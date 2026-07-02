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Világ

Egyre jobban érik a komoly összetűzés Oroszország és a NATO között: elképesztő kémkedésre derült fény

MTI
2026. július 2. 21:09

Oroszország mintegy másfél éven át drónokkal térképezte fel Nyugat-Európa kritikus katonai és civil infrastrukturális létesítményeit anélkül, hogy a NATO összehangolt választ adott volna a sorozatos légtérsértésekre. A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) friss jelentése rámutat, hogy a nagyrészt tengeri hajókról indított felderítő eszközök kiemelt célpontjai között nukleáris fegyverraktárak, fontos katonai támaszpontok és repülőgép-hordozók is szerepeltek.

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A londoni elemzőműhely tanulmánya szerint a drónok többségét a nyugati szankciókat megkerülő, orosz olajat szállító árnyékflotta hajóiról indították. A regisztrált berepülések majdnem felét, 48 százalékát katonai bázisok felett, 26 százalékát különböző kritikus infrastruktúra-elemek – például kikötők, erőművek és ipari központok –, míg 18 százalékát polgári repülőterek felett hajtották végre.

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A leginkább érintett állam Németország volt, ahol a vizsgált időszakban 58 berepülést jegyeztek fel. A feltételezhetően kémkedést végző drónok behatoltak többek között az amerikai légierő ramsteini támaszpontjának légterébe, de feltűntek Ingolstadt és Neuburg repülőtereinek térségében is. Számos esetben célirányosan nukleáris fegyvereket tároló bázisokat figyeltek meg, így Belgiumban a Kleine Brogel, Hollandiában pedig a Volkel légitámaszpont felett is megjelentek az orosz eszközök.

Nagy-Britanniában a Brit Királyi Légierő négy bázisa – Lakenheath, Mildenhall, Fairford és Feltwell – felett észleltek csúcstechnológiás, pilóta nélküli repülőeszközöket. Emellett Dánia és Norvégia légterében is több hasonló incidenst rögzítettek az elmúlt időszakban.

Franciaországban a ballisztikusrakéta-hordozó atom-tengeralattjárók bázisául szolgáló Île Longue-félszigetnél, Írország partjainál pedig az ír haditengerészet egyik hajója felett repültek át katonai drónok, ráadásul az utóbbi eset éppen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök dublini látogatása idején történt.

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Az IISS szakértői szerint a legaggasztóbb incidens idén februárban zajlott le, amikor a Zsiguljovszk nevű orosz kémhajóról indított drón veszélyesen megközelítette a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozót. Bár az eszközt elektronikus zavarással végül sikerült semlegesíteni, az eset egyértelműen bizonyítja, hogy a szövetséges erők elleni, tengerről indított drónműveletek immár a hadműveleti valóság részét képezik. A jelentés arra figyelmeztet, hogy Európa egyelőre nem dolgozott ki megfelelő és hatékony válaszstratégiát a hasonló incidensek kezelésére.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
47 perce
Végig teljes döbbenettel néztem a NATO totális impotenciáját a repterek és egyéb érzékeny objektumok fölötti sorozatos, trendszerű "alien" drónreptetésekkel kapcsolatban amik egyértelműen nem jószándékúak voltak, de még azt se tudták megállapítani hogy a drónok mifélék és honnan jöttek. Talán ideje lenne az ukránoktól segítséget kérni, ha a NATO nem képes megvédeni a saját légterét.
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