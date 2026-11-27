Komoly próbatétel elé állítja a kiskereskedőket a 2026-os amerikai ünnepi szezon, bár a teljes költés várhatóan átlépi az ezermilliárd dolláros határt. A szűkülő családi költségvetések és az inflációs nyomás miatt a vásárlók sokkal tudatosabbak, és minden eddiginél nagyobb arányban vetik be a mesterséges intelligenciát a legjobb ajánlatok felkutatására. A hagyományos Black Friday mára többhetes leárazási hullámmá alakult át, a nagy áruházláncok pedig óvatos előrejelzésekkel vágnak neki az év legfontosabb időszakának.

Az amerikai Országos Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) várakozásai szerint a novemberi és decemberi kiskereskedelmi forgalom 4,2 százalékkal, 1013 milliárd dollárra bővül éves összevetésben, meghaladva a tavalyi 3,1 százalékos növekedést. A látszólagos bővülés egy részét azonban az infláció hajtja, hiszen az amerikai munkaügyi minisztérium októberi adatai már a harmadik egymást követő hónapban mutattak erősödő árnyomást. A drágulást az élelmiszerek és a lakhatás növekvő költségei mellett az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt megugró olajárak is fűtik.

A megélhetési költségek emelkedése a vásárlási kedven is meglátszik. A szakmai szövetség becslése szerint a hálaadás hétvégéjén 182,7 millióan indulnak vásárolni, ami tízmilliós nagyságrendű visszaesést jelent a tavalyi 202,9 millióhoz képest. A Deloitte felmérése alapján a Black Fridaytől a Cyber Mondayig tartó időszakban az egy főre jutó átlagos költés változatlanul 624 dollár marad. Ezzel párhuzamosan az olyan nagy kiskereskedelmi láncok, mint a Walmart, a Gap, a Ross Stores vagy a Lowe's, visszafogott ünnepi várakozásokat fogalmaztak meg, mivel a fogyasztók egyre jobban megválogatják, mire adnak ki pénzt.

Az árérzékeny fogyasztók új fegyvert vetnek be a spóroláshoz. A Salesforce adatai szerint már csaknem minden ötödik vásárló mesterséges intelligencián alapuló eszközökkel kezdi a keresgélést. A technológia segítségével hasonlítják össze az árakat, tájékozódnak a termékekről és vadásznak az akciókra. A vállalat becslése szerint az MI és a digitális asszisztensek az idei globális Cyber Week forgalmának 21 százalékát, azaz 75,8 milliárd dollárnyi költést befolyásolnak. A kereskedők weboldalaira az MI-alapú ajánlásokból érkező forgalom több mint a duplájára nőtt tavaly óta, az így érkező látogatóknál pedig kétszer magasabb a konverziós arány, mint a hagyományosan böngésző felhasználóknál.- jelentette a reuters.

Maguk az akciók is teljesen átalakultak, az egynapos roham helyett ma már hetekig tartó promóciós időszakok jellemzik a piacot. A Deloitte által megkérdezettek több mint fele már az októberi előakciók – például az Amazon és a Target saját rendezvényei – során beszerezte az ajándékok egy részét. A Costco már október végén elindította ünnepi leárazásait, a Walmart, az Amazon és a Best Buy pedig november közepétől tart többhetes akciókat.

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A legnagyobb kedvezményeket idén is a szórakoztatóelektronikai cikkeknél kínálják az üzletek. A televíziók és a laptopok árából több száz dollárt engednek el a nagy láncok, míg az Apple akár 300 dolláros ajándékkártyákkal csábítja a vevőket. Az NRF felmérése szerint a játékok között a Hot Wheels kisautók, a LEGO-készletek és a Barbie babák a legnépszerűbbek, de jelentős leárazásokkal próbálják pörgetni a szépségápolási termékek, a lakberendezési cikkek és a háztartási gépek értékesítését is.

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