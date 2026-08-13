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Címlap: https://ingatlan.com
HelloVidék

Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma

HelloVidék
2026. augusztus 13. 14:30

Újra felbukkant az ingatlanpiacon Oszter Sándor egykori balatonrendesi otthona. A több mint százéves vincellérházért jelenleg 139 millió forintot kérnek, miközben a korábbi hirdetésben még 165 millió forintos ár szerepelt. A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház nem kulcsrakész luxusvilla: komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és egy legendás színész egykori otthonának különleges hangulatát kínálja.

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Ismét gazdát keres Oszter Sándor egykori balatonrendesi otthona. A több mint százéves múltra visszatekintő vincellérház sok éven át fontos helyszíne volt a legendás színész és családja életének: Oszter Sándor, felesége, Failoni Donatella és lányuk, Oszter Alexandra is sok időt töltött itt. A ház azonban nemcsak a család balatoni otthonaként vált emblematikussá: Oszter Sándor 2021. október 29-én, 73 éves korában éppen Balatonrendesen hunyt el.

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A színész halála után az ingatlan a család örökségének része maradt. Failoni Donatella később már egyre nehezebben tudta használni a balatoni házat, ezért végül az eladás mellett döntöttek. Az özvegy korábban arról is beszélt, hogy a balatoni otthon megválása komoly érzelmi veszteség volt számára - írta a Story magazin.

26 millió forinttal lett időközben olcsóbb

A különleges vincellérházra az ingatlan.com-on bukkanhatunk rá, az ára jelenleg 139 millió forint. A hirdetés szerint a kétszintes, 110 négyzetméteres épülethez egy hatalmas, 8094 négyzetméteres telek tartozik. A háromszobás ház panorámás, pincével rendelkezik, a tetőtér azonban nem beépíthető. A balatonrendesi domboldalon fekvő ingatlan egyik legnagyobb értéke kétségtelenül a fekvése. A hirdetés szerint a házból páratlan kilátás nyílik a Balatonra és a környező szőlőhegyekre, miközben a birtokot erdős, csendes környezet és érett növényzet veszi körül. Oszter Sándor nyaralója

Az ár időközben jelentősen változott: a korábbi hirdetésben még 165 millió forintért kínálták, most viszont 139 millió forintot kérnek érte. Ez 26 millió forintos, csaknem 16 százalékos árcsökkentést jelent. A vételárért azonban nem egy felújított, azonnal költözhető balatoni luxusvillát kínálnak: az ingatlan.com szerint az épület felújítandó állapotú, így az új tulajdonosnak komoly korszerűsítéssel kell számolnia.

A ház karakterét ugyanakkor olyan részletek adják, amelyeket egy új építésű ingatlannál hiába keresnénk. A belső tereket több mint százéves gerendafödém díszíti, a birtokhoz pedig egy 45 négyzetméteres, boltíves, kővel kirakott pince is tartozik. A hirdetés szerint ez akár borospinceként, tárolóként vagy más egyedi célra is használható.

Oszter Sándor nyaralója

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Más utat választottak a diósjenői birtokkal

Oszter Sándor örökségének másik fontos helyszíne, a diósjenői birtoknak egészen más lett a sorsa. Ahogy arról a HelloVidék 2026 januárjában beszámolt, Oszter Alexandra édesapja halála után nem egyszerűen megtartotta a Börzsöny lábánál fekvő, mintegy két és fél hektáros diósjenői birtokot, hanem közösségi és művészeti térré kezdte alakítani. A színész életében ez a hely kifejezetten zárt világ volt: Oszter Sándor ragaszkodott hozzá, hogy csak az általa meghívott emberek léphessenek be a birtokra.

Alexandra viszont már fiatal korától másként képzelte el a hely jövőjét. A HelloVidék januárban megjelent cikkében arról is beszámoltunk, hogy a birtokon családjával együtt folyamatosan dolgozik, és hosszabb távon egy olyan kulturális központot szeretne létrehozni, amely az édesapja emlékét is őrzi. A tervek között emlékhely és különböző művészeti programok is szerepelnek.

Címlapkép: ingatlan.com

 
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