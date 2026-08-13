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Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben. Az 1960-as évek zöld és kék kanapéit ugyanis fokozatosan felváltották a bézs, szürke és fehér árnyalatok. A kilencvenes évek még hoztak egy erős kitérőt a mintás, feltűnő kárpitokkal, 2011-re azonban az IKEA kínálata elérte a vizsgált időszak legsemlegesebb színvilágát.
Az IKEA több évtizednyi katalógusa különleges lenyomata annak, hogyan változtak a tömegízléshez igazodó lakberendezési trendek. A The European Correspondent az IKEA archív katalógusaiból gyűjtötte össze, mely kanapészínek szerepeltek a legnagyobb hangsúllyal az egyes években 1960 és 2021 között.
Az IKEA első katalógusa 1951-ben jelent meg. A kiadvány később a világ egyik legnagyobb példányszámban terjesztett katalógusává vált. Az évtizedeken át megjelenő füzeteken így jól végigkövethető, hogyan alakult át az otthonokról alkotott általános képe az embereknek.
Minden elveszítette a színét
Ahogy a lenti képen is látjuk, az 1960-as években a zöld és a kék árnyalatok rendszeresen megjelentek az IKEA kanapéin. A korszak kínálata tehát jóval színesebb volt annál, mint amit ma az üzletekben megszoktunk.
A hetvenes és nyolcvanas években ellenben fokozatosan előtérbe kerültek a melegebb, visszafogottabb árnyalatok. Egyre gyakoribb lett a bézs és a barna, miközben a korábbi élénk színek háttérbe szorultak.
A kilencvenes évek ugyanakkor kilógnak a hosszabb távú trendből. Ekkor sokkal bátrabban használtak kockás, geometrikus és más mintás kárpitokat, vagyis egy rövid időre ismét látványosabbá váltak a nappalik.
Az igazán markáns fordulat azonban a 2000-es évektől következett be. A szürke, a fehér, a fekete és a bézs egyre nagyobb teret nyert, miközben a feltűnőbb árnyalatok és minták fokozatosan visszaszorultak.
A folyamat 2011-ben érte el a csúcspontját: az adatgyűjtés szerint ebben az évben szerepelt a legsemlegesebb kanapészín-paletta az IKEA katalógusában az egész 1960 és 2021 közötti időszakban.
A gyakorlatban mindez azt jelentette, hogy a 2000-es és 2010-es években tartósan a visszafogott színek kerültek előtérbe: a fehér, a bézs, a szürke és a fekete egyre nagyobb súlyt kapott a kínálatban. Ezzel párhuzamosan az IKEA globális márkává vált, így a skandináv dizájnra jellemző letisztult formák és semleges árnyalatok világszerte egyre több otthonban jelentek meg.
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Miért tűntek el a színek?
A vizsgálatok során kiderült, hogy az elszíntelenedés jelensége nem korlátozódik kizárólag a kanapékra. Az elmúlt évtizedekben az autóknál, az építészetben és számos fogyasztási terméknél is erősödött a fehér, a szürke és a fekete szerepe.
Ennek egyik lehetséges magyarázata a minimalizmus és a skandináv dizájn térnyerése. Mindkettő egyszerű formákra és visszafogott színhasználatra épít, a semleges árnyalatok pedig praktikusak is: könnyebben illeszthetők különböző lakásokhoz, bútorokhoz és dekorációkhoz.
Az IKEA katalógusai ebből a szempontból nem feltétlenül alakították egyedüliként a közízlést, inkább jól követték annak változását. Ami az 1960-as években egy élénkzöld vagy kék kanapé volt, abból az ezredforduló után gyakorta szürke vagy bézs lett.
Visszatérhetnek még az élénk színek?
A látványos színvesztés ellenére szakértők azt mondják, a lakberendezési divat ritkán halad egyetlen irányba. Az IKEA archívuma maga is jól mutja, hogy az elmúlt hatvan évben többször váltották egymást a visszafogottabb és látványosabb korszakok.
A zöld és kék kanapékat meleg barna árnyalatok, majd harsány minták, végül neutrális színek követték. Nincs tehát garancia arra, hogy a következő évtizedek nappalijai is szürkék, fehérek vagy barnák maradnak. Kijelenthetető ugyanakkor, hogy egyelőre a semleges színvilág továbbra is dominálja a kortárs lakberendezést. (És ez nem csak az IKEA-ra, hanem tágabb értelemben is igaz.)
(via VisualCapitalist)
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