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Utazás

Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 16:02

Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Most újabb 25 úti cél kapta meg ezt a globális „minőségi pecsétet”: a dél-koreai Busanban tartott ülésén az UNESCO Világörökség Bizottsága többek között a normandiai D-napi partraszállás partszakaszait, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszínét és a görög Olümposz tágabb térségét is felvette a listára. 

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Egy UNESCO világörökségi cím nemcsak presztízskérdés: nagyon is kézzelfogható gazdasági hatása lehet. A világörökségi státusz erős nemzetközi „minőségi pecsét”, amely feltehet kevésbé ismert településeket, régiókat is a turisták térképére. Egy 2024-es, az EU 27 tagállamát vizsgáló kutatás szerint az UNESCO világörökségi helyszínek száma pozitívan hat a nemzetközi turistaérkezésekre: a szerzők számítása alapján minden egyes új UNESCO-helyszín átlagosan 0,22 százalékos növekedéssel járhat a turisták számában.

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Egy másik, szintén 2024-es olaszországi vizsgálat pedig azt találta, hogy a világörökségi cím a városi térségekben a jövedelmekre és az ingatlanárakra is kimutatható hatással lehet. Vagyis a cím nem önmagában csodaszer, de ha egy térség jól tudja menedzselni a hirtelen jött figyelmet, az vendégéjszakákban, vendéglátóhelyek forgalmában, munkahelyekben és helyi adóbevételekben is megjelenhet. 

Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész továbbra is kimarad – egy félbehagyott, széthullott és politikai döntésekkel kisiklatott projekt következményeként. A történet kulcsszereplője, Visy Zsolt professzor szerint mindez nem szakmai, hanem rendszerszintű kudarc, részletesen erről itt írtunk: 

Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
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Az UNESCO Világörökség Bizottsága idén a dél-koreai Busanban tartotta 48. ülését, ahol 25 új helyszín felvételéről döntött. Ezek közül 19 kulturális, 5 természeti, 1 pedig vegyes vagyis egyszerre kulturális és természeti kategóriában került fel a listára. A friss döntéssel a világörökségi helyszínek száma 1273-ra nőtt, 173 országban. 

Az idei újoncok között vannak már most is erős turistacélpontok, de olyan helyek is, amelyeknek a világörökségi cím komoly nemzetközi láthatóságot adhat. Felkerültek például a normandiai D-napi partraszállás partszakaszai Franciaországból, az iráni Alamút vára és kapcsolódó erődítményei, az indiai Szárnáth ősi buddhista helyszíne, valamint a görög Olümposz tágabb térsége is.

A normandiai helyszín különösen erős történelmi jelentőségű: az UNESCO döntése Utah, Omaha, Gold, Juno és Sword partszakaszait, valamint Pointe du Hocot is érinti, vagyis azokat a területeket, amelyek az 1944. június 6-i szövetséges partraszálláshoz és Nyugat-Európa felszabadításának kezdetéhez kapcsolódnak. A területhez a német Atlanti fal maradványai és fontos emlékhelyek is tartoznak. 

India egyik legfontosabb buddhista zarándokhelye, Szárnáth szintén világörökségi státuszt kapott. A hagyomány szerint Buddha itt tartotta első tanítását a Kr. e. 6. században, a helyszín pedig ma egyszerre régészeti terület, vallási emlékhely és aktív zarándokcélpont. 

@ancienthistorytoday

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A görög Olümposz az idei év egyetlen vegyes kategóriás új helyszíne. A hegy kulturális jelentőségét a görög mitológia adja, az ókori görögök szerint itt volt Zeusz és az olümposzi istenek lakhelye, természeti értékét pedig különleges élővilága, változatos felszínformái és mediterrán növénytani jelentősége. 

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Nem minden új bejegyzés szól azonban kizárólag turisztikai lehetőségekről. A dél-szudáni Boma–Badingilo migrációs táj, a libanoni Mount Amel várai és a palesztin Sebastia sürgősségi eljárásban kerültek fel a listára, mivel konfliktusok és instabilitás miatt közvetlen veszély fenyegeti őket. Ezeket a helyszíneket egyúttal a veszélyeztetett világörökségi listára is felvették, ami technikai és pénzügyi segítséget is jelenthet a megóvásukhoz.

A 25 új UNESCO világörökségi helyszín 2026-ban

Kulturális helyszínek:

  • Aalto Works, FinnországAlamūt Castle and Related Fortifications, Irán
  • Amazonia Theaters, Brazília
  • Ancient Buddhist Site of Sarnath, India
  • Ancient Capitals of Asuka and Fujiwara, Japán
  • Beaches of the D-Day Landings, Normandy, 1944, Franciaország
  • Gdynia Modernist City Centre, Lengyelország
  • Jingdezhen Handicraft Porcelain Industry Sites, Kína
  • Mount Amel Castles, Libanon
  • Rock Mosques and Associated Sacred Sites of Mangystau, Kazahsztán
  • Royal Capetian Fortresses of Languedoc, Franciaország
  • Sebastia, Palesztina
  • Tashkent Modernist Architecture, Üzbegisztán
  • The Cemetery Complexes of the Xiongnu Nobility, Mongólia
  • The Medinas of the Historic Sultanates of the Comoros, Comore-szigetek
  • The Roças of Sao Tome and Principe, São Tomé és Príncipe
  • The System of Italian-style Condominio Theatres, Olaszország
  • Village of Sidi Bou Saïd, Tunézia
  • Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat, Thaiföld

Természeti helyszínek:

  • Aqaba Marine Reserve, Jordánia
  • Boma-Badingilo Migratory Landscape, Dél-Szudán
  • Okefenokee National Wildlife Refuge, Egyesült Államok
  • The Bony Fish Fossils of the Western Limfjord, Dánia
  • Wadi Wurayah, Egyesült Arab Emírségek

Vegys helyszín:

  • The wider area of Mount Olympus, Görögország

 

A világörökségi cím tehát egyszerre védelmi eszköz, nemzetközi márka és komoly gazdasági lehetőség. A nagy kérdés minden új helyszínnél ugyanaz: sikerül-e úgy becsatornázni a megnövekedő érdeklődést, hogy abból a helyi közösségek, vállalkozások és a turizmus is profitáljanak, miközben maga az örökség nem sérül.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
17 perce
Orbánék mindent tönkre tettek, azt a kárt amit okoztak Magyarországnak 100 év alatt se lehet majd helyre hozni.
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