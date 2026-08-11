Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve

Az iskolakezdés minden évben komoly szervezési és anyagi kihívást jelent a családok számára. A tanszerek és az iskolai felszerelések beszerzése kerül egyre többe, így sokan már hónapokkal korábban elkezdik megtervezni a kiadásokat vagy félretenni erre az időszakra. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan látják a helyzetet a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok, a vezető bankok, valamint egy pszichológiai tanácsadó központ. A válaszokból kirajzolódik, hogyan változnak a vásárlói és pénzügyi szokások, milyen akciókkal, szolgáltatásokkal készülnek a vállalatok, valamint hogy milyen mentális terhekkel járhat a szeptemberi tanévkezdés. A körképből az is kiderül, mire érdemes figyelniük a családoknak a következő időszakban.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális gazdasági vagy szezonális témát járunk körül, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Az iskolakezdés közeledtével ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan készülnek a tanévkezdésre a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok és bankok, milyen vásárlói, illetve pénzügyi trendeket tapasztalnak, valamint milyen megoldásokkal igyekeznek segíteni a családokat. Emellett arra is választ kerestünk, milyen mentális kihívásokat jelenthet ez az időszak a gyerekek és a szülők számára.

A Pénzcentrum kérdéseire ezúttal az Erste Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar, a Tesco, valamint a Pszichomegálló Tanácsadó és Terápiás Központ válaszolt.

A válaszok alapján egyértelműen látszik, hogy a családok egyre tudatosabban készülnek az iskolakezdésre: sokan már hetekkel vagy hónapokkal korábban elkezdik a bevásárlást vagy a megtakarítást, miközben továbbra is kiemelt szempont az ár-érték arány és az akciók kihasználása. A bankok szerint az iskolakezdés önmagában már ritkábban mozgatja meg a hitelpiacot, ugyanakkor egyre több digitális megoldással segítik a pénzügyi tervezést és a célzott megtakarítást. A kereskedelmi láncok a kedvezmények mellett bővített kínálattal és licenszes termékekkel készülnek a szezonra, míg a pszichológusok arra figyelmeztetnek, hogy a tanévkezdés nemcsak pénzügyi, hanem komoly lelki megterhelést is jelenthet a családok számára.

Erste Bank: Tízből nyolc szülőnek érzékelhető anyagi teher a tanévkezdés

Az Erste a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a korábbi felmérésük szerint tízből nyolc szülő számára érzékelhető anyagi terhet jelent a tanévkezdés, sőt, minden harmadik válaszadó legalább egyszer hitelt is vett már fel azért, hogy finanszírozni tudja az ilyenkor felmerülő költségeket.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen digitális vagy megtakarítási eszközöket kínál a bank a költségek menedzselésére, az Erste a digitális platformjukat, a George-ot említette, ami több olyan szolgáltatással is megkönnyíti a szülők dolgát.

Az ügyfelek például mobilról csupán pár kattintással nyithatnak ingyenesen bármennyi, szabadon elnevezhető CélBetét számlát, amellyel adott célra, így akár az iskolakezdésre is elkezdhetnek már időben félretenni

– mutattak rá, majd egy másik funkciót is említettek, a Kerekítőt, amely észrevétlenül segít megtakarítani: minden kártyás vásárlás után a felkerekített különbözet automatikusan a Célbetétre kerül. Mindezen kívül segítség lehet még az is, hogy a szülők egy nagyobb – legalább 20 ezer forintos kártyás – vásárlás költségeit akár hónapokra elosztva, részletekben is kifizethetik az Erste EasyPay segítségével.

K&H Bank: A tudatos pénzügyi tervezés és a rendszeres megtakarítás segíthet

A K&H megjegyezte, hogy az elmúlt évek adatai alapján nem látható egyértelmű, országos szintű növekedés a személyi kölcsönök iránti keresletben, amelyet kifejezetten az iskolakezdéshez lehetne kötni. A bank szerint ennek az egyik oka, hogy az iskolakezdési kiadások a személyi kölcsönök piacán valószínűleg csak kis részarányt képviselnek. Jelenleg egy átlagos személyi kölcsön összege közel 3 millió forint, miközben az iskolakezdéshez kapcsolódó költségek viszont jellemzően ennél jóval alacsonyabbak. Azt is hozzátették, hogy a szabad felhasználású személyi kölcsönök esetében a bankok nem követik nyomon a hitel konkrét felhasználási célját, így nem áll rendelkezésre adat arról, hogy az iskolakezdés milyen mértékben befolyásolja a hitelkeresletet.

Ugyan arra vonatkozó pontos adatot nem tudtak közölni, hogy a családok mikor kezdik meg az iskolakezdésre való célzott megtakarítást, azonban kiemelték, hogy a tudatos pénzügyi tervezés és a rendszeres megtakarítás segíthet az időszak kiadásainak kezelésében. Hozzátették azt is, hogy ebben támogatást nyújthatnak a digitális banki szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a költések nyomon követését és a pénzügyek tudatosabb tervezését.

MBH Bank: Szeptember elején jellemzően élénkül a lakossági pénzügyi termékek iránti érdeklődés

AZ MBH Bank hangsúlyozta, hogy az iskolakezdés a családok számára minden évben jelentős egyszeri kiadással járó időszak, ezért augusztus végén és szeptember elején jellemzően élénkül a lakossági pénzügyi termékek iránti érdeklődés. Bár megjegyezték, hogy az iskolakezdéshez kapcsolódó finanszírozási igények nem külön kategóriaként jelennek meg a hiteligénylésekben, ugyanakkor azt is elmondták, hogy ebben az időszakban a folyószámlához kapcsolódó rugalmassági megoldások, valamint a szabad felhasználású finanszírozási lehetőségek iránt tapasztalható fokozott érdeklődés.

Kifejtették azt is, hogy a kiskereskedelmi partnereiknél az iskolakezdéshez kapcsolódó kampányok évről évre élénkítik a nagyobb értékű, tanulást támogató tartós fogyasztási cikkek – például laptopok, tabletek és egyéb digitális eszközök – iránti keresletet, mindez pedig nemcsak az új áruhitel-igénylések számában, hanem a meglévő hitelkártya-ügyfelek részletfizetési és vásárlási aktivitásában is megmutatkozhat. Ennek eredményeként az iskolakezdéshez kapcsolódó finanszírozási és vásárlási aktivitás az MBH Banknál jellemzően erősebben koncentrálódik erre az időszakra, mint amit az általános piaci trendek önmagukban indokolnának.

Hozzátették, hogy az augusztusi szabadságolási időszakot követően a személyi kölcsönök iránti kereslet is jellemzően élénkül, amelyet az iskolakezdéshez kapcsolódó nagyobb értékű vásárlások mellett az ősz elején gyakran megvalósuló lakásfelújítási és korszerűsítési munkálatok is támogathatnak.

Az MBH Banknál arra törekszünk, hogy ügyfeleinket élethelyzetük minden fontos szakaszában támogassuk, így az iskolakezdés időszakában is olyan rugalmas pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek segíthetnek a megnövekedett kiadások tervezésében és kezelésében

– emelték ki.

OTP Bank: Célzottan tesznek félre az emberek az iskolakezdésre

Az OTP szerint korábban megfigyelhető volt bizonyos szezonalitás az iskolakezdési időszak környékén, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a hatás egyre kevésbé elkülöníthető.

Az ügyfelek pénzügyi kiadásai és hitelfelvételi döntései ma már jóval egyenletesebben oszlanak el az év során, ezért az iskolakezdéshez köthető keresletnövekedés nem mutat markáns eltérést a többi időszakhoz képest

– jegyezték meg.

A bank tapasztalatai szerint ugyanakkor az OTP Persely segítségével célzottan tesznek félre ügyfeleik az iskolakezdésre. Mint mondták, számos olyan persely célmegtakarítási elnevezés van, ami erre utal.

Raiffeisen Bank: A megtakarítási és rendszeres befektetési konstrukciók kifejezetten segítik a felkészülést az iskolakezdésre

A Raiffeisen Bank szerint az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy van szezonális keresletnövekedés a személyi kölcsön iránt nyár végén és iskolakezdéskor. Az idei évben ugyanakkor már az elmúlt hónapokban is várakozások feletti növekedést láttak a személyi kölcsönök folyósításában, amit a nyár vége tovább növelhet. Megjegyezték, hogy bár az iskolakezdéshez általában kisebb összegű hitelekre van szükség, az átlagos hitelösszeg most 3 millió forint körül alakul, ami számításaik szerint a következő hónapokban sem fog érdemben változni.

Kérdésünkre arról is beszéltek, hogy a náluk elérhető megtakarítási és rendszeres befektetési konstrukciók kifejezetten segítik a felkészülést az iskolakezdési időszakra. A Raiffeisen Megtakarítási Számla az egyösszegű megtakarítások mellett lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bankkártyás vásárlások után automatikusan félretegyenek pénzt: minden kártyás tranzakció után egy előre meghatározott összeget vezet át a bank automatikusan a megtakarítási számlára, így a megtakarítás folyamatos és egyszerű. Az így összegyűlt összeg szükség esetén – például a kiadások megnövekedésekor – egyszerűen vezethető át a bankszámlára, így rugalmasan igazítható az olyan megtakarítási célokhoz, mint az iskolakezdés. A bank mobilalkalmazása pedig lehetővé teszi a kiadások és bevételek részletes nyomon követését, ezáltal átláthatóvá válik, mely területeken van lehetőség megtakarításra és költségcsökkentésre.

Az automatikus átvezetés mellett szintén egyszerű és hasznos megoldás a Raiffeisen Banknál mobilapplikációból indítható ismétlődő befektetés. Itt akár havi pár ezer forintot is beállíthatnak ügyfeleink, amit automatikusan az általuk választott időtáv- és kockázatvállalási szintnek megfelelő befektetési alapba helyeznek el

– magyarázták.

Auchan: Az utóbbi években az emberek tudatosabban vásárolnak tanszereket

Az Auchan arra világított rá, hogy a választékuk kialakításánál nemcsak a trendeket, hanem az iskoláskorú gyermekek számát, arányát is figyelembe kell venniük – mint mondták, idén több lesz az elsős, de kevesebb a középiskolás, így ennek megfelelően súlyozták a termékkategóriákat.

A fogyasztói szokásokat szerintük az ár mellett főként a népszerű dizájntermékek határozzák meg, ezért idén az Auchan tanszerválasztékának 40%-a új megjelenéssel érkezik. Ez nem jelent minden esetben új szükségletet, de a dizájnt megújították, felfrissítették.

Az előre összeállított tanszercsomagokról is beszéltek, ami viszont nem annyira kelendő náluk. Az Auchan szerint ennek okai, hogy egyrészt az iskoláknak is nagyon eltérő elvárásaik vannak, másrészt mindig van 1-1 olyan termék, ami a csomagban lévőnél jobban tetszik a vásárlóknak.

Megfigyeléseik szerint a vásárlók az utóbbi években – a koronavírus időszaka óta – tudatosabban vásárolnak tanszereket, mint azt megelőzően: felmérik, mi maradt meg előző évről, és ennek tudatában választják ki a számukra valóban szükséges termékeket.

Az árakról szólva megjegyezték, hogy igyekeztek nem emelni a tavalyiakhoz képest.

Összességében elmondható, hogy az árváltozások kiegyenlítik egymást, 2026-ban nincs egy bizonyos termékkategória, amelynek kiemelkedő az árnövekedése. Az alapanyagok piaci ára és egyéb költségek alakulása is meghatározza a termékek árait, így a világpiaci trendek ide is begyűrűznek, még ha késéssel is, hiszen a termékek gyártása jóval megelőzi az iskolaszezon időszakot

– mondták el. Hozzátették, hogy természetesen a nagyobb árkategóriát képviselő tételeknél, mint az iskolatáska vagy a tolltartó, nagyobb az árérzékenység is. Többek között ezért is árulnak 110-féle táskát, hogy valóban mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

Mint kiemelték, kedvezményeket is adnak, a törzsvásárlói programukban résztvevő vásárlóik, ha augusztusban, regisztráció után a Családos napon vásárolnak, akkor a megszokott 5% helyett 10% blokkvégi kedvezményt kapnak. De izgalmas nyereményjátékkal is készülnek: a 20 000 Ft felett vásárlók között kisorsolják a fődíjukat, amelynek nyertese 10 hónapon keresztül havonta 100 000 Ft értékű, levásárolható Bizalompontot kap. A játékot heti nyereményekkel teszik még vonzóbbá: LEGO-ajándékokat, 1×100 000 Bizalompontot, valamint 5×50 000 Bizalompontot nyerhetnek a résztvevők.

Emellett tanszergyűjtést is rendeztek július 30. és augusztus 16. között a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen, az összegyűlt adományokkal pedig a több gyermeket iskolába indító nagycsaládokat támogatják.

Lidl: Kevesebben hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlást

A Lidl Magyarország idén is kiemelten készül a tanévkezdésre, így az első nagy tanszerakciójuk már július 30-án elindult az áruházakban. Mint mondták, a tapasztalataik azt mutatják, hogy a családok egyre tudatosabban tervezik a bevásárlást, és a korábbiakhoz képest kevesebben hagyják az utolsó pillanatra a termékek beszerzését.

A vállalat akciós árpolitikájának részeként hangsúlyt fektet arra, hogy minőségi, kedvező és jó ár-érték arányú termékeket biztosítson vásárlóinak, így a tanévhez kapcsolódó termékek esetében is. Kiemelték, hogy törekvésnek köszönhetően számos tanszer olcsóbban vásárolható meg, mint egy évvel ezelőtt. Az árösszehasonlítás a 2025 és 2026 azonos, júliusi tanévkezdési időszakában értékesített, azonos termékek árait veszi alapul. Eszerint a vásárlók 2026-ban kedvezőbb árakkal találkozhatnak, ráadásul a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tanévkezdési szezon vége felé közeledve további akciókra is számíthatnak az áruházakban.

Az iskolakezdési katalógusban a népszerű alapkellékek – mint az írószerek, tolltartók, füzetek és csomagolóanyagok – mellett az ergonomikus iskolatáskák, uzsonnásdobozok, kulacsok, LCD írótáblák és különféle könyvek is helyet kapnak. A füzetkínálat a hagyományostól a prémium dizájnig terjed, míg a praktikus kiegészítők között idén is megtalálható a vásárlók által kedvelt, teljes felületén tapadó füzetborító.

A kínálatban kiemelt szerep jut a jól ismert márkáknak és kategóriáknak is – elérhetőek lesznek a népszerű Nebulo cikkek (tempera, gyurma, kenőfejes ragasztó), valamint a vásárlói visszajelzések alapján visszatérő Ars Una kulacsok és tornazsákok. A diákok töretlen kedvenceként idén is kaphatók lesznek a hivatalos FC Liverpool termékek, amelyek népszerűségét Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sikerei is tovább növelik

– sorolták.

Penny: Sokan már előre megtervezik a bevásárlást az akciók alapján

A Penny szerint az iskolakezdés továbbra is a magyar családok egyik legjelentősebb szezonális kiadása, ugyanakkor a vásárlói döntések ebben az időszakban is egyre tudatosabbá válnak: az ár-érték arány kiemelt szempont, és a vevők szívesen élnek az akciós lehetőségekkel.

Emellett azt tapasztaljuk, hogy sokan már előre megtervezik a bevásárlást az aktuális akciós újság alapján, és nem feltétlenül egyetlen alkalommal szerzik be az összes szükséges terméket, hanem több körben vásárolnak az iskolakezdéshez kapcsolódóan

– árulták el.

Arról is beszéltek, hogy a vásárlások ütemezése is jól kirajzolódik: a szezon elején elsősorban a hátizsákok, tolltartók, füzetek és könyvborítók iránt nő a kereslet, ezek közül pedig a színes, karakteres, limitált mintás termékekből fogynak el leggyorsabban a készletek. A tanévkezdés közeledtével viszont egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alapvető írószerek és egyéb iskolai kiegészítők, például a tollak, filctollak, radírok, ollók vagy ecsetek.

A Penny megjegyezte, hogy idén is úgy állították össze iskolakezdési kínálatukat, hogy a családok a tanévkezdéshez szükséges termékeket egy helyen, a mindennapi bevásárlás részeként szerezhessék be. A legfontosabb iskolakezdési tételekből összeállított alapcsomag már akár 10 500 forintból elérhető üzleteikben. Az ajánlatok több ütemben érkeznek, július végétől megjelentek az első tanszerek és iskolai kiegészítők, augusztus második felében pedig tovább bővül a kínálat, amelyet a tanévkezdéshez kapcsolódó élelmiszer-ajánlatok is kiegészítenek. Összesen közel 580 ezer darab iskolakezdési termék lesz elérhető három akciós időszakban a klasszikus tanszerektől kezdve a hátizsákokon, sport- és ruházati termékeken át egészen a szórakoztató elektronikai eszközökig.

Mint rámutattak, a vásárlók részéről egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a márkás, licencelt termékek iránt, legyen szó írószerekről vagy hátizsákokról. Az írószerek között továbbra is a Harry Potter tematikájú termékek náluk a legnépszerűbbek, miközben azt látják, hogy a fiatalok körében folyamatosan nő az olyan kiegészítők iránti kereslet is, mint a vezeték nélküli fülhallgatók, power bankok, egerek, billentyűzetek vagy LED-es asztali lámpák.

Az is elárulták, hogy az árváltozások elsősorban a papíralapú termékeket érintik, a füzetek és rajzlapok ára a gyártási és alapanyagköltségek emelkedése miatt átlagosan 8-9 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Ezzel párhuzamosan törekszünk arra, hogy több, az iskolakezdés szempontjából alapvető termék ára változatlan maradjon a 2025-ös árszinthez képest. Ilyenek például a fehér gyerekpólók, a gyerekzoknik és a tornacipők, amelyek szintén fontos elemei a tanévkezdési bevásárlásnak

– tették hozzá.

Spar: A vásárlói szokásokat erősen meghatározza az árérzékenység

A Spar Magyarországnál július 30-án indult el hivatalosan az iskolakezdési szezon. A vállalat idén jelentősen kibővítette tanszerkínálatát: az Interspar hipermarketekben több mint 1100 különböző tanszer és iskolakezdési termék, a Spar szupermarketekben pedig a legfontosabb iskolakezdési cikkek várják a családokat. A kedvező árú alapfelszerelések mellett számos exkluzív újdonság és licenszes termék is elérhetővé válik, így mindenki megtalálhatja a pénztárcájának és igényeinek megfelelő megoldásokat.

Bár sok család már a szezon elején beszerzi a szükséges tanszereket, hogy a legszélesebb választékból válogathasson, a Spar szerint továbbra is sokan hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást, részben a szezonvégi kiárusítások miatt.

A vásárlói szokásokat erősen meghatározza az árérzékenység: a legnépszerűbb termékek között változatlanul a kedvező árú füzetek és alapvető írószerek szerepelnek, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a különleges dizájnú, licenszes termékek iránt is

– jegyezték meg.

A Spar tapasztalatai szerint a vásárlók jelentős része még mindig az iskolakezdést megelőző utolsó két-három hétben szerzi be a tanszereket, ilyenkor bonyolódik a szezon teljes forgalmának közel 60 százaléka. Ezért különösen fontos számukra, hogy ebben az időszakban is széles választékkal és kedvező árú termékekkel várják a családokat.

Idén jelentősen kibővítették a licenszes kínálatukat, emellett több olyan exkluzív újdonsággal is készültek, amelyek csak a Spar és Interspar üzletekben érhetőek el. Az idei szezon egyik legnagyobb újdonsága a kizárólag a Spar kínálatában elérhető Sallai Roland-termékcsalád, amely most debütál az iskolaszerek között. Emellett jelentősen kibővült a licenszes kínálat is: a vásárlók Stitch, Capybara, FC Barcelona és Ferencváros ihlette termékek közül is választhatnak. A vállalat saját tervezésű Capybara-füzetei szintén exkluzív kínálatot jelentenek.

A kreatív termékek között új metál- és pasztellszínű ceruzák, festékek, valamint szilikon tolltartók is helyet kaptak, miközben a Nebuló legújabb, Brunszkó László street art művésszel közösen készített füzetkollekciójából is többféle dizájn érkezik az áruházakba. A kínálatban továbbra is megtalálhatóak a balkezes termékek, az ergonomikus írószerek és a háromszögletű ceruzák, az előre összeállított technikacsomagok és az első osztályos tanszercsomagok pedig még egyszerűbbé teszik a bevásárlást. A könnyebb tájékozódás érdekében az Interspar áruházakban a vásárlók kategóriák szerint csoportosítva találják meg a tanszereket, míg a licenszes termékek külön blokkban kapnak helyet.

Tesco: A legnagyobb költés hagyományosan az 1. és 2. osztályos vásárlásokon történik

A Tesco elmondta, hogy az elmúlt éveket nézve nem tapasztalnak nagy, trendszerű változásokat, általánosan azonban elmondható, hogy egyre inkább kitolódik a fő bevásárlási időszak, ami egy több éve tartó folyamat.

A termékeket tekintve azonban szerintük megfigyelhetőek kisebb változások, például előtérbe kerültek a különböző márkajoggal ellátott, népszerű filmes vagy mesefigurás termékek.

Mint hozzáfűzték, a legnagyobb költés hagyományosan az 1. és 2. osztályos vásárlásokon történik, azonban mégis azt tapasztalják, hogy ezekben az esetekben hajlamosabbak inkább többet költeni a vásárlók és a drágább termékeket választani.

Mindezek mellett elmondható, hogy mint minden termékkategória esetében, a tanszereket tekintve is törekszünk arra, hogy vásárlóinknak minőségi termékeket és kedvező árakat tudjuk biztosítani. Diszkont áras választékunkkal, Szuper árainkkal és a Clubcard kedvezményekkel nap mint nap azért dolgozunk, hogy egy nagybevásárlás végösszegén valódi különbséget jelentsen a Tesco – és havi szinten akár több tízezer forint maradhasson a családoknál

– hangsúlyozták.

Pszichomegálló Tanácsadó és Terápiás Központ:

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire jelent valós problémát a gyerekek és a szülők számára az iskolakezdéssel járó stressz, a Pszichomegálló azt válaszolta, hogy ez egy nagyon is valós jelenség, és sokszor az egész családot is érintheti.

Mint mondták, a kisgyermekes családok számára az iskolakezdés egyszerre jelenthet megkönnyebbülést és kihívást: sok szülő fellélegzik, hogy a nyári szünet alatt folyamatosan megoldandó gyermekfelügyelet ismét kiszámíthatóvá válik, ugyanakkor az új napirendhez való alkalmazkodás, a korai kelések, az időre érkezés és a megnövekedett szervezési feladatok jelentős terhet róhatnak a családokra. Már önmagában az állandó időnyomás is fokozhatja a stresszt.

A Pszichomegálló szerint a gyermekek számára az iskolakezdés többféle okból lehet megterhelő lehet. Szorongást okozhatnak az új elvárások, a közösségbe való visszailleszkedés, egy új osztály vagy pedagógus, illetve az is, ha valaki nehezebben alkalmazkodik a változásokhoz. Különösen érzékenyek lehetnek erre azok a gyermekek, akik eleve szorongóbb alkatúak vagy korábban is küzdöttek teljesítményszorongással.

A stressz kezelése kapcsán érdemes már az iskolakezdés előtt egy-két héttel visszaállni a megszokott napi rutinra, rendezni az alvási szokásokat, és közösen felkészülni a tanévkezdésre. Legalább ennyire fontos, hogy a szülők beszélgessenek a gyermekkel az érzéseiről, meghallgassák az esetleges félelmeit, kérdéseit, és ne bagatellizálják azokat

– tanácsolta a rendelő.

Kiemelték, azt is, hogy a gyermek számára a legnagyobb biztonságot az jelenti, ha azt érzi, hogy a szülei nem kizárólag a teljesítményére kíváncsiak, hanem arra is, hogyan érzi magát.

Egy elfogadó, támogató családi légkör, a reális elvárások és a megfelelő mennyiségű pihenés jelentősen csökkenthetik az iskolakezdéssel járó feszültséget. Ha pedig a szorongás tartósan fennmarad, vagy már a mindennapi működést is akadályozza, érdemes szakember segítségét kérni

– hangsúlyozták.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Pszichomegálló tapasztal-e növekedést a gyermekpszichológiai vagy életvezetési tanácsadások iránti keresletben augusztusban és szeptemberben. A rendelő válasza szerint szeptemberben érezhetően megnő a pszichológiai támogatás iránti igény, melynek nemcsak gyakorlati, hanem lélektani okai is vannak.

Mint mondták, a nyár jellemzően a szabadság, a kötetlenség és a feltöltődés időszaka, ősszel azonban természetes módon megváltozik a belső ritmus: ismét strukturáltabbá válnak a hétköznapok, egyre inkább befelé figyelünk, számot vetünk az elmúlt időszakkal, új célokat fogalmazunk meg, és sokan ilyenkor tekintenek rá tudatosabban az életükre is. „Ez egyfajta belső „aratás”, amikor értékeljük az eddigieket, és eldöntjük, min szeretnénk változtatni” – fűzték hozzá.

A Pszichomegálló megjegyezte, hogy a szeptember ezért sokak számára az újrakezdés időszaka, amikor nemcsak az iskola indul el, hanem számos más tevékenység is, például nyelvtanfolyamok, sport- vagy művészeti foglalkozások, illetve a munkahelyeken is új projektek kezdődnek – ez a változás sokak számára motiváló, ugyanakkor felszínre hozhatja a korábban háttérbe szorított nehézségeket is.

Gyakran azt tapasztaljuk, hogy a nyár során kevésbé érzékelhető problémák szeptemberben válnak igazán láthatóvá. A kötöttebb napirend, a nagyobb terhelés és az új elvárások felerősíthetik a gyermekek viselkedési vagy érzelmi nehézségeit, például a szorongást, a figyelmi problémákat vagy a beilleszkedési nehézségeket. Ugyanez igaz a felnőttekre is: sok szülő ilyenkor szembesül azzal, hogy saját stresszterhelése vagy családi nehézségei már külső támogatást igényelnek

– húzták alá, majd hozzátették, hogy mindezek miatt a szeptember nemcsak az iskolakezdésről szól, hanem sok család számára egy tudatosabb önismereti és életvezetési munka kezdetét is jelenti.