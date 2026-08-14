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Egészség

Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?

Kaszás Fanni
2026. augusztus 14. 13:02

Miközben rekordot döntött a nyilvántartott orvosok száma Magyarországon, a ténylegesen dolgozó orvosok és a betöltött orvosi állások száma is jelentősen visszaesett 2025-ben. Egyetlen év alatt több mint ezerrel csökkent az egészségügyben dolgozó orvosok létszáma, több mint kétezer betöltött orvosi állás tűnt el, és tovább nőtt a hiány a működéshez szükséges pozíciókhoz képest. 

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Komoly változás látszik a magyar egészségügy létszámadataiban: miközben soha nem szerepelt még annyi orvos az országos nyilvántartásban, mint 2025-ben, a ténylegesen dolgozó orvosok és a betöltött orvosi állások száma is visszaesett.

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint egyetlen év alatt több mint kétezerrel lett kevesebb a betöltött orvosi állás, és tovább nőtt a különbség a működéshez szükséges, illetve a ténylegesen betöltött pozíciók között. A szakdolgozóknál ennél jóval kisebb visszaesés történt, az egészségügy egészében azonban több mint négyezer betöltött állás tűnt el 2024-ről 2025-re.

Egyre több orvos van a nyilvántartásban

A KSH egészségügyi ellátás állás- és létszámadatai alapján 2025-ben 76 641 orvos szerepelt az Orvosok Országos Nyilvántartásában. Ez új csúcsot jelent a táblázatban: 2024-ben még csak 75 226 regisztrált orvost tartottak nyilván, vagyis egy év alatt 1,9 százalékkal nőtt a számuk. Nem egyszeri kiugrásról van azonban szó: a nyilvántartott orvosok száma az elmúlt évtizedben hosszabb távon egyértelműen emelkedett. 2010-ben 55 903, 2015-ben 63 460, 2020-ban 69 354, 2023-ban pedig már 73 686 orvos szerepelt a nyilvántartásban.

Tizenöt év alatt tehát több mint 20 ezerrel emelkedett a regisztrált orvosok száma. A lakosságszámhoz viszonyítva még látványosabb a változás: 2010-ben tízezer lakosra 56 nyilvántartott orvos jutott, 2025-ben pedig már 80,8. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanilyen ütemben nőtt volna a magyar egészségügyben ténylegesen dolgozó orvosok száma. A két mutató között jelentős különbség van, amit különösen jól mutatnak a legutóbbi évek adatai.

Több mint ezerrel csökkent a dolgozó orvosok száma

Bár az orvosok száma 2025-ben tovább nőtt, a KSH adatai azt mutatják, hogy a közülük mindössze 42 117-en dolgoznak az egészségügyben, szemben az egy évvel korábbi 43 123-mal. Ez 1006 fős, mintegy 2,3 százalékos csökkenést jelentett. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a magyar egészségügy továbbra is erősen támaszkodik az idősebb orvosokra. Ahogy egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a tavalyi évben a dolgozó orvosok több mint ötöde már betöltötte a 65. életévét, több mint ötezren pedig 70 év felettiek voltak.

A dolgozó orvosok számának visszaesés azért is figyelemre méltó, mert az előző években jelentősen nőtt ez a mutató. 2020-ban még 37 188, 2021-ben 38 920, 2022-ben 40 671, 2023-ban 42 065, 2024-ben pedig már 43 123 dolgozó orvost mutatott ki a statisztika. A 2025-ös csökkenéssel a létszám lényegében a 2023-as szint közelébe került vissza. A lakosságarányos mutatóban ugyancsak látszik a fordulat. Tízezer lakosra 2023-ban 43,9, 2024-ben 45,2 dolgozó orvos jutott, 2025-re viszont ez 44,4-re csökkent. 

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Csökkent a betöltött orvosi állások száma is

Még látványosabb változás történt az orvosi állásoknál. A KSH szerint 2024-ben 41 962 betöltött orvosi állás volt Magyarországon, 2025-ben viszont már csak 39 837. Ez egyetlen év alatt 2125 állást és valamivel több, mint 5 százalékos visszaesést jelent.

Nemcsak a betöltött, hanem a működéshez szükségesnek tartott orvosi állások száma is csökkent. 2024-ben 43 885 ilyen állást mutatott ki a statisztika, 2025-ben 42 202-t, vagyis 1683-mal kevesebbet. A két adatsor azonban nem azonos ütemben változott: a betöltött állások száma gyorsabban csökkent, mint a működéshez szükséges állásoké.

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Ennek következtében tovább nyílt az olló a két mutató között. 2024-ben 1923-mal maradt el a betöltött orvosi állások száma a működéshez szükségestől. Egy évvel később már 2365 volt a különbség, vagyis 442-vel nőtt a rés. Arányaiban ez azt jelenti, hogy 2024-ben a működéshez szükséges orvosi állások mintegy 4,4 százaléka nem volt betöltve, 2025-ben viszont már körülbelül 5,6 százalékuk.

Ha hosszabb idősort szemlélünk, akkor azt is láthatjuk, hogy a betöltött orvosi állások száma az előző években végig magasabb volt, mint a koronavírus járvány előtt, sőt, utoljára 2012-ben volt ilyen rossz a helyzet. 2020-ban 40 451, 2021-ben 41 145, 2022-ben már 43 012 betöltött orvosi állást tartottak nyilván. 2023-ban ugyan 42 395-re mérséklődött a számuk, 2024-ben pedig 41 962-re, a 2025-ös 39 837-es érték azonban már jóval nagyobb visszaesést jelent.

A betöltött orvosi állások száma ezzel 2025-ben nemcsak az előző évi értéktől maradt el, hanem a 2020-as szint alá is került. Öt évvel korábban ugyanis még több mint hatszázzal több betöltött orvosi állást mutatott ki a KSH, mint tavaly. A tízezer lakosra jutó betöltött orvosi állások számában ugyanez a tendencia rajzolódik ki. A mutató 2022-ben 44,8, 2023-ban 44,2, 2024-ben 44 volt, 2025-ben azonban már csak 42.

A szakdolgozóknál egészen más folyamat látszik

Az egészségügyi szakdolgozók esetében szintén csökkent a betöltött állások száma, de lényegesen kisebb mértékben. 2024-ben 103 970 betöltött szakdolgozói állást tartottak nyilván, 2025-ben 103 476-ot. Ez 494 állásos, kevesebb mint fél százalékos csökkenés egyetlen év alatt.

Közben a működéshez szükséges szakdolgozói állások száma viszont 107 939-ről 107 296-ra mérséklődött. Ez azért lényeges, mert a szakdolgozóknál – az orvosokkal ellentétben – nem nőtt, hanem valamelyest csökkent a szükséges és a betöltött állások közötti különbség. Míg 2024-ben 3969 állás volt a két érték között, 2025-ben már csak 3820.

Ha az egészségügy egészét nézzük, szintén jelentős csökkenést mutatnak a számok. A KSH adatai szerint 2024-ben 177 738 betöltött egészségügyi állást tartottak nyilván, 2025-ben viszont már csak 173 546-ot. Egyetlen év alatt tehát 4192-vel csökkent a betöltött állások száma, ami mintegy 2,4 százalékos visszaesést jelent. A működéshez szükséges összes egészségügyi állás száma még nagyobb mértékben, 186 543-ról 181 742-re, vagyis mintegy 4801-gyel csökkent.

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Címlapkép: Getty Images
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