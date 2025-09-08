2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leddöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
HRCENTRUM

Leddöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 21:55

A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában. A légitársaságnál dolgozók jövedelme több tényezőből tevődik össze, beleértve az alapbért, a repült órák után járó díjazást és különböző bónuszokat.

Hania Marciniak, a Ryanair légiutas-kísérője a TikTok platformon nyilatkozott a légitársaságnál elérhető kereseti lehetőségekről – számol be az Economx a lengyel Onet hírportál információi alapján. A stewardess elmagyarázta, hogy fizetésük több komponensből áll össze, és olyan tényezők befolyásolják, mint a bázisrepülőtér helye, az adott ország, a szakmai tapasztalat és a levegőben töltött munkaórák mennyisége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkalmazottak 750-1000 euró közötti alapfizetésre számíthatnak, amit minden hónapban garantáltan megkapnak. Ezt egészíti ki a repült órák után járó 15-20 eurós óradíj- írta meg az Economix.

Jelentős bevételi forrást jelent a fedélzeti értékesítésekből származó jutalék is, amely az eladások 10-25 százalékát teszi ki. Ez havonta akár több száz eurós többletbevételt eredményezhet a légiutas-kísérők számára.

A légitársaság további ösztönzőket is biztosít: a precíz munkavégzésért, kiemelkedő értékesítési teljesítményért vagy a teljes személyzettel végrehajtott járatokért 130-300 euró közötti bónuszokat kaphatnak a dolgozók.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Ryanair légiutas-kísérői így összességében évi 17-29 ezer eurót (6-11 millió forintot) kereshetnek, míg az Egyesült Királyságban dolgozó kollégáik akár 35 ezer fontot (körülbelül 16 millió forintot) is hazavihetnek évente.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #ryanair #légiutas-kísérő #dolgozók #alkalmazott #fizetések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:12
20:31
20:12
19:45
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.09.08 11:50
Így őrizheti meg mozgásképességét időskorára
Hazánkban is egyre többen érnek meg magas életkort, amit szeretnének egészségesen, aktívan, szellemi...
laskainelli  |  2025.09.07 10:44
A viszony csapdája
Meglehet, hogy egy viszony izgalma, titka és újdonsága könnyű menekülőútnak tűnik a problémákból, de...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2
1 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
3
1 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
4
2 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
5
1 hónapja
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 19:18
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:56
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 20:36
Visszavonták két növénybiztosító engedélyét: az egyiket fel is számolják