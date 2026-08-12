Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat

Az iskolakezdés jelentős terhet róhat a családi kasszára, a tanszerek, az iskolatáska és a ruházat mellett ugyanis egyre több háztartásnak kell digitális eszközök beszerzésével is számolnia. A felsőoktatásban tanuló gyermekek esetében pedig a tandíj, a kollégiumi elhelyezés vagy az albérlet jelentheti a legnagyobb kiadást. Az egészségpénztári megtakarítás ezeknek a költségeknek egy részére is felhasználható, a befizetések után pedig 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos személyijövedelemadó-visszatérítés vehető igénybe. Körképünkben annak jártunk utána, mekkora összeget fordítanak a pénztártagok a tanévkezdésre, mely termékeket vásárolják a leggyakrabban, és milyen adminisztratív hibák miatt akadhat el az elszámolás.

Az egészségpénztárak válaszaiból az látszik, hogy a beiskolázási kifizetések iránt évről évre nő az érdeklődés. Ezt az is segítette, hogy megszűnt a korábbi, 180 napos várakozási idő, így már nem kizárólag a legalább fél éve a pénztári számlán lévő egyenleg használható fel erre a célra. A digitális taneszközök elszámolhatósága szintén bővítette a lehetőségeket, bár a pénztárak tapasztalatai eltérnek abban, hogy a tagok milyen arányban élnek ezzel.

A támogatás nem csak augusztusban vagy szeptemberben vehető igénybe. A jogosultsági feltételek teljesülése mellett az év során folyamatosan elszámolhatók az érintett kiadások, a számlák benyújtására azonban 120 nap áll rendelkezésre. A pénztárak szerint éppen ennek elmulasztása, valamint a hiányosan kiállított számla és a családi pótlékra való jogosultságot igazoló dokumentum hiánya okozza a legtöbb problémát. Kérdéseinkre az Allianz, a Generali, a Gondoskodás, az OTP, a Patika és Új Pillér, illetve a Prémium Egészségpénztárak válaszoltak.

Allianz Egészségpénztár: növekvő aktivitás

Az Allianz Egészségpénztár 2026-ban is növekvő aktivitásra számít: az év első felében a beiskolázási támogatás igénybevétele 29 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért szintet. A pénztár adatai szerint 2023-ban és 2024-ben még kisebb stagnálás volt tapasztalható, 2025-től azonban ismét stabil emelkedésnek indult az ezen a jogcímen kifizetett összeg.

Az igénybe vevők több mint fele általános iskolás gyermeket nevel: a kifizetett szolgáltatások 53 százaléka ehhez a korosztályhoz kapcsolódik. A középiskolás gyermekek szüleinek részesedése 33 százalék, míg a felsőoktatásban tanuló fiatalokat nevelő családoké 14 százalék.

A pénztártagok átlagosan közel 150 ezer forintot használnak fel beiskolázási támogatásként az egyéni egészségszámlájukon keresztül. Az általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok legnagyobb kiadási tétele a tapasztalatok szerint a ruházat, a digitális taneszközök elszámolhatósága egyelőre nem eredményezett jelentős növekedést ezen a területen. Az egyetemisták és főiskolások esetében már más kiadási szerkezet rajzolódik ki. A leggyakrabban elszámolt tétel a kollégiumi díj, ezt követi a tandíj, de az albérleti díj szintén meghatározó tétel lehet.

Az elszámolás során a legtöbb problémát a hibásan vagy hiányosan kiállított számla okozza. Előfordul, hogy azon nem szerepel a gyermek neve, vagy a bizonylatot nem a családi pótlékra jogosult személy nevére és címére állítják ki. Gyakori a 120 napos benyújtási határidő elmulasztása is. Felhívták a figyelmet, hogy az igényhez csatolni kell a családi pótlék folyósításáról szóló dokumentumot, a 16. életévüket betöltött tanulóknál pedig az érvényes diákigazolvány másolatára is szükség van a tanulói jogviszony igazolásához.

Az Allianz azt tanácsolja a családoknak, hogy ne várjanak szeptemberig, hanem már a nyári akciók idején kezdjék meg a vásárlást és a számlák gyűjtését.

A támogatás összege 2026-ban gyermekenként legfeljebb 322 800 forint lehet, több gyermek esetén pedig mindegyikük után külön-külön igénybe vehető. A lehetőség ráadásul nem kizárólag a tanévkezdés időszakában érhető el, hanem egész évben.

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár: az átlagos felhasználás 150-170 ezer forint

A Generalinál jellemzően a nyár végén és szeptember elején növekszik meg a beiskolázáshoz kapcsolódó felhasználás. A pénztár tapasztalata szerint a 180 napos várakozási idő és a számla kiállítására vonatkozó korábbi időbeli korlátozás eltörlése óta folyamatosan emelkedik az igénylések száma. Évente egyre több pénztártag érdeklődik a lehetőség iránt, bár még mindig sokan vannak, akik nem ismerik, vagy nem használják ki.

Az átlagos felhasználás 150–170 ezer forint körül alakul. Az egyes családok között ugyanakkor nagy eltérések lehetnek: vannak, akik mindössze 20 ezer forintról nyújtanak be számlát, sokan viszont a 2026-ban gyermekenként elérhető teljes, 322 800 forintos keretet igénybe veszik.

A Generalinál a legtöbb igény az általános iskolás gyermekek után érkezik, az érintett igénylők átlagéletkora 44–46 év. A felsőoktatási költségeket jellemzően az 52–53 éves pénztártagok számolják el. Az egyetemisták és főiskolások esetében a tandíj és a kollégiumi díj a két leggyakoribb tétel.

A pénztártagok leggyakrabban gyermekruházatot számolnak el. Ez nem kizárólag a tanévkezdés időszakára jellemző, ilyen számlák egész évben érkeznek. Augusztusban és szeptemberben azonban a hagyományos taneszközökről kiállított számlák száma is megemelkedik. A Generali szerint a családok számára a ruházat mellett a jó minőségű sportcipő és az ergonomikusan kialakított iskolatáska jelenti a legnagyobb kiadást.

A digitális taneszközök felhasználásáról nem készül külön statisztika, de a pénztár tapasztalata szerint ezek aránya egyelőre nem számottevő az összes benyújtott számlán belül, azonban leggyakrabban laptopot és nyomtatót vásárolnak egészségpénztári megtakarításból.

A pénztár arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagok ne csak az iskolaszerekről, hanem a ruházatról, a cipőkről és a digitális taneszközökről is kérjenek számlát. A póló, a nadrág, a kabát, a fürdőruha, a pulóver vagy a melegítő is az elszámolható termékek közé tartozhat. Ráadásul minél több felmerülő kiadást finanszíroznak egészségpénztári befizetésből a felhasználók, annál nagyobb összegű adókedvezményt kaphatnak - az éves felső határ azonban 150 ezer forint.

Gondoskodás Egészségpénztár: A legnagyobb terhet a gyermekruházat jelenti

A Gondoskodás Egészségpénztárnál az iskolakezdés minden évben az önsegélyező szolgáltatások egyik legforgalmasabb időszaka. Már nyár közepén érzékelhető, hogy a pénztártagok megkezdik a felkészülést: tájékozódnak az elszámolható termékekről és az igénybevétel feltételeiről, az aktivitás augusztusban és szeptemberben pedig tovább emelkedik.

A növekvő érdeklődést jól mutatja, hogy 2026 első felében már annyian használták ki a lehetőséget, mint a teljes előző évi igénybevevői létszám mintegy 70 százaléka. A pénztár 2025-ben közel 72 millió forintot fizetett ki beiskolázási támogatásra és felsőfokú tanulmányokhoz kapcsolódó költségekre. Ez mintegy 70 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A szolgáltatást körülbelül 500 pénztártag vette igénybe, közel 40 százalékkal többen, mint egy évvel korábban.

Egy pénztártagra 2025-ben átlagosan közel 150 ezer forintnyi beiskolázási és tanulmányi kiadás jutott, az egy főre eső átlagos igénybevétel pedig több, mint 20 százalékkal emelkedett egy év alatt. A tényleges összeg ugyanakkor nagymértékben függ a gyermek életkorától, hiszen az óvodakezdés, az általános iskola első éve, a középiskolai tanévkezdés vagy a felsőoktatás is eltérő kiadásokkal jár.

A legnagyobb terhet a gyermekruházat, a sportfelszerelések és az elektronikus taneszközök jelentik. Sokan számolják el a tankönyveket, füzeteket, írószereket és iskolatáskákat is. A digitális eszközök közül elsősorban laptopokra, monitorokra, asztali számítógépekre, nyomtatókra és más, számítógéphez kapcsolódó termékekre használják fel a megtakarítást.

A felsőoktatásban tanulók esetében a tandíj és más térítési díjak mellett bizonyos feltételekkel a kollégiumi díj és az albérleti költség is finanszírozható.

A pénztár szerint ezt kevesebben ismerik, holott a lakhatás jelentős havi kiadást jelenthet. A pénztár arra is felhívta a figyelmet, hogy egy családon belül akár mindkét szülő pénztártag lehet. Ezzel pedig több, a gyermekekhez kapcsolódó kiadást lehet bevonni a tudatos pénzügyi tervezésbe.

OTP Egészségpénztár: a digitális eszközök között a laptop a leggyakoribb

Az OTP Egészségpénztár 2026 minden hónapjában jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakában elszámolt iskolai támogatási összeget. A pénztár arra számít, hogy a tendencia az év második részében is folytatódik, különösen akkor, amikor a felsőoktatási kiadások elszámolása is nagyobb számban megjelenik majd.

A növekedés mértéke az első hét hónap adataiban is jól látható. Míg 2025 januárja és júliusa között 400 pénztártag közel 30 millió forint értékben vette igénybe a szolgáltatást, 2026 azonos időszakában már 660 tag összesen 71 millió forintot használt fel. Összehasonlításképpen: 2025 egészében 86 millió forintot fizettek ki ezen a jogcímen.

Az egy pénztártagra jutó átlagos összeg 2026-ban 107 ezer forint. Leggyakrabban ruházati termékekről és digitális taneszközökről érkeznek számlák. A nagyobb összegeket jellemzően laptopra és nyomtatóra fordítják.

A szolgáltatást leginkább az általános iskolás gyermekeket nevelő családok használják, bár az OTP megjegyezte, hogy ennek részben az is az oka, hogy ez az oktatási szakasz nyolc tanévet foglal magában. A felsőoktatásban tanulók esetében az albérleti támogatás finanszírozása a legjellemzőbb náluk.

Az igénylésnél több visszatérő hibával találkozik a pénztár. Előfordul, hogy pontatlanul töltik ki az igénylőlapot vagy a számlát, holott azon a pénztártag és a gyermek nevét is fel kell tüntetni. Elektronikus beküldésnél arra is figyelni kell, hogy a pénztártag és a szolgáltatási kedvezményezett elektronikus aláírása is az igénylésen legyen.

Patikapénztár és Új Pillér Egészségpénztár: bővült az igénybevevők köre

A Patikapénztárnál és az Új Pillér Egészségpénztárnál szintén már augusztusban érzékelhető az érdeklődés erősödése, a legtöbb igény azonban rendszerint szeptemberben és októberben érkezik. Mindkét pénztárnál jelentősen nőtt a tanévkezdési támogatás felhasználása, amiben fontos szerepet játszott a korábbi, 180 napos várakozási idő eltörlése.

A Patikapénztárnál 2025-ben 54 százalékkal emelkedett a kifizetések száma, a kifizetett összeg pedig 69 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet. A támogatást 34 százalékkal több pénztártag vette igénybe, miközben az egy tagra jutó kifizetés 26 százalékkal nőtt: a 2024-es 119 ezer forintról 2025-ben több mint 150 ezer forintra.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál még nagyobb növekedést mértek: a pénztár 2025-ben két és félszer annyi számlát fizetett ki, mint egy évvel korábban, közel kétszer annyi tag használta a szolgáltatást, a teljes kifizetett összeg pedig több mint a duplájára emelkedett. Az egy tagra jutó kifizetés 20 százalékkal, 131 ezer forintról 156 ezer forintra nőtt.

Az adatok alapján az Új Pillérnél elsősorban az igénybe vevők köre bővült, az egyes tagok által felhasznált összeg ennél mérsékeltebben emelkedett. Mindkét pénztárnál az év második felére összpontosul az igénybevétel: az éves kifizetések mintegy 70 százaléka ebben az időszakban történik. Nyáron, közvetlenül az iskolakezdés előtt elsősorban tanszerekről és iskolatáskákról szóló számlákat nyújtanak be, az év többi részében viszont inkább a ruházati termékek kerülnek előtérbe.

A digitális taneszközök elszámolhatóságának bevezetésekor sokan érdeklődtek arról, hogy pontosan mely termékek finanszírozhatók egészségpénztári megtakarításból. A ténylegesen benyújtott igénylések között azonban a digitális eszközök aránya egyik pénztárnál sem érte el a 10 százalékot. A tagok leggyakrabban tabletet és notebookot vásároltak.

A Patikapénztárnál elsősorban az általános és középiskolás gyermekek szülei használják a szolgáltatást. Az Új Pillérnél ugyanakkor a 180 napos szabály eltörlése után látványosan megemelkedett a felsőoktatásban tanuló gyermekekhez kapcsolódó igénylések száma. Az egyetemisták és főiskolások esetében leggyakrabban tandíjról, majd albérleti díjról szóló számlák érkeznek.

A két pénztár különösen fontosnak tartja a számlákra vonatkozó 120 napos benyújtási határidő betartását. Iskolakezdéskor könnyen elkeveredhet egy-egy bizonylat, ezért azt tanácsolják a családoknak, hogy ne gyűjtsék hónapokig a számlákat, hanem a kiállítás után minél hamarabb küldjék be azokat a pénztárhoz.

Prémium Egészségpénztár: az óvodásokra ritkábban veszik fel

A Prémium Egészségpénztárnál az előző évben is kiemelkedő forgalmat hozott a júliustól szeptemberig tartó időszak. A lendület 2026-ban is folytatódik. A köznevelési támogatásoknál július végére 27 százalékkal nőtt a havi kifizetett összeg, a felsőoktatási költségtérítés pedig már az év első hét hónapjában meghaladta a teljes 2025-ös kifizetést.

A pénztár 2025-ben mintegy 206 millió forintot fizetett ki nevelésiév-kezdési támogatásként, amelyet körülbelül 1500 pénztártag vett igénybe. A felsőoktatási költségtérítés összege 53 millió forint volt, a szolgáltatást pedig megközelítőleg 300 tag használta.

Az átlagos kifizetés is jelentős összeget tett ki: a köznevelés esetében tagonként mintegy 140 ezer, a felsőoktatási támogatásnál pedig 187 ezer forint volt 2025-ben. A legnépszerűbb elszámolható tételek közé a taneszközök és a gyermekruházat tartozott.

A korosztályos adatok szerint a nevelésiév-kezdési támogatást leginkább az általános iskola felsőbb évfolyamaira és a középiskolába járó gyermekek után vették igénybe. A kifizetések 69 százaléka a 9–17 éves korosztályhoz kapcsolódott. A legmagasabb, 9 százalékos arányt a 14 éveseknél mérték, míg a 10, 12, 13 és 15 évesek egyaránt 8-8 százalékot képviseltek. Az óvodáskorú gyermekek részesedése jóval alacsonyabb volt: a 3–5 évesek együttesen a kifizetések 6 százalékát adták.

A felsőoktatási költségtérítés a 21 éves hallgatóknál volt a leggyakoribb, hozzájuk kapcsolódott a kifizetett összeg 25,2 százaléka. A 20 évesek részesedése 18,9, a 22 éveseké 18,6 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási támogatásként kifizetett összeg közel kétharmada ehhez a három évfolyamhoz kapcsolódott. A 19–23 éves korosztály együttesen a kifizetések 87,4 százalékát képviselte.

A Prémium azt tanácsolja az első alkalommal igénylő családoknak, hogy előre gondoskodjanak a tervezett költségek fedezetéről, hiszen a naptári évben elszámolni kívánt kiadásoknak megfelelő összeget – a működési költségként levont rész figyelembevételével – előzetesen be kell fizetniük az egészségszámlájukra, hogy az igénybevétel gördülékeny legyen.