A Hatoslottó nyerőszámai a 27. játékhéten, csütörtökön

50 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 27. hátékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a jackpotot.

A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütrtöki sorsoláson 50 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 27. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

2; 11; 19; 20; 34; 45

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 120 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

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