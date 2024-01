Milliós fizetéssel vadásznak légiutas-kísérőket: végzettség nem, de magasság az kell

Kiemelkedően magas fizetésért keres a Ryanair légiutas-kísérőket, London mellett Budapesten is. Nagy-Britannia fővárosában 150 új embert vennének fel a kiszolgálásra, míg itthon nem tartanak toborzót, de az álláshirdetés sok ponton egyezik a londonival. De mennyit lehet ezzel keresni?

Ismét egyedülálló lehetőséget kapnak azok, akik karrierjüket légiutas-kísérőként képzelik el. A hazánkban is jól ismert légitársaság, a Ryanair bejelentése szerint ismét felvennének több embert, mégpedig abba a divízióba, amellyel utasként is a legtöbbet találkozunk: a vállalat légiutas-kísérőket keres. Mint friss bejelentésükben írják, és amit a Mirror című angol lap is átvett, a légitársaság csak a London-közeli Stansted-reptérre 150 új légiutas-kísérőt venne fel. Már ebben a hónapban megkezdődik a toborzás, de azt már most lehet tudni, hogy mik a követelmények, és mennyit lehet keresni.

A légitársaság 150 új légiutas-kísérő felvételét tűzte ki célul kifejezetten a londoni Stanstedről sok célállomásra, többek között Milánóba, Rómába, Dublinba, Madridba, Barcelonába és Tenerifére közlekednek járatok - valamint, mint ismert, a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is. Az érdeklődők a Ryanair hivatalos weboldalán tekinthetik át az elbíráláshoz szükséges követelmények listáját.

Itthon is keresnek embereket

Azonban nem csak a londoni, hanem a budapesti kirendeltségre keresnek munkatársakat - igaz ugyanakkor, hogy komoly toborzási eseményt nem rendeznek. Mint a Ryanair honlapján írják, a pályázóknak többek között nagyfokú lelkesedést kell hozniuk magukkal, emellett persze ügyfélszolgálati munkakörben - például bárokban, éttermekben vagy kiskereskedelmi üzletekben - szerzett tapasztalatot. Emellett a pályázónak rendelkeznie kell olyan útlevéllel, amellyel szabadon tud utazni a Ryanair minden járatán.

A fizikai követelmények között a 157 cm és 188 cm közötti magasságot, valamint a 25 méteres úszás képességét írják elő segítség nélkül.

A jelölteknek alkalmazkodniuk kell a váltott műszakos munkához, és persze jól kell kommunikálniuk angolul - mint a vállalat az álláshirdetésben írja, nyelvvizsgapapírt nem kérnek, de az interjún felmérik a jelentkező nyelvtudását. A vállalat emellett hangsúlyozza, hogy az ideális jelölteknek szeretniük kell a közönséggel való kapcsolattartást, és proaktív hozzáállással kell rendelkezniük a kivételes színvonalú kiszolgáláshoz. Az olyan tulajdonságokat is nagyra értékelik, mint a szorgalom, a rugalmasság és a barátságos hozzáállás.

Nem túl szigorúak a követelmények

Mint a magyar álláshirdetésből is kiderül, a feltételek sok ponton azonosak a londonival: itt is elvárás a 157-188 centiméter közötti testmagasság, a 25 méteres úszni tudás és a megfelelő dokumentumok megléte. Hasonló az is, hogy a tanfolyam, a betanítás ideje alatt már jogosultak lesznek a felvett munkavállalók egy alapbérre. Az azonban a nagy-britanniai álláshirdetéssel ellentétben nem derül ki, hogy pontosan mennyit lehet keresni.

A londoni felhívás évi 27 ezer fontot, vagyis átszámítva mintegy 11,8 millió forintot kínál, és forintra váltva az euróban megadott bér is ugyanennyi, a Budapestre szóló álláshirdetésben azonban nincs utalás a keresettel kapcsolatban, mindössze "versenyképes bérezést" ígérnek, valamint azt, hogy a havi fizetést euróban kapják meg az alakalmazottak. Ha a nagy-britanniai vagy euróban kapott fizetést vesszük alapul, és feltételezzük, hogy ezt a pénzt itthon is megadják, akkor havonta 991 ezer forintos kereset is elérhető, ez pedig már kiemelkedő keresetnek számít Magyarországon.

Az egyéb juttatások között jegyvásárlási kedvezményt (a családokra vonatkozóan is) említenek, itt is van előrelépési lehetőség (akár más országokba is), és az eladások után is járhat plusz juttatás.

Nem írják ugyanakkor a magyar nyelvű álláshirdetésben azt sem, hogy bármilyen végzettség kellene hozzá, még az érettségi sem szerepel a követelmények között - mindössze a már említett nyelvtudás megléte lehet a döntő. Az azonban a munka természetét ismerve valóban a legfontosabbak között lehet az állásinterjún, így ebbe tényleg csak akkor érdemes belevágni, ha beszélünk legalább angolul, legalább középfokon.

Egyre kevesebb helyen kérik a papírt

Nem ez lenne az első - és gyaníthatóan nem is az utolsó - olyan munkakör, ahol a megszokott gyakorlattól eltérően nem kérnek egyetemi végbizonyítványt.