Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből

Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Most újabb 25 úti cél kapta meg ezt a globális „minőségi pecsétet”: a dél-koreai Busanban tartott ülésén az UNESCO Világörökség Bizottsága többek között a normandiai D-napi partraszállás partszakaszait, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszínét és a görög Olümposz tágabb térségét is felvette a listára.

Egy UNESCO világörökségi cím nemcsak presztízskérdés: nagyon is kézzelfogható gazdasági hatása lehet. A világörökségi státusz erős nemzetközi „minőségi pecsét”, amely feltehet kevésbé ismert településeket, régiókat is a turisták térképére. Egy 2024-es, az EU 27 tagállamát vizsgáló kutatás szerint az UNESCO világörökségi helyszínek száma pozitívan hat a nemzetközi turistaérkezésekre: a szerzők számítása alapján minden egyes új UNESCO-helyszín átlagosan 0,22 százalékos növekedéssel járhat a turisták számában.

Egy másik, szintén 2024-es olaszországi vizsgálat pedig azt találta, hogy a világörökségi cím a városi térségekben a jövedelmekre és az ingatlanárakra is kimutatható hatással lehet. Vagyis a cím nem önmagában csodaszer, de ha egy térség jól tudja menedzselni a hirtelen jött figyelmet, az vendégéjszakákban, vendéglátóhelyek forgalmában, munkahelyekben és helyi adóbevételekben is megjelenhet.

Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész továbbra is kimarad – egy félbehagyott, széthullott és politikai döntésekkel kisiklatott projekt következményeként. A történet kulcsszereplője, Visy Zsolt professzor szerint mindez nem szakmai, hanem rendszerszintű kudarc, részletesen erről itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész továbbra is kimarad.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága idén a dél-koreai Busanban tartotta 48. ülését, ahol 25 új helyszín felvételéről döntött. Ezek közül 19 kulturális, 5 természeti, 1 pedig vegyes vagyis egyszerre kulturális és természeti kategóriában került fel a listára. A friss döntéssel a világörökségi helyszínek száma 1273-ra nőtt, 173 országban.

Az idei újoncok között vannak már most is erős turistacélpontok, de olyan helyek is, amelyeknek a világörökségi cím komoly nemzetközi láthatóságot adhat. Felkerültek például a normandiai D-napi partraszállás partszakaszai Franciaországból, az iráni Alamút vára és kapcsolódó erődítményei, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszíne, valamint a görög Olümposz tágabb térsége is.

A normandiai helyszín különösen erős történelmi jelentőségű: az UNESCO döntése Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword partszakaszait, valamint Pointe du Hocot is érinti, vagyis azokat a területeket, amelyek az 1944. június 6-i szövetséges partraszálláshoz és Nyugat-Európa felszabadításának kezdetéhez kapcsolódnak. A területhez a német Atlanti fal maradványai és fontos emlékhelyek is tartoznak.

India egyik legfontosabb buddhista zarándokhelye, Szárnáth szintén világörökségi státuszt kapott. A hagyomány szerint Buddha itt tartotta első tanítását a Kr. e. 6. században, a helyszín pedig ma egyszerre régészeti terület, vallási emlékhely és aktív zarándokcélpont.

A görög Olümposz az idei év egyetlen vegyes kategóriás új helyszíne. A hegy kulturális jelentőségét a görög mitológia adja, az ókori görögök szerint itt volt Zeusz és az olümposzi istenek lakhelye, természeti értékét pedig különleges élővilága, változatos felszínformái és mediterrán növénytani jelentősége.

Nem minden új bejegyzés szól azonban kizárólag turisztikai lehetőségekről. A dél-szudáni Boma–Badingilo migrációs táj, a libanoni Mount Amel várai és a palesztin Sebastia sürgősségi eljárásban kerültek fel a listára, mivel konfliktusok és instabilitás miatt közvetlen veszély fenyegeti őket. Ezeket a helyszíneket egyúttal a veszélyeztetett világörökségi listára is felvették, ami technikai és pénzügyi segítséget is jelenthet a megóvásukhoz.

A 25 új UNESCO világörökségi helyszín 2026-ban

Kulturális helyszínek:

Aalto Works, FinnországAlamūt Castle and Related Fortifications, Irán

Amazonia Theaters, Brazília

Ancient Buddhist Site of Sarnath, India

Ancient Capitals of Asuka and Fujiwara, Japán

Beaches of the D-Day Landings, Normandy, 1944, Franciaország

Gdynia Modernist City Centre, Lengyelország

Jingdezhen Handicraft Porcelain Industry Sites, Kína

Mount Amel Castles, Libanon

Rock Mosques and Associated Sacred Sites of Mangystau, Kazahsztán

Royal Capetian Fortresses of Languedoc, Franciaország

Sebastia, Palesztina

Tashkent Modernist Architecture, Üzbegisztán

The Cemetery Complexes of the Xiongnu Nobility, Mongólia

The Medinas of the Historic Sultanates of the Comoros, Comore-szigetek

The Roças of Sao Tome and Principe, São Tomé és Príncipe

The System of Italian-style Condominio Theatres, Olaszország

Village of Sidi Bou Saïd, Tunézia

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat, Thaiföld

Természeti helyszínek:

Aqaba Marine Reserve, Jordánia

Boma-Badingilo Migratory Landscape, Dél-Szudán

Okefenokee National Wildlife Refuge, Egyesült Államok

The Bony Fish Fossils of the Western Limfjord, Dánia

Wadi Wurayah, Egyesült Arab Emírségek

Vegys helyszín:

The wider area of Mount Olympus, Görögország

A világörökségi cím tehát egyszerre védelmi eszköz, nemzetközi márka és komoly gazdasági lehetőség. A nagy kérdés minden új helyszínnél ugyanaz: sikerül-e úgy becsatornázni a megnövekedő érdeklődést, hogy abból a helyi közösségek, vállalkozások és a turizmus is profitáljanak, miközben maga az örökség nem sérül.