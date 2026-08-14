Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: csak hetek múlva derül ki a méregdrága hiba

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége nemcsak a háztartások energiafogyasztását növelhette meg, az ingatlanokat és az elektromos hálózatokat is komoly terhelésnek tette ki. A Pénzcentrum több biztosítót is megkérdezett arról, milyen károk alakulhatnak ki a tartós kánikula idején, mely problémák derülhetnek ki csak hetekkel később, és mire érdemes figyelni a következő hőhullám előtt. A válaszok alapján a klímák fokozott használata, a régi elektromos hálózatok, a viharok, a beázások és az aszály miatt kialakuló szerkezeti problémák is komoly kockázatot jelenthetnek.

Az elmúlt hetek rendkívüli hősége nemcsak az embereket és az energiafogyasztást terhelte meg, az ingatlanokat is komoly hőhatás érhette. A tartósan magas hőmérséklet elsősorban a tetőket, a nyílászárókat, a tömítéseket és a burkolatokat viselheti meg, miközben bizonyos problémák csak később, például egy nagyobb eső után válnak láthatóvá. A szakemberek szerint ezért a hőhullám után érdemes végignézni az ingatlan kritikus pontjait.

Európa több országában az elmúlt hetekben rekordközeli vagy rekordmagas hőmérsékleteket mértek. Magyarországon is rendkívüli hőség alakult ki, miközben az aszály és a vízhiány az energiaellátásra is hatással volt. A tartós hőterhelés azonban az épületek állapotát is befolyásolhatja.

A probléma az, hogy a hőség okozta károk egy része nem azonnal látható. Egy tetőn például a tömítések vagy a vízszigetelés károsodhat, de hogy ez ténylegesen beázáshoz vezet-e, sokszor csak az első nagyobb esőnél derül ki.

A Pénzcentrum több biztosítónál is arra volt kíváncsi, milyen károk szaporodhatnak meg tartós hőhullám idején, mely problémákat veszik észre későn az ingatlantulajdonosok, milyen hibák növelhetik a kockázatot, és mit érdemes még a következő hőhullám előtt ellenőrizni.

Érdemes átnézni a tetőt

A K&H Biztosító szerint a tartós hőség több ponton is megterhelheti az ingatlanokat. A magas hőmérséklet felgyorsíthatja a tetőfedő anyagok öregedését, a nyílászáróknál vetemedést okozhat, miközben a fóliázott vagy ragasztott felületek, például a garázsajtók burkolatai is leválhatnak. A kiszáradó talaj miatt repedések jelenhetnek meg az épületeken, a fokozott igénybevétel pedig az elektromos berendezések és a klímák meghibásodásának kockázatát is növelheti.

A biztosító szerint a hőség okozta problémák ráadásul sok esetben nem azonnal jelentkeznek. A tetőfedések repedezése, a nyílászárók vetemedése, a tömítések károsodása és a szerkezeti repedések akár hetekkel vagy hónapokkal később válhatnak láthatóvá. Egy nagyobb esőzés vagy további szerkezeti mozgás is előhozhatja a korábban kialakult hibákat.

Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a kifejezetten a forróság miatt bekövetkező állagromlás nem minősül biztosítási eseménynek, ezért az ilyen jellegű káresemények számáról nem rendelkeznek külön adatokkal.

A károk kialakulásának esélyét jelentősen növelheti a karbantartás elmaradása is. A K&H szerint problémát okozhat, ha a tulajdonosok nem fordítanak figyelmet a tető, a szigetelések és a tömítések állapotára, illetve ha nem megfelelő az ingatlan árnyékolása vagy szellőzése. A klímaberendezések rendszeres karbantartásának elmulasztása szintén növelheti a hőség okozta meghibásodások kockázatát.

A következő hőhullám előtt ezért a K&H szerint érdemes rendszeresen ellenőrizni a tető és a nyílászárók állapotát, gondoskodni a megfelelő árnyékolásról és szellőzésről, valamint karbantartani a klímaberendezéseket. A már meglévő repedéseket és tömítési hibákat is célszerű időben kijavíttatni.

A biztosító szerint emellett azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a lakásbiztosítás pontosan milyen eseményekre nyújt fedezetet. A hőség önmagában ugyanis nem feltétlenül jelent biztosítási eseményt, ezért a konkrét szerződési feltételek ismerete különösen fontos.

Érdemes megvizsgálni a hálózatot

A Generali Biztosító tapasztalatai szerint önmagában a magasabb hőmérséklet nem jár együtt közvetlenül a lakásbiztosítási károk számának növekedésével. A nyári időszakban azonban több olyan időjárási és egyéb kockázat is megjelenik, amely komoly károkat okozhat az ingatlanokban.

Mint azt jelezték, a hőséghez kapcsolódóan hirtelen kialakuló, úgynevezett hőzivatarok is előfordulhatnak, amelyek heves széllel járhatnak. Emellett a nyári időszakban a heves záporok és zivatarok is veszélyt jelenthetnek az ingatlanokra. Ilyenkor a tetők mellett a kertben található tárgyak, például a kerti bútorok és az árnyékolók is megsérülhetnek.

A megterhelt elektromos hálózat miatt áramszünetek is előfordulhatnak, amelyek az elektromos berendezések meghibásodásához vezethetnek. A Generali szerint ezért érdemes a megelőzésre is figyelmet fordítani. Rövidebb távollét esetén is célszerű elpakolni vagy biztonságos helyre vinni a sérülékeny kerti tárgyakat és árnyékolókat, illetve amit lehet, áramtalanítani.

A biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári szabadságolási időszakban a betörések kockázata is növekedhet. Hosszabb nyaralás előtt érdemes ezért bekapcsolni a riasztórendszert, de akár néhány órás vagy napos távollétnél is indokolt lehet használni. Az is sokat jelenthet, ha a tulajdonos megkér valakit, hogy időnként nézzen rá az ingatlanra, amíg távol van.

Hőhullám után a vihar okozhatja a legnagyobb bajt

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint a tartós nyári hőség többféle módon is növelheti az ingatlanok és a háztartások kockázatait. A problémák egy része közvetlenül a magas hőmérséklethez kapcsolódik, más károk pedig a hőhullámot lezáró hirtelen viharok, illetve az ilyenkor fokozottan használt elektromos és vízhálózat miatt alakulhatnak ki.

A klímaberendezések meghibásodása például gyakori probléma lehet. Ha a berendezéseket nem tartják megfelelően karban, a nyári fokozott terhelés mellett a kondenzvíz elvezetése is problémássá válhat. Ennek következtében akár a lakásban is beázás alakulhat ki. Az átlagosnál magasabb áramfogyasztás közben az elektromos hálózatot is jobban megterheli, kedvezőtlen esetben pedig akár tűzkárhoz is vezethet.

A hőség a kertekben található növényzetet és az öntözőrendszereket is megviselheti. Néhány napnyi öntözéskimaradás már a növények kiszáradásához vezethet, miközben a fokozott vízhasználat a vízhálózatot is nagyobb terhelésnek teszi ki. A Groupama szerint ilyenkor csőrepedés vagy vízszivárgás is kialakulhat.

A hőhullámok lezárásaként gyakran hirtelen viharok érkeznek, amelyek szintén jelentős károkat okozhatnak. A Groupama szerint a viharok során az ingatlanok környezetében vagy közterületen álló fák kidőlhetnek, és az épületekben, illetve a gépjárművekben is kárt tehetnek.

Különösen problémás lehet, hogy egyes károk csak később válnak láthatóvá. A nem állandóan lakott ingatlanoknál, például a nyaralóknál, a csőtörést, a betöréses lopást vagy a rongálást a tulajdonosok sokszor csak később veszik észre és jelentik be. A vízszivárgás nyáron más ingatlanoknál is később válhat feltűnővé.

Ezért azt javasolják, hogy a nem állandóan lakott ingatlanokat a tulajdonosok távozáskor víztelenítsék és áramtalanítsák. Az aszály miatt kialakuló épületsüllyedés szintén olyan probléma lehet, amelynek következményei csak később jelentkeznek. Ugyancsak előfordulhat, hogy a csapadék nélküli, erős szél elmozdítja a tetőcserepeket, de a tulajdonos ezt csak egy későbbi esőzéskor veszi észre, amikor a sérült tetőn keresztül már a lakótérbe is bejut a víz.

A nyári időszakban a Groupama szerint megnő az elektromos eszközök és berendezések különböző okokból bekövetkező meghibásodásainak száma is. Emellett a jégkárok jelentős része szintén nyáron keletkezik. A jégeső többek között az előtetőkben és a redőnyökben okozhat károkat, de az ingatlan környezetében található növényzetet is megtépázhatja.

A tulajdonosok mulasztásai szintén növelhetik a kockázatokat. Gyakori hiba, hogy elektromos eszközöket felügyelet nélkül működtetnek, vagy az akkumulátorokat a töltőn hagyják. Különösen kockázatos lehet, ha mindez egy déli tájolású ablak előtt történik, ahol a berendezés további hőterhelést kaphat. Az is problémát okozhat, ha gyúlékony anyagokat hagynak a tűző napon, vagy a nyaralás idejére bekapcsolva marad egy berendezés. A kertben pedig az öntözőcsap elzárásáról is érdemes gondoskodni.

A társasházaknál egy másik gyakori mulasztás a lefolyórendszerek, például az ereszcsatornák tisztításának elmaradása. Egy hirtelen érkező felhőszakadásnál az eltömődött vízelvezetés miatt nem tud megfelelően elfolyni a nagy mennyiségű csapadék, ami további károkhoz vezethet.

A következő hőhullám előtt ezért a Groupama szerint a rendszeres karbantartásra kell a legnagyobb figyelmet fordítani, különösen a kertes házak esetében. A biztosító arra is felhívja a figyelmet, hogy a karbantartás egyértelmű hiánya, illetve az ingatlan vagy berendezések elavultsága egy biztosítási igény elutasítását is eredményezheti.

Érdemes ezért még a következő kánikula előtt ellenőrizni a klímát, a víz- és elektromos hálózatot, a tetőt és az ereszcsatornákat, valamint a kertben található berendezéseket. Emellett azt is javasolják, hogy a tulajdonosok hiteles, hivatalos forrásokból tájékozódjanak arról, milyen lépésekkel csökkenthetik az időjárási és műszaki károk kockázatát.

A hosszabbítók komoly veszélyt okozhatnak

Az Union Biztosító tapasztalatai szerint a tartós hőhullámok egyik legnagyobb kockázata nem feltétlenül maga a magas hőmérséklet, hanem az, hogy a lakástulajdonosok ilyenkor egyszerre több elektromos berendezést kezdenek használni. A ventilátorok, mobilklímák és légkondicionálók jelentősen megterhelhetik az elektromos hálózatot, különösen azokban az ingatlanokban, ahol a vezetékek már elavultak.

Egy 10 amperes hálózat például könnyen túlterheltté válhat, ha egyszerre több nagyobb fogyasztó működik. Kedvezőbb esetben a túláram miatt leold a biztosíték, rosszabb esetben azonban a falban vagy a fali csatlakozónál is kialakulhat elektromos tűz.

A hosszabbítók használatánál is könnyű hibázni. Az Union szerint vásárláskor figyelembe kell venni, hogy az adott hosszabbító mekkora áramerősségre alkalmas. A biztosító tapasztalatai szerint célszerű inkább túlméretezett, legalább 16 amperes hosszabbítót választani, mint olyat, amely nem bírja el a rákötött berendezések terhelését. A túlterhelt hosszabbító ugyanis felmelegedhet, megolvadhat, és ha gyúlékony anyag található a közelében, akár tüzet is okozhat.

Különösen veszélyes megoldás, amikor valaki hosszabbítóba dug egy másik hosszabbítót, és így próbálja eljuttatni az áramot egy távolabbi fogyasztóhoz. Az Union szerint ilyen esetekből is kialakulhat elektromos tűz.

A régebbi ingatlanoknál még nagyobb lehet a kockázat. A biztosító szerint az 1960-as és 1970-es években épült épületekben, illetve azokban a panelházakban, ahol még alumínium vezetékeket használnak, az elektromos hálózat sok esetben nincs arra méretezve, hogy egyszerre ennyi fogyasztó működjön. A hőség miatt azonban éppen ilyenkor nő meg az elektromos berendezések használata.

A klíma felszerelése előtt sem érdemes figyelmen kívül hagyni az elektromos hálózat állapotát. Az Union szerint gyakori hiba, hogy a tulajdonosok úgy szereltetnek fel klímaberendezést, hogy előtte nem korszerűsítik az elektromos rendszert. A folyamatosan működő klíma így túlterhelheti a nem megfelelő kapacitású hálózatot.

A napelemeknél sem maga a rendszer jelenti a problémát, hanem a kivitelezés minősége. Mint azt jelezték, a megfelelően kivitelezett napelemes rendszerek biztonságosak, ugyanakkor a nem megfelelő elektromos kötések miatt ezeknél is előfordulhatnak tüzek. A biztosító egy egészen különleges káresetre is felhívta a figyelmet. Volt olyan esetük, amikor az ingatlan tulajdonosa slaggal próbálta hűteni az épületet. A módszer végül nem a kívánt eredményt hozta, hanem az ingatlan beázásához vezetett.

A hőség tehát az elektromos hálózatot is komoly próba elé állíthatja, különösen a régebbi épületeknél. Az Union tapasztalatai alapján a következő hőhullám előtt érdemes ellenőrizni, hogy az ingatlan elektromos rendszere elbírja-e a várható terhelést, a klímaberendezést pedig nem célszerű korszerűsítés nélkül régi, nagyobb fogyasztásra nem alkalmas hálózatra kötni.

A túlterhelésre figyelni kell

Az Allianz Biztosító szerint a tartós hőség önmagában ritkán okoz azonnali, látványos károkat, ugyanakkor jelentősen növelheti az ingatlanok és az elektromos rendszerek terhelését. Ez közvetve meghibásodásokhoz, beázásokhoz vagy akár tűzkárokhoz is vezethet. A hőhullámok idején elsősorban az épületgépészeti berendezések és a háztartási eszközök fokozott igénybevétele jelenthet kockázatot. A ventilátorok, légkondicionálók, hűtőszekrények és fagyasztók ilyenkor hosszabb ideig, nagyobb terhelés mellett működnek, ami növelheti a meghibásodás esélyét.

Különösen problémás lehet a régi elektromos hálózatok állapota. Véleményük szerint a légkondicionálók folyamatos használata jelentős többletterhelést róhat az elavult rendszerekre. A vezetékek túlmelegedhetnek, megolvadhatnak, szélsőséges esetben pedig tűz is kialakulhat, amely akár az épület szerkezeti elemeire is átterjedhet.

A hőség hatásai ugyanakkor sok esetben csak később válnak láthatóvá. Az Allianz tapasztalatai szerint az épületeken megjelenő repedések, a faszerkezetek vetemedései és más szerkezeti elváltozások akár hetekkel vagy hónapokkal később is feltűnhetnek.

A biztosító szerint ezek hátterében gyakran kivitelezési hiányosságok, nem megfelelő építési technológiák vagy a beépített anyagok minőségi problémái állhatnak. Az ilyen fokozatosan kialakuló szerkezeti elváltozások azonban a biztosítási feltételek alapján jellemzően nem minősülnek biztosítási eseménynek.

A tartós csapadékhiány egy másik problémát is előidézhet. A talajvízszint csökkenése miatt a teherhordó talajrétegek zsugorodhatnak, ami az épületek süllyedéséhez vezethet. Ennek következményeként repedések jelenhetnek meg a falakon és más szerkezeti elemeken.

Az ilyen károk esetében szintén fontos, hogy nem feltétlenül egy hirtelen, váratlan külső esemény okozza az elváltozást, hanem fokozatosan kialakuló szerkezeti vagy kivitelezési probléma állhat a háttérben. Az Allianz szerint ezekre a lakásbiztosítások általában nem nyújtanak fedezetet.

A nyári hőhullámok idején elsősorban az elektromos berendezések fokozott használatához kapcsolódó káresetek válhatnak gyakoribbá. Az Allianz kiemeli a légkondicionálókat, amelyek folyamatos működtetése különösen nagy terhelést jelenthet a régi elektromos hálózatok számára. A túlterhelés miatt a vezetékek felmelegedhetnek és károsodhatnak, szélsőséges esetben pedig elektromos tűz is kialakulhat.

A klímák egy másik problémát is okozhatnak. Ha a kondenzvíz elvezetését hibásan alakították ki, vagy a rendszert nem tartják megfelelően karban, a víz nem a megfelelő helyre folyik el. Ez beázást okozhat, és károsíthatja a falakat, mennyezeteket vagy más épületszerkezeti elemeket. Az egyik leggyakoribb tulajdonosi hiba ezért az Allianz szerint az, amikor új, nagy energiaigényű berendezést, például légkondicionálót telepítenek anélkül, hogy előtte szakemberrel ellenőriztetnék az elektromos hálózat állapotát és terhelhetőségét.

Ez különösen régi családi házaknál és társasházi lakásoknál jelenthet problémát. Az elavult elektromos rendszerek ugyanis nem minden esetben alkalmasak a megnövekedett energiaigény biztonságos kiszolgálására, ami növelheti a meghibásodás és a tűz kockázatát.

A következő hőhullám előtt ezért az Allianz szerint érdemes szakemberrel átvizsgáltatni az ingatlan elektromos hálózatát, különösen új, nagy fogyasztású berendezés üzembe helyezése előtt. A légkondicionálókat is rendszeresen ellenőriztetni és karbantartani kell, különös tekintettel a kondenzvíz-elvezető rendszerre.

A megfelelő műszaki állapot és a szakszerű üzemeltetés jelentősen csökkentheti annak kockázatát, hogy a hőség miatt túlterhelésből, elektromos meghibásodásból vagy a klíma kondenzvizének nem megfelelő elvezetéséből komolyabb kár alakuljon ki.