Semmilyen farkastámadás nem történt Kazincbarcikán, az ezt közzétevő Facebook-oldal azonban nem válaszolt arra, miért terjesztett álhírt.
Megvan a dátum: ekkortól lesznek kaphatók a legendás Lutra albumok a Lidlben - ennyibe fognak kerülni
Augusztus 24-én visszatér a Lutra album a Lidl üzleteibe. A gyűjtőfüzet 999 forintba, Lidl Plusszal 799 forintba kerül, a vásárlók pedig minden elköltött 8 ezer forint után ötdarabos matricacsomagot kapnak. A 108 matricás albumhoz külön is lehet majd csomagokat vásárolni, minden eladott füzet árából pedig 100 forinttal a Duna–Ipoly Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciós programját támogatják.
A kilencvenes évek egyik legismertebb matricás albuma tér vissza Magyarországra: a WWF Magyarország és a Lidl Magyarország közösen indítja újra a Lutra albumot - számoltunk be a hírről a múlt héten.
Most pedig meg is érkeztek a részletek a Legendás Lutra album hazai visszavezetéséről, amiket Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke ismertetett.
Augusztus 24-én indul a gyűjtés
A Lidl igazgatóságának elnöke szerint a megújult Lutra esetében fontos szempont volt, hogy a kezdeményezés több legyen egyszerű lojalitási kampánynál. A cél egy olyan környezeti edukációs program létrehozása, amely a gyerekeket és a családokat is közelebb hozza a természethez és a fenntartható gondolkodáshoz.
Az album augusztus 24-től lesz elérhető a Lidl üzleteiben 999 forintos áron, Lidl Plus használatával pedig 799 forintért lehet megvásárolni. A gyűjtéshez minden elköltött 8 ezer forint után egy matricacsomag jár, amely öt matricát tartalmaz. Az album teljes kitöltéséhez összesen 108 különböző matricát lehet összegyűjteni.
Aki nem szeretné kizárólag a vásárlások során kapott csomagokra bízni a gyűjtést, külön is vásárolhat matricákat. Egy ötdarabos csomag normál ára 149 forint, Lidl Plus használatával pedig 99 forint lesz.
A Lutra album és a WWF
A kampányhoz természetvédelmi támogatás is kapcsolódik, ugyanis minden eladott album árából 100 forintot jótékony célra fordítanak a WWF-en keresztül.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az összeg nem általános támogatásként kerül a szervezethez, hanem konkrét programot finanszíroz:
a Duna–Ipoly Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciós munkáját segítik belőle.
A cél tehát a hazai erdei élőhelyek támogatása és megóvása. Nem véletlen, hogy a Lidl a programmal általánosságban is közelebb szeretné hozni a vásárlókhoz a fenntartható gondolkodást.
Úgy, hogy mindeközben a gyűjtéshez egy konkrét hazai természetvédelmi ügy támogatása is kapcsolódik.
Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára.
Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben.
A magyar szülők is kinyitották a pénztárcájukat: egyetlen hét alatt majdnem megduplázódott a Spider-Man LEGO-k iránti kereslet.
Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken
A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult.
Bejelentette a foodora: hatalmas újdonság közeleg, így vásárolhatnak be a budapestiek mostantól akár az éjszaka közepén is
Az online vásárlási szokások folyamatosan változnak: a fogyasztók egyre inkább az azonnali, kényelmes és rugalmas megoldásokat keresik.
Az egykori autóbusz-pályaudvaron megvalósult fejlesztés során kiemelt szempont volt a helyszín történeti értékeinek megőrzése.
Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából
A budapesti Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését, és teljesen azonos forgatókönyv zajlott le Szlovákiában, Lettországban, valamint Litvániában is.
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról...
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
Tacskóra keresnek rá a legtöbben, a legdrágább kutya pedig 730 ezer forintért talált új gazdára a Jófogáson.
Komoly alkalmazkodást kívánt az első félév az élelmiszer-kiskereskedelmi láncoktól és ez a második félévben is így marad.
A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását.
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,4%-kal mérséklődött
Ezekben a magyar megyékben pörög leginkább a feketepiac: itt szívják a legtöbb illegális cigit a magyarok
Hiába javult a helyzet, még mindig hatalmas üzlet a cigaretta feketepiaca. De honnan érkeznek a hamis cigaretták Magyarországra, és hol a legnagyobb a feketepiac?
A Coop is csatlakozik azokhoz, akik a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be.
Hamarosan ismét a boltok polcaira kerülhet az egyik legismertebb magyar matricás album, amely a kilencvenes évek elején gyerekek ezreinek szerzett felejthetetlen élményeket.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.
Az ékszerteknős sokszor olcsón beszerezhető, de a tartása az első évben akár több százezer forintos kiadás is lehet. Mutatjuk, miből áll össze a teknőstartás költsége!
Azonnali riasztást adtak ki a népszerű magyar boltlánc termékére: ha te is ilyet vettél, azonnal hagyd abba a használatát
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívásra figyelmeztet.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.