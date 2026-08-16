Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el: az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2026 őszén: rengetegen vágnak bele
Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon, mi pedig a szokott módon mélyreható anyagokkal, elemzésekkel jelentkeztünk a lapban. Ha lemaradtál volna, most pótolhatod: íme a Pénzcentrum 33. hetének legjobb anyagai.
A 33. héten szót ejtettünk az egészségügyről, elemeztük a nem várt költségeket és a nyugdíjat is - emellett interjúink is voltak, melyben a kiberbiztonságról vagy a robotokról is szó esett. Itt a Pénzcnetrum heti összefoglalója, ha lemaradtál volna a legjobb, legfontosabb cikkeinkről a héten.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
A bejelentett munkavállalástól való távolmaradás, a munkabér-letiltásoktól való félelem és az adósságspirál kérdése egyre gyakrabban kerül elő a végrehajtási rendszerrel kapcsolatos vitákban. Korábbi cikkünkben azt mutattuk be, hogy sok eladósodott ember számára a legális munkaerőpiacra való belépés éppen a várható levonások miatt tűnik kockázatosnak. Dr. Kovács Miklós önálló bírósági végrehajtóval beszélgettünk arról, hol helyezkedik el a végrehajtás az adósságkezelési folyamatban, milyen jogi korlátok és adósvédelmi garanciák szabályozzák az eljárást, illetve milyen következményekkel járhatna a rendszer állami monopóliummá alakítása.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2026 őszén: rengetegen vágnak bele
Meghaladja a 140 ezret azoknak a 65 év felettieknek a száma Magyarországon, akik még mindig aktívak a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött népességnek 7,5 százaléka továbbra is dolgozik a legfrissebb adatok alapján. Az elmúlt években folyamatos, ütemes növekedés volt tapasztalható a nyugdíjas kort betöltött dolgozó lakosok számában és arányában, ami megtorpanni látszik 2026. I. negyedévére. Elfogyott talán a munkaerő-tartalék ebben a korosztályban? Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogyan változott az utóbbi években a foglalkoztatott idősek száma és aránya, illetve hogy mivel járhat ez a folyamat.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
Az iskolakezdés minden évben komoly szervezési és anyagi kihívást jelent a családok számára. A tanszerek és az iskolai felszerelések beszerzése kerül egyre többe, így sokan már hónapokkal korábban elkezdik megtervezni a kiadásokat vagy félretenni erre az időszakra. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan látják a helyzetet a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok, a vezető bankok, valamint egy pszichológiai tanácsadó központ. A válaszokból kirajzolódik, hogyan változnak a vásárlói és pénzügyi szokások, milyen akciókkal, szolgáltatásokkal készülnek a vállalatok, valamint hogy milyen mentális terhekkel járhat a szeptemberi tanévkezdés. A körképből az is kiderül, mire érdemes figyelniük a családoknak a következő időszakban.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát, ugyanakkor saját védelmi képességeiket sem tartják elegendőnek. Egy friss felmérés szerint az uniós polgárok többsége támogatná az európai országok nagyobb önállóságát a védelemben, ám komoly kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy Európa valóban készen állna-e egy esetleges konfliktusra.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
Az iskolakezdés jelentős terhet róhat a családi kasszára, a tanszerek, az iskolatáska és a ruházat mellett ugyanis egyre több háztartásnak kell digitális eszközök beszerzésével is számolnia. A felsőoktatásban tanuló gyermekek esetében pedig a tandíj, a kollégiumi elhelyezés vagy az albérlet jelentheti a legnagyobb kiadást. Az egészségpénztári megtakarítás ezeknek a költségeknek egy részére is felhasználható, a befizetések után pedig 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos személyijövedelemadó-visszatérítés vehető igénybe. Körképünkben annak jártunk utána, mekkora összeget fordítanak a pénztártagok a tanévkezdésre, mely termékeket vásárolják a leggyakrabban, és milyen adminisztratív hibák miatt akadhat el az elszámolás.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Miközben a legtöbben attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi az embert, a gyárakban valójában égető munkaerőhiánnyal küzdenek. A megoldást nem a sci-fi filmek mindentudó gépei, hanem az emberrel együttdolgozó intelligens robotok jelentik. Szőke Zoltánt, a Bosch csoport regionális vezető alelnökét kérdeztük arról, hol tart ma a technológia, és milyen áttörő fejlesztések zajlanak a magyar laboratóriumokban.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Portugália atlanti-óceáni szigete, Madeira egyre több utazó bakancslistájára kerül, nem véletlenül. A „Európa Hawaiijaként” is emlegetett úti cél látványos hegyvidéki tájakkal, természetes óceáni medencékkel, kiváló túraútvonalakkal és különleges gasztronómiával várja a látogatókat.
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a szinte korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek, főleg a hazai kis- és középvállalkozásokkal szemben. A fokozódó fenyegetettségre válaszul a jogszabályi környezet is szigorodik: a NIS2 irányelv bevezetésével több ezer magyar cég kényszerül szintet lépni a védekezésben, a megfelelés hiánya pedig akár az éves árbevétel 2 százalékára rúgó bírsággal is járhat. Kérdéseinkre Márton Miklós, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett kibervédelmi cég, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója válaszolt.
Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben. Az 1960-as évek zöld és kék kanapéit ugyanis fokozatosan felváltották a bézs, szürke és fehér árnyalatok. A kilencvenes évek még hoztak egy erős kitérőt a mintás, feltűnő kárpitokkal, 2011-re azonban az IKEA kínálata elérte a vizsgált időszak legsemlegesebb színvilágát.
Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből
Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Most újabb 25 úti cél kapta meg ezt a globális „minőségi pecsétet”: a dél-koreai Busanban tartott ülésén az UNESCO Világörökség Bizottsága többek között a normandiai D-napi partraszállás partszakaszait, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszínét és a görög Olümposz tágabb térségét is felvette a listára.
Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: csak hetek múlva derül ki a méregdrága hiba
Az elmúlt hetek rendkívüli hősége nemcsak a háztartások energiafogyasztását növelhette meg, az ingatlanokat és az elektromos hálózatokat is komoly terhelésnek tette ki. A Pénzcentrum több biztosítót is megkérdezett arról, milyen károk alakulhatnak ki a tartós kánikula idején, mely problémák derülhetnek ki csak hetekkel később, és mire érdemes figyelni a következő hőhullám előtt. A válaszok alapján a klímák fokozott használata, a régi elektromos hálózatok, a viharok, a beázások és az aszály miatt kialakuló szerkezeti problémák is komoly kockázatot jelenthetnek.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
Miközben rekordot döntött a nyilvántartott orvosok száma Magyarországon, a ténylegesen dolgozó orvosok és a betöltött orvosi állások száma is jelentősen visszaesett 2025-ben. Egyetlen év alatt több mint ezerrel csökkent az egészségügyben dolgozó orvosok létszáma, több mint kétezer betöltött orvosi állás tűnt el, és tovább nőtt a hiány a működéshez szükséges pozíciókhoz képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát
Az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését.
Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve: ekkora összeget bukhat az Európai Unió a hőhullámok miatt
Az idei nyári rendkívüli európai hőség mintegy 180 milliárd euróval vetheti vissza az Európai Unió gazdaságát.
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Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.