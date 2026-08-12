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Ponta do Sol városa Madeirán egy augusztusi nyári napon.
Utazás

Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 16:02

Portugália atlanti-óceáni szigete, Madeira egyre több utazó bakancslistájára kerül, nem véletlenül. A „Európa Hawaiijaként” is emlegetett úti cél látványos hegyvidéki tájakkal, természetes óceáni medencékkel, kiváló túraútvonalakkal és különleges gasztronómiával várja a látogatókat.

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Madeira, Portugália autonóm szigetcsoportjának legismertebb tagja, 2026-ban a Tripadvisor Travelers’ Choice Awards „Trending Destinations” kategóriájának élére került. A sziget népszerűsége elsősorban természeti szépségének, aktív kikapcsolódási lehetőségeinek és egész évben kedvező klímájának köszönhető.

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A sziget ideális választás azoknak, akik látványos, mégis a klasszikus európai nagyvárosoknál nyugodtabb úti célt keresnek. Madeira egyszerre kínál családbarát programokat, szabadtéri kalandokat és romantikus, óceánparti élményeket.

Egész évben bálnalesés és delfinek

Madeira egyik legnagyobb vonzereje a gazdag tengeri élővilág. A sziget környékén egész évben van esély bálnák és delfinek megfigyelésére, mivel a térségben állandó cetpopulációk élnek, és a tengeri viszonyok is kedvezőek.

A legjobb időszaknak általában a tavaszt és az őszt tartják, amikor különösen jó eséllyel lehet palackorrú delfineket, ámbrásceteket és más tengeri emlősöket látni. Ritkább esetekben akár kék bálna, hosszúszárnyú bálna, törpe bálna, kardszárnyú delfin vagy más trópusi fajok is felbukkanhatnak.

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Vulkáni tájak és ikonikus túraútvonalak

Madeira a túrázók paradicsoma. A sziget meredek hegyoldalai, drámai sziklái és buja növényzete különleges hátteret adnak a gyalogos felfedezéshez. Az egyik legnépszerűbb útvonal a PR8 São Lourenço-félsziget túra, amely nagyjából négy mérföldes, mérsékelt nehézségű oda-vissza útvonal.

A túra során a látogatók változatos növény- és állatvilággal találkozhatnak. A környék tengeri madaraknak, kanárimadaraknak, hüllőknek és más szigetlakó fajoknak ad otthont. Az út végén található Casa do Sardinha épülete, amelyet a Madeira Természetvédelmi Park munkatársai használnak. A túra egyik különlegessége, hogy a végpont közelében akár fürödni is lehet a Sardinha-mólónál.

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A kilátás sem mindennapi: tiszta időben a Desertas-szigetek és Porto Santo iránya is feltűnhet a horizonton.

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A sziget nemcsak túrázásra alkalmas. Madeira vulkanikus eredetének köszönhetően különleges természetes óceáni medencékkel rendelkezik, amelyek közül több is népszerű fürdőhely. A türkizkék víz, a fekete bazaltsziklák és az Atlanti-óceán hullámai különleges hangulatot teremtenek.

Az aktív utazók számára a sziget szörfözést, kajakozást, búvárkodást, terepfutást és más szabadtéri sportokat is kínál. A part menti sziklák, a hegyi ösvények és az óceáni panorámák miatt Madeira különösen vonzó azoknak, akik a tengerparti pihenést kalandokkal kombinálnák.

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Madeira fővárosa, Funchal történelmi épületekkel, templomokkal, piacokkal és hangulatos utcákkal várja az utazókat. A sziget kulturális látnivalói közé tartoznak a régi templomok, emlékművek és olyan történelmi helyszínek is, mint a São Jorge romjai.

A gasztronómia szintén fontos része a madeirai élménynek. A helyi ételek között friss halak, tengeri fogások, egzotikus gyümölcsök és tradicionális portugál ízek szerepelnek. Madeira világhírű bora pedig külön programot is megér: a sziget névadó erősített bora évszázadok óta ismert, és számos pincészetben kóstolható.

Nem véletlenül lett felkapott úti cél

Madeira egyszerre vadregényes és kényelmes, egzotikus és európai. Aki szereti a hegyeket, az óceánt, a természetes fürdőhelyeket, a tengeri élővilágot és a jó ételeket, annak a sziget könnyen az egyik kedvenc európai úti céljává válhat.

A Tripadvisor 2026-os listáján Madeira mellett olyan úti célok is előkelő helyen szerepeltek, mint Tbiliszi Grúziában, Chicago az Egyesült Államokban, Qui Nhon Vietnámban és Puerto Escondido Mexikóban. Madeira azonban a lista élére került, bizonyítva, hogy ez az atlanti-óceáni sziget már nem csupán rejtett gyöngyszem, hanem a világ egyik legizgalmasabb feltörekvő úti célja.
Címlapkép: Getty Images
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