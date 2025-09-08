Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól a FOXPOST-hálózatban kétféle automata lesz elérhető.
Leddöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában. A légitársaságnál dolgozók jövedelme több tényezőből tevődik össze, beleértve az alapbért, a repült órák után járó díjazást és különböző bónuszokat.
Hania Marciniak, a Ryanair légiutas-kísérője a TikTok platformon nyilatkozott a légitársaságnál elérhető kereseti lehetőségekről – számol be az Economx a lengyel Onet hírportál információi alapján. A stewardess elmagyarázta, hogy fizetésük több komponensből áll össze, és olyan tényezők befolyásolják, mint a bázisrepülőtér helye, az adott ország, a szakmai tapasztalat és a levegőben töltött munkaórák mennyisége.
Az alkalmazottak 750-1000 euró közötti alapfizetésre számíthatnak, amit minden hónapban garantáltan megkapnak. Ezt egészíti ki a repült órák után járó 15-20 eurós óradíj- írta meg az Economix.
Jelentős bevételi forrást jelent a fedélzeti értékesítésekből származó jutalék is, amely az eladások 10-25 százalékát teszi ki. Ez havonta akár több száz eurós többletbevételt eredményezhet a légiutas-kísérők számára.
A légitársaság további ösztönzőket is biztosít: a precíz munkavégzésért, kiemelkedő értékesítési teljesítményért vagy a teljes személyzettel végrehajtott járatokért 130-300 euró közötti bónuszokat kaphatnak a dolgozók.
A Ryanair légiutas-kísérői így összességében évi 17-29 ezer eurót (6-11 millió forintot) kereshetnek, míg az Egyesült Királyságban dolgozó kollégáik akár 35 ezer fontot (körülbelül 16 millió forintot) is hazavihetnek évente.
