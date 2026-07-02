Durva fordulat a tőzsdéken: az AI miatt zuhannak a chiprészvények, de Kínában ünnepelnek a befektetők

Vegyes hangulat uralkodik a világ tőzsdéin: az AI-infrastruktúrával kapcsolatos aggodalmak miatt nyomás alá kerültek az ázsiai félvezetőgyártók, miközben a kínai elektromosautó-gyártók részvényei nagyot emelkedtek a kedvező értékesítési adatoknak köszönhetően. A befektetők figyelme most az amerikai munkaerőpiaci adatokra irányul, amelyek a Fed kamatpolitikáját is befolyásolhatják, írja a Portfolio.

Ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások alakítják a nemzetközi tőzsdei hangulatot. Ázsiában eladói nyomás alá kerültek a részvénypiacok, miután újra felerősödtek az AI-infrastruktúrára fordított kiadások fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak. Ez különösen a félvezetőgyártókat érintette érzékenyen: a Samsung és az SK Hynix részvényei is jelentős esést szenvedtek el, követve az amerikai chipgyártók előző napi gyengélkedését.

A vezető amerikai részvényindexek szerdán többnyire gyengüléssel zártak: a Dow Jones lényegében stagnált, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,5 százalékot veszített értékéből.

Ázsiában csütörtök reggel vegyes teljesítmény volt látható: a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban állt, a Hang Seng 1,26 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 index 1,23 százalékkal csökkent.

Európában ugyanakkor biztató nyitásra számítanak a befektetők. A határidős indexek alapján a DAX 0,77 százalékos, a CAC 40 0,37 százalékos, a londoni FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedéssel kezdheti a kereskedést. Az amerikai határidős indexek szintén mérsékelt pluszt jeleznek előre.

Makrogazdasági szempontból a nap legfontosabb eseménye az Egyesült Államok júniusi munkaerőpiaci jelentése lesz. A szokásos pénteki időpont helyett ezúttal csütörtökön teszik közzé az adatokat, mivel pénteken az amerikai piacok a függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása meghatározó lehet a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások, valamint a dollár, az amerikai állampapírhozamok és a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – szempontjából.

Az idei teljesítmények alapján a vezető részvényindexek közül a Nikkei áll az élen 40 százalékos emelkedéssel, míg a Hang Seng 10,7 százalékos visszaesésével sereghajtó. A magyar blue chipek közül továbbra is a Magyar Telekom teljesít a legerősebben, 46,5 százalékos idei emelkedéssel, míg a Richter 22,9 százalékos pluszt mutat. A nyersanyagpiacon a WTI típusú kőolaj ára az év eleje óta 21,8 százalékkal emelkedett.

Ezzel szemben kedvező hírek érkeztek Kínából. A júniusi értékesítési adatokra pozitívan reagáltak a befektetők, így a BYD és a Xiaomi részvényei is jelentős emelkedést mutattak. A vártnál jobb eladási számok erősítették a bizalmat a kínai elektromosautó-gyártók iránt, az elemzők pedig további javuló eredményekre és árfolyam-emelkedésre számítanak.

Közben az OpenAI is figyelemre méltó kezdeményezéssel állt elő. A ChatGPT fejlesztője korai egyeztetéseket kezdett arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos tulajdonrészt szerezzen a vállalatban. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is részesülhetne a mesterséges intelligencia várható gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni döntéshozókat és a vezető AI-fejlesztőket.