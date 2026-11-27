Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt csődöt jelentett, és azonnali hatállyal minden járatát törölte a Norse Atlantic diszkont-légitársaság. A norvég vállalat nem tudta kigazdálkodni a februárban kirobbant amerikai–iráni háború okozta drasztikus kerozindrágulást, és miután nem sikerült friss tőkét bevonnia, a teljes leállásra kényszerült - tudósított a Portfolio.

Az anyavállalat, a Norse Atlantic ASA pénteki közleménye szerint hiába próbáltak minden eszközzel forrást szerezni a rövid távú likviditási gondok megoldására, a működés fenntartása lehetetlenné vált. Az igazgatóság benyújtotta a csődkérelmet az illetékes norvég bírósághoz, a jegyértékesítést pedig azonnal leállították. Eivind Roald vezérigazgató elnézést kért az utasoktól, a dolgozóktól és a partnerektől, egyúttal jelezte, hogy a brit leányvállalat és a tőzsdén jegyzett anyacég esetében még keresik a megoldást a megmaradt üzletágak megmentésére.

A végleges leállás nem érkezett váratlanul, mivel a cég már napokkal korábban jelezte, hogy kritikus pénzügyi helyzetbe került, aminek hatására a részvényárfolyama szerdán 85 százalékot zuhant. Bár az utolsó pillanatig vizsgálták a különféle mentőöveket, köztük egy stratégiai felvásárlás vagy a repülőgépek személyzettel együtt történő bérbeadásának (wet-lease) lehetőségét, a csődöt már nem tudták elkerülni.

A 2021-ben alapított, hosszútávú diszkontjáratokat kínáló légitársaság vesztét egyértelműen az idei év februárjában kirobbant amerikai–iráni konfliktus okozta. A háború miatt a kerozin ára a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint éves összevetésben csaknem 72 százalékkal, hordónként 155 dollárra ugrott. Bár a menedzsment májusban még igyekezett nyugtatni a piacot, már a tavasz végén is több mint hétszáz járatot kellett törölniük, ami mintegy 240 ezer utast érintett.

A Norse Atlantic csődje pontosan igazolja Michael O'Learynek, a Ryanair vezérigazgatójának tavaszi jóslatát, aki előre figyelmeztetett, hogy a tartósan drága üzemanyag az őszi-téli menetrendi időszakban sorra sodorja majd fizetésképtelen helyzetbe az európai légitársaságokat. A norvég vállalat ugyanis nem az egyetlen áldozata a jelenlegi válságnak, hiszen az idei téli szezonban már végleg beszüntette működését a szlovák AirExplore, a spanyol AlbaStar és az ír Fly4 is, míg a spanyol Plus Ultra a hivatalos csődbejelentés hiányában is törölte már az összes járatát.