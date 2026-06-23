Megdöbbentő összegekről hullott le a lepel: ennyit fizetnek most a magyar diákoknak óránként

Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak a diákok Magyarországon, miközben a munkáltatók egyre nagyobb arányban tüntetik fel a fizetéseket az álláshirdetésekben. A Profession.hu friss elemzése szerint a cégek ma már egész évben számítanak a fiatal munkavállalókra, nem csupán a nyári szezonban.

Az állásportál adatai alapján a diákoknak szóló álláshirdetések száma idén a nyár előtti időszakban sem ugrott meg jelentősen, ami azt mutatja, hogy a vállalatok egyre kevésbé szezonális munkaerőként tekintenek a tanulókra.

Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője szerint a diákmunka ma már sok esetben belépőt jelent a munkaerőpiacra. A szakember szerint egyre több fiatal marad hosszabb távon annál a cégnél, ahol diákként kezdett dolgozni, vagy később visszatér ugyanahhoz a munkáltatóhoz.

A legtöbb álláslehetőséget továbbra is a vendéglátás kínálja. Az év első felében a diákmunkákat hirdető állások közel ötöde ebben a szektorban jelent meg. A második legnépszerűbb terület az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13 százalékos aránnyal.

A leggyakoribb munkák között szerepelnek:

host és hostess pozíciók,

felszolgálói, pincéri és pultos állások,

bolti eladói és pénztárosi munkák,

adminisztrátori és adatrögzítő feladatok,

logisztikai ügyintézői pozíciók,

betanított munkakörök.

A fizetés a legfontosabb szempont

A Profession.hu kutatása szerint a Z generáció számára is a fizetés a legfontosabb tényező állásválasztáskor. Emellett kiemelt szerepet játszik a munkavégzés helye, valamint a munkaidő rugalmassága. A fiatalok ugyanakkor az idősebb korosztályoknál nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkahelyi légkörre, a csapatra és a home office lehetőségére.

A diákmunkáknál különösen magas a bértranszparencia. Az idei év első felében a diákokat célzó álláshirdetések több mint 85 százaléka tartalmazott konkrét bérinformációt. Ez jelentősen meghaladja az országos átlagot, hiszen az összes álláshirdetésnek csupán mintegy negyedében szerepel fizetési adat.

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A meghirdetett pozíciók alapján az átlagos órabér bruttó 2180 forint volt, ami 4,6 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A vendéglátásban átlagosan bruttó 1928 forintos órabért kínálnak, míg az adminisztratív és irodai munkáknál átlagosan 2223 forintot lehet keresni óránként.

Mivel a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-kedvezményben részesülnek, ezek az összegek a legtöbb esetben megegyeznek a nettó keresettel. A szakértők szerint a diákoknak különösen fontos tisztázniuk a munkavállalás feltételeit még a munkakezdés előtt. Érdemes ellenőrizni a foglalkoztatás formáját, a bérezést, a munkaidőt és a szerződés részleteit.

A jogszabályok alapján a munkakör, a fizetés és a munkaidő írásbeli rögzítése a legtöbb foglalkoztatási formában kötelező, az alkalmi és idénymunkáknál pedig szintén ajánlott írásban megállapodni a feltételekről.