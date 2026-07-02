Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Durva fordulat a tőzsdéken: az AI miatt zuhannak a chiprészvények, de Kínában ünnepelnek a befektetők
Vegyes hangulat uralkodik a világ tőzsdéin: az AI-infrastruktúrával kapcsolatos aggodalmak miatt nyomás alá kerültek az ázsiai félvezetőgyártók, miközben a kínai elektromosautó-gyártók részvényei nagyot emelkedtek a kedvező értékesítési adatoknak köszönhetően. A befektetők figyelme most az amerikai munkaerőpiaci adatokra irányul, amelyek a Fed kamatpolitikáját is befolyásolhatják, írja a Portfolio.
Ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások alakítják a nemzetközi tőzsdei hangulatot. Ázsiában eladói nyomás alá kerültek a részvénypiacok, miután újra felerősödtek az AI-infrastruktúrára fordított kiadások fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak. Ez különösen a félvezetőgyártókat érintette érzékenyen: a Samsung és az SK Hynix részvényei is jelentős esést szenvedtek el, követve az amerikai chipgyártók előző napi gyengélkedését.
A vezető amerikai részvényindexek szerdán többnyire gyengüléssel zártak: a Dow Jones lényegében stagnált, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,5 százalékot veszített értékéből.
Ázsiában csütörtök reggel vegyes teljesítmény volt látható: a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban állt, a Hang Seng 1,26 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 index 1,23 százalékkal csökkent.
Európában ugyanakkor biztató nyitásra számítanak a befektetők. A határidős indexek alapján a DAX 0,77 százalékos, a CAC 40 0,37 százalékos, a londoni FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedéssel kezdheti a kereskedést. Az amerikai határidős indexek szintén mérsékelt pluszt jeleznek előre.
Makrogazdasági szempontból a nap legfontosabb eseménye az Egyesült Államok júniusi munkaerőpiaci jelentése lesz. A szokásos pénteki időpont helyett ezúttal csütörtökön teszik közzé az adatokat, mivel pénteken az amerikai piacok a függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása meghatározó lehet a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások, valamint a dollár, az amerikai állampapírhozamok és a feltörekvő piaci devizák – köztük a forint – szempontjából.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az idei teljesítmények alapján a vezető részvényindexek közül a Nikkei áll az élen 40 százalékos emelkedéssel, míg a Hang Seng 10,7 százalékos visszaesésével sereghajtó. A magyar blue chipek közül továbbra is a Magyar Telekom teljesít a legerősebben, 46,5 százalékos idei emelkedéssel, míg a Richter 22,9 százalékos pluszt mutat. A nyersanyagpiacon a WTI típusú kőolaj ára az év eleje óta 21,8 százalékkal emelkedett.
Ezzel szemben kedvező hírek érkeztek Kínából. A júniusi értékesítési adatokra pozitívan reagáltak a befektetők, így a BYD és a Xiaomi részvényei is jelentős emelkedést mutattak. A vártnál jobb eladási számok erősítették a bizalmat a kínai elektromosautó-gyártók iránt, az elemzők pedig további javuló eredményekre és árfolyam-emelkedésre számítanak.
Közben az OpenAI is figyelemre méltó kezdeményezéssel állt elő. A ChatGPT fejlesztője korai egyeztetéseket kezdett arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos tulajdonrészt szerezzen a vállalatban. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is részesülhetne a mesterséges intelligencia várható gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni döntéshozókat és a vezető AI-fejlesztőket.
Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben
Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről.
Az Európai Központi Bank azt fontolgatja, hogy megduplázza a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátáját, amelyet kamatmentes számlán kell elhelyezniük.
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget
Papp László polgármester felszólította a Semcorp vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.
A több mint 565 milliárd forintos júniusi forgalmat elsősorban a vezető hazai részvények, kiemelten az OTP Bank generálták.
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
Egyre több influenszer jelöli megfelelően a reklámokat, de a saját termékek promóciójánál még mindig sok a szabálytalanság.
A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Itt az új történelmi csúcs, óriásit ment ma a budapesti tőzsde: jól kaszálhatott, aki ide tette a pénzét
A Richter kivételével a vezető hazai papírok erősödtek a 30,7 milliárd forintos forgalmat elérő piacon.
Drasztikus lépés Pest megyében: III. fokú vízkorlátozás lépett életbe több településen – durva bírságra számíthat, aki megszegi a rendelkezést
Több Pest megyei településen III. fokú vízkorlátozás lépett érvénybe a megugró fogyasztás miatt.
Nem várt fordulat a parlamentben: még egy ellenzéki képviselő is megszavazta a polgármesteri bérek befagyasztását
Döntött a parlament a polgármesteri bérekről, de a szavazás végén egy váratlan igen is felborzolta a kedélyeket.
Július 1-je idén egyszerre hoz új vámszabályt, átalakítja Budapest éjszakai közlekedését, megszünteti a parkolóautomatákat, drágítja a banki és távközlési szolgáltatásokat.
Új arany és színesfém emlékérme jelent meg Mátyás király aranyforintja előtt tisztelegve – kétféle kivitelben.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.