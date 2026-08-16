Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon, mi pedig a szokott módon mélyreható anyagokkal, elemzésekkel jelentkeztünk a lapban. Ha lemaradtál volna, most pótolhatod: íme a Pénzcentrum 33. hetének legjobb anyagai.

A 33. héten szót ejtettünk az egészségügyről, elemeztük a nem várt költségeket és a nyugdíjat is - emellett interjúink is voltak, melyben a kiberbiztonságról vagy a robotokról is szó esett. Itt a Pénzcnetrum heti összefoglalója, ha lemaradtál volna a legjobb, legfontosabb cikkeinkről a héten.

Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal

A bejelentett munkavállalástól való távolmaradás, a munkabér-letiltásoktól való félelem és az adósságspirál kérdése egyre gyakrabban kerül elő a végrehajtási rendszerrel kapcsolatos vitákban. Korábbi cikkünkben azt mutattuk be, hogy sok eladósodott ember számára a legális munkaerőpiacra való belépés éppen a várható levonások miatt tűnik kockázatosnak. Dr. Kovács Miklós önálló bírósági végrehajtóval beszélgettünk arról, hol helyezkedik el a végrehajtás az adósságkezelési folyamatban, milyen jogi korlátok és adósvédelmi garanciák szabályozzák az eljárást, illetve milyen következményekkel járhatna a rendszer állami monopóliummá alakítása.

Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2026 őszén: rengetegen vágnak bele

Meghaladja a 140 ezret azoknak a 65 év felettieknek a száma Magyarországon, akik még mindig aktívak a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött népességnek 7,5 százaléka továbbra is dolgozik a legfrissebb adatok alapján. Az elmúlt években folyamatos, ütemes növekedés volt tapasztalható a nyugdíjas kort betöltött dolgozó lakosok számában és arányában, ami megtorpanni látszik 2026. I. negyedévére. Elfogyott talán a munkaerő-tartalék ebben a korosztályban? Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogyan változott az utóbbi években a foglalkoztatott idősek száma és aránya, illetve hogy mivel járhat ez a folyamat.

Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve

Az iskolakezdés minden évben komoly szervezési és anyagi kihívást jelent a családok számára. A tanszerek és az iskolai felszerelések beszerzése kerül egyre többe, így sokan már hónapokkal korábban elkezdik megtervezni a kiadásokat vagy félretenni erre az időszakra. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan látják a helyzetet a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok, a vezető bankok, valamint egy pszichológiai tanácsadó központ. A válaszokból kirajzolódik, hogyan változnak a vásárlói és pénzügyi szokások, milyen akciókkal, szolgáltatásokkal készülnek a vállalatok, valamint hogy milyen mentális terhekkel járhat a szeptemberi tanévkezdés. A körképből az is kiderül, mire érdemes figyelniük a családoknak a következő időszakban.

Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború

Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát, ugyanakkor saját védelmi képességeiket sem tartják elegendőnek. Egy friss felmérés szerint az uniós polgárok többsége támogatná az európai országok nagyobb önállóságát a védelemben, ám komoly kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy Európa valóban készen állna-e egy esetleges konfliktusra.

Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat

Az iskolakezdés jelentős terhet róhat a családi kasszára, a tanszerek, az iskolatáska és a ruházat mellett ugyanis egyre több háztartásnak kell digitális eszközök beszerzésével is számolnia. A felsőoktatásban tanuló gyermekek esetében pedig a tandíj, a kollégiumi elhelyezés vagy az albérlet jelentheti a legnagyobb kiadást. Az egészségpénztári megtakarítás ezeknek a költségeknek egy részére is felhasználható, a befizetések után pedig 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos személyijövedelemadó-visszatérítés vehető igénybe. Körképünkben annak jártunk utána, mekkora összeget fordítanak a pénztártagok a tanévkezdésre, mely termékeket vásárolják a leggyakrabban, és milyen adminisztratív hibák miatt akadhat el az elszámolás.

EZ IS ÉRDEKELHET Megvan a dátum: ekkortól lesznek kaphatók a legendás Lutra albumok a Lidlben - ennyibe fognak kerülni A gyűjtőfüzet 999 forintba, Lidl Plusszal 799 forintba kerül, a vásárlók pedig minden elköltött 8 ezer forint után ötdarabos matricacsomagot kapnak.

Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?

Miközben a legtöbben attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi az embert, a gyárakban valójában égető munkaerőhiánnyal küzdenek. A megoldást nem a sci-fi filmek mindentudó gépei, hanem az emberrel együttdolgozó intelligens robotok jelentik. Szőke Zoltánt, a Bosch csoport regionális vezető alelnökét kérdeztük arról, hol tart ma a technológia, és milyen áttörő fejlesztések zajlanak a magyar laboratóriumokban.

Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja

Portugália atlanti-óceáni szigete, Madeira egyre több utazó bakancslistájára kerül, nem véletlenül. A „Európa Hawaiijaként” is emlegetett úti cél látványos hegyvidéki tájakkal, természetes óceáni medencékkel, kiváló túraútvonalakkal és különleges gasztronómiával várja a látogatókat.

A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek

A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a szinte korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek, főleg a hazai kis- és középvállalkozásokkal szemben. A fokozódó fenyegetettségre válaszul a jogszabályi környezet is szigorodik: a NIS2 irányelv bevezetésével több ezer magyar cég kényszerül szintet lépni a védekezésben, a megfelelés hiánya pedig akár az éves árbevétel 2 százalékára rúgó bírsággal is járhat. Kérdéseinkre Márton Miklós, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett kibervédelmi cég, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója válaszolt.

Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett

Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben. Az 1960-as évek zöld és kék kanapéit ugyanis fokozatosan felváltották a bézs, szürke és fehér árnyalatok. A kilencvenes évek még hoztak egy erős kitérőt a mintás, feltűnő kárpitokkal, 2011-re azonban az IKEA kínálata elérte a vizsgált időszak legsemlegesebb színvilágát.

EZ IS ÉRDEKELHET Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és nem mindennapi történetet kínál új tulajdonosának.

Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből

Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Most újabb 25 úti cél kapta meg ezt a globális „minőségi pecsétet”: a dél-koreai Busanban tartott ülésén az UNESCO Világörökség Bizottsága többek között a normandiai D-napi partraszállás partszakaszait, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszínét és a görög Olümposz tágabb térségét is felvette a listára.

Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: csak hetek múlva derül ki a méregdrága hiba

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége nemcsak a háztartások energiafogyasztását növelhette meg, az ingatlanokat és az elektromos hálózatokat is komoly terhelésnek tette ki. A Pénzcentrum több biztosítót is megkérdezett arról, milyen károk alakulhatnak ki a tartós kánikula idején, mely problémák derülhetnek ki csak hetekkel később, és mire érdemes figyelni a következő hőhullám előtt. A válaszok alapján a klímák fokozott használata, a régi elektromos hálózatok, a viharok, a beázások és az aszály miatt kialakuló szerkezeti problémák is komoly kockázatot jelenthetnek.

Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?

Miközben rekordot döntött a nyilvántartott orvosok száma Magyarországon, a ténylegesen dolgozó orvosok és a betöltött orvosi állások száma is jelentősen visszaesett 2025-ben. Egyetlen év alatt több mint ezerrel csökkent az egészségügyben dolgozó orvosok létszáma, több mint kétezer betöltött orvosi állás tűnt el, és tovább nőtt a hiány a működéshez szükséges pozíciókhoz képest.