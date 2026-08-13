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Megvan a dátum: ekkortól lesznek kaphatók a legendás Lutra albumok a Lidlben - ennyibe fognak kerülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 10:57

Augusztus 24-én visszatér a Lutra album a Lidl üzleteibe. A gyűjtőfüzet 999 forintba, Lidl Plusszal 799 forintba kerül, a vásárlók pedig minden elköltött 8 ezer forint után ötdarabos matricacsomagot kapnak. A 108 matricás albumhoz külön is lehet majd csomagokat vásárolni, minden eladott füzet árából pedig 100 forinttal a Duna–Ipoly Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciós programját támogatják.

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A kilencvenes évek egyik legismertebb matricás albuma tér vissza Magyarországra: a WWF Magyarország és a Lidl Magyarország közösen indítja újra a Lutra albumot - számoltunk be a hírről a múlt héten.

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Most pedig meg is érkeztek a részletek a Legendás Lutra album hazai visszavezetéséről, amiket Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke ismertetett.

Augusztus 24-én indul a gyűjtés

A Lidl igazgatóságának elnöke szerint a megújult Lutra esetében fontos szempont volt, hogy a kezdeményezés több legyen egyszerű lojalitási kampánynál. A cél egy olyan környezeti edukációs program létrehozása, amely a gyerekeket és a családokat is közelebb hozza a természethez és a fenntartható gondolkodáshoz.

Az album augusztus 24-től lesz elérhető a Lidl üzleteiben 999 forintos áron, Lidl Plus használatával pedig 799 forintért lehet megvásárolni. A gyűjtéshez minden elköltött 8 ezer forint után egy matricacsomag jár, amely öt matricát tartalmaz. Az album teljes kitöltéséhez összesen 108 különböző matricát lehet összegyűjteni.

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Aki nem szeretné kizárólag a vásárlások során kapott csomagokra bízni a gyűjtést, külön is vásárolhat matricákat. Egy ötdarabos csomag normál ára 149 forint, Lidl Plus használatával pedig 99 forint lesz.

A Lutra album és a WWF

A kampányhoz természetvédelmi támogatás is kapcsolódik, ugyanis minden eladott album árából 100 forintot jótékony célra fordítanak a WWF-en keresztül.

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Az összeg nem általános támogatásként kerül a szervezethez, hanem konkrét programot finanszíroz:

a Duna–Ipoly Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciós munkáját segítik belőle.

A cél tehát a hazai erdei élőhelyek támogatása és megóvása. Nem véletlen, hogy a Lidl a programmal általánosságban is közelebb szeretné hozni a vásárlókhoz a fenntartható gondolkodást.

Úgy, hogy mindeközben a gyűjtéshez egy konkrét hazai természetvédelmi ügy támogatása is kapcsolódik.
Címlapkép: Getty Images
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