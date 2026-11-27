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Elhagyják a népszerű divatmárkák a gyártóközpontot: hatalmas bajban a dél-ázsiai textilóriás
A folyamatos munkaügyi zavargások, az energiahiány és a növekvő költségek miatt a nagy globális divatmárkák – köztük a Zara és a H&M – elkezdték átcsoportosítani megrendeléseiket Bangladesből más ázsiai gyártóközpontokba. A lépés legnagyobb nyertese a szomszédos India, miközben a bangladesi gazdaság gerincét adó ruhaipar több száz millió dolláros veszteséget könyvelhet el.
Helyi gyárvezetők tájékoztatása szerint a nemzetközi divatláncok – a Zara és a H&M mellett például a Marks & Spencer és a Celio – a havi megrendeléseik közel tizedét vitték el az országból. Egy bő kéthetes időszak alatt mintegy 254 millió dollár értékű megbízást irányítottak át, elsősorban Indiába, de Vietnám, Kambodzsa és Indonézia is profitál a helyzetből, mivel a megrendelők igyekeznek mérsékelni az ellátási láncokat érintő kockázatokat.
A bangladesi ruhaipari szövetség (BGMEA) adatai szerint a gyárbezárásokhoz vezető munkabeszüntetések már több mint 400 millió dolláros termelési kiesést okoztak. Ez rendkívül súlyos csapás az országnak, amely Kína után a világ második legnagyobb ruházati exportőre, hiszen az ágazat adja Banglades exportbevételeinek több mint 80 százalékát, valamint a feldolgozóipari munkahelyek közel 40 százalékát . számol be a Reuters.
A feszültséget tovább növelte, hogy a kormányzat 36 százalékkal emelte a ruhaipari dolgozók minimálbérét. Bár az elmúlt négy évtizedben ez volt a legkisebb mértékű emelés, az összeg így is messze elmaradt a munkások követelésétől, akik a bérük megduplázását szerették volna elérni, így a döntés újabb rendőrségi összecsapásokhoz vezetett. Az iparági vezetők szerint viszont már ez a béremelés is jelentősen rontja Banglades bérköltségbeli versenyelőnyét Indiával szemben, miközben a dráguló alapanyagok és a közel-keleti válság miatt súlyosbodó energiahiány is egyre nagyobb terhet ró a gyártókra.
A költségek növekedése mellett a szállítási határidők betartása jelenti a legnagyobb problémát. M. Mohiuddin Chowdhury, a BGMEA egyik igazgatója rámutatott, hogy a szigorú határidők miatt a világmárkák számára az ár egyre inkább másodlagossá válik a megbízható szállítással szemben. Ebben Banglades jelentős hátrányban van, mivel ott a gyártás és a szállítás átlagosan 120 napot vesz igénybe, míg a rivális ázsiai központokban ez 60–90 nap alatt lezajlik. India körülbelül egy héttel, Vietnám és Kambodzsa pedig akár 15 nappal is rövidebb átfutási időt tud garantálni. A dakkai üzemek ráadásul már 20–25 termelési napot veszítettek a leállások miatt, amit sokan csak költséges légi szállítással és túlórákkal tudnak behozni.
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A megrendelések átcsoportosításáról szóló hírek hatására az indiai textilipari vállalatok részvényei azonnal emelkedni kezdtek a tőzsdén. A Gokaldas Exports árfolyama 11 százalékkal, a Tridenté pedig 5 százalékkal ugrott meg, míg más ágazati szereplők, például a Welspun Living és a KPR Mill papírjai 2 százalék körüli pluszban zártak. A bangladesi beszállítók ezzel szemben arról számoltak be, hogy az európai márkák sorra mondják le, halasztják el vagy irányítják át a megbízásokat, mert már találtak más gyártási alternatívát.
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