllyel már 16 éves kortól lehet dolgozni, a szünidőben azonban a 15 éves, nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Anyagi szempontból is megéri iskolaszövetkezeten keresztül elhelyezkedni, hiszen a 25 év alatti fiatalok havi bruttó 715 765 forintos jövedelemig teljes személyijövedelemadó-mentességet élveznek, az iskolaszövetkezeti tagság révén pedig egyéb járulékot sem kell fizetniük.

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A foglalkoztatás gerincét továbbra is a szolgáltató szektor adja. Meglepő módon a fiatalok körében nem a vízparti, szezonális munkák a legvonzóbbak, hanem elsősorban az irodai, majd a kereskedelmi és vendéglátóipari pozíciókat keresik, de sokan választják a futárkodást is. Bár a lehetőségek többsége a vármegyeszékhelyekre és a nagyvárosokra koncentrálódik, az utóbbi években egyre több kisebb településen vagy agglomerációs cégnél is nyílik alkalom a nyári munkavégzésre.

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A fizetések munkakörtől függően eltérőek. Magony András, a Job Force Iskolaszövetkezet vezetője rámutatott, hogy míg az átlagos bruttó órabér 2000 és 2500 forint között mozog, a futárszolgálatoknál akár az 5000 forintot is elérheti. A szünetben a diákok terhelhetősége is megnő, így a tanév közbeni havi 64 órás átlagos munkaidő nyáron 100–120 órára emelkedik.

A legaktívabb munkavállalók a 18 és 25 év közötti korosztályból kerülnek ki. A munkaerőpiaci elvárások is jól körvonalazhatók. Míg a cégek leginkább a megbízhatóságot, a lojalitást és a kiszámíthatóságot értékelik, addig a fiatalok számára a rugalmasság, a kellemes munkahelyi légkör és a tervezhető beosztás a legfontosabb.

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A hagyományos nyári munkák mellett folyamatosan felértékelődnek a gyakornoki programok. A diákok átlagosan fél évet töltenek el egy-egy vállalatnál, ahol valós munkakörnyezetben szerezhetnek szakmai tapasztalatot. Ez a sikeres együttműködés végén gyakran főállású állásajánlattal zárul. A munkáltatóknak is érdemes élniük ezzel a lehetőséggel, hiszen a nyáron több munkaórát vállaló diákok bevonásával hatékonyan áthidalhatók a szabadságolások miatti átmeneti létszámhiányok, miközben a cég a jövőbeli utánpótlását is biztosíthatja.
Címlapkép: Getty Images
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