Válása után teljesen új életet épített Magyarországon a luxusfeleség: már a családalapítás is szóba került

Fordulóponthoz érkezett az egykori luxusfeleség, Csősz Boglárka élete: a színésznő és üzletasszony a válása után visszaköltözött Magyarországra, maga mögött hagyva korábbi törökországi életét. Bár a képernyőn mostanában ritkábban látható, belsőépítészeti vállalkozást épít, új párkapcsolatban él, és már a jövőjét is másképp tervezi.

A hot! magazinnak adott interjúban Csősz Bogi elmondta, hogy nemrég szülőföldjén, Erdélyben töltött egy hetet a családjával, ahol ismét megtapasztalhatta azt az összetartást, amelyet gyerekkora óta hordoz magával. Évente három-négy alkalommal látogat haza, és mindig örömmel tér vissza. Azt mondja, az erdélyi gyökerei rengeteget adtak neki: megtanították a becsületes munkára, az egyenességre és arra, hogy mindig az emberi értékeket tartsa szem előtt.

A színésznő arról is beszélt, hogy ma már elsősorban vállalkozóként dolgozik. Elmondása szerint négy éve tevékenykedik a szállodaipari belsőépítészetben, saját projektcéget vezet, amely történelmi épületek felújításán is dolgozik. Büszke arra, hogy csapatával több különleges projektet valósított meg, köztük műemléki épületek és ismert budapesti helyszínek felújítását is. Hangsúlyozta, hogy ma már csak olyan munkákat vállal el, amelyek valóban érdeklik, mert egy-egy projekt hosszú hónapokra leköti.

A magánéletében is jelentős változások történtek. Török férjétől tíz év házasság után vált el, de azt mondja, egyetlen közösen eltöltött évet sem bán. Úgy érzi, miután visszaköltözött Magyarországra, kiegyensúlyozottabb lett, és a volt férjével is sikerült jó kapcsolatot kialakítania. Ma is találkoznak, amikor Törökországba utazik, és igyekeznek úgy kezelni a múltjukat, hogy senki ne sérüljön.

Új párkapcsolatáról ugyanakkor tudatosan keveset árul el. Elmondása szerint korábban túl sokat szerepelt a nyilvánosság előtt a magánéletével, ezt pedig már nem szeretné megismételni. Párja nem ismert ember, nem vágyik a reflektorfényre, ő pedig tiszteletben tartja ezt. Azt mondja, most elsősorban a munkájára és a kapcsolatára szeretne koncentrálni.

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A családalapítást sem érzi elkésettnek. Mint mondta, modern nőnek tartja magát, ezért nem gondolja, hogy ötvenévesen vagy akár később ne lehetne gyermeke. Egészségesen él, odafigyel magára, rendszeresen sportol, és hisz abban, hogy így kitolhatja a gyermekvállalás időszakát. Szerinte ma már egyre több nő dönt úgy, hogy előbb a karrierjét építi fel, és csak később vállal gyermeket. A színésznő jelenleg legalább két gyermeket szeretne, de annak is örülne, ha végül háromtagú helyett még nagyobb családja lenne.