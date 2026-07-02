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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. július 2. 20:59

50 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 27. hátékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a jackpotot.

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A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütrtöki sorsoláson 50 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 27. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

2; 11; 19; 20; 34; 45

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 120 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok. 

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Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

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  • 5 találat: 346 790 Ft
  • 4 találat: 7 030 Ft
  • 3 találat: 2 710 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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