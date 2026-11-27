Idén is útra kelnek a MÁV Advent Expressz különvonatai, amelyekkel szállásfoglalás nélkül, egyetlen nap alatt, kényelmesen látogathatók meg Közép-Európa legszebb karácsonyi vásárai.
Azonnali hatállyal törölte az összes járatát a népszerű fapados légitársaság: most jelentették be a csődöt
Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt csődöt jelentett, és azonnali hatállyal minden járatát törölte a Norse Atlantic diszkont-légitársaság. A norvég vállalat nem tudta kigazdálkodni a februárban kirobbant amerikai–iráni háború okozta drasztikus kerozindrágulást, és miután nem sikerült friss tőkét bevonnia, a teljes leállásra kényszerült - tudósított a Portfolio.
Az anyavállalat, a Norse Atlantic ASA pénteki közleménye szerint hiába próbáltak minden eszközzel forrást szerezni a rövid távú likviditási gondok megoldására, a működés fenntartása lehetetlenné vált. Az igazgatóság benyújtotta a csődkérelmet az illetékes norvég bírósághoz, a jegyértékesítést pedig azonnal leállították. Eivind Roald vezérigazgató elnézést kért az utasoktól, a dolgozóktól és a partnerektől, egyúttal jelezte, hogy a brit leányvállalat és a tőzsdén jegyzett anyacég esetében még keresik a megoldást a megmaradt üzletágak megmentésére.
A végleges leállás nem érkezett váratlanul, mivel a cég már napokkal korábban jelezte, hogy kritikus pénzügyi helyzetbe került, aminek hatására a részvényárfolyama szerdán 85 százalékot zuhant. Bár az utolsó pillanatig vizsgálták a különféle mentőöveket, köztük egy stratégiai felvásárlás vagy a repülőgépek személyzettel együtt történő bérbeadásának (wet-lease) lehetőségét, a csődöt már nem tudták elkerülni.
A 2021-ben alapított, hosszútávú diszkontjáratokat kínáló légitársaság vesztét egyértelműen az idei év februárjában kirobbant amerikai–iráni konfliktus okozta. A háború miatt a kerozin ára a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint éves összevetésben csaknem 72 százalékkal, hordónként 155 dollárra ugrott. Bár a menedzsment májusban még igyekezett nyugtatni a piacot, már a tavasz végén is több mint hétszáz járatot kellett törölniük, ami mintegy 240 ezer utast érintett.
A Norse Atlantic csődje pontosan igazolja Michael O'Learynek, a Ryanair vezérigazgatójának tavaszi jóslatát, aki előre figyelmeztetett, hogy a tartósan drága üzemanyag az őszi-téli menetrendi időszakban sorra sodorja majd fizetésképtelen helyzetbe az európai légitársaságokat. A norvég vállalat ugyanis nem az egyetlen áldozata a jelenlegi válságnak, hiszen az idei téli szezonban már végleg beszüntette működését a szlovák AirExplore, a spanyol AlbaStar és az ír Fly4 is, míg a spanyol Plus Ultra a hivatalos csődbejelentés hiányában is törölte már az összes járatát.
Bejelentette Vitézy Dávid: vadiúj motorvonatok érkeznek erre a fontos vasúti vonalra – ekkor állhatnak forgalomba
A vasúttársaság az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszírozza a járműbeszerzést, míg a szükséges 50 százalékos önerő fedezetét az ausztriai vasúti beruházások révén biztosítja.
A tragédia pillanatait az állomás három térfigyelő kamerája, valamint egy Volán-busz fedélzeti eszköze is rögzítette.
A zsúfoltságot csökkentenék a római Trevi-kútnál bevezetett kéteurós belépődíjjal, az intézkedésnek azonban nem várt következménye is lehet:
A belföldi utazók körében a Győr–Pannonhalma turisztikai térség vonzereje nőtt a leginkább.
Az eset körülményeit a hatóságok és a vasúttársaság a biztonsági kamerák felvételei alapján vizsgálják.
Súlyos részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről: ezt látták a térfigyelő kamerák a fiatal lány tragédiájából
Mozgó vonatról próbálhatott leszállni az az egyetemista lány, aki mindkét lábát elveszítette, és válságos állapotba került a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetben
A Pénzcentrum 2026. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A biztonságos mikromobilitási hálózat kialakításához kormányzati és uniós támogatás is érkezik.
Péntektől vasárnapig változékony, télies időjárásra kell készülni.
Egyre több magyar tölti a tengeren a karácsonyt: már napi 30 ezer forintért is elcsíphető egy utazás
Egy év alatt közel megduplázódott a karácsonyi és szilveszteri hajóút-foglalások összértéke, miközben az utasok száma több mint kétszeresére nőtt.
A téli időjárás mellett az adathalászok is megnehezíthetik az ünnepi utazást: a Wizz Air fontos tanácsokat adott.
Komoly fejlesztések előtt állhat Budapest, miután újabb megállapodásokat kötött a főváros és a kormány.
Bejelentették: 5 milliós gyorssegélyt ad a MÁV a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal nő családjának
Kritikus állapotban van a húszéves nő, akit egy induló vonat húzott magával Mezőkövesden.
A budai hegyvidéken különösen nehéz a közlekedés: több buszjárat leállt, máshol rövidített útvonalon járnak a járművek.
A tragikus baleset során a fiatal nő táskáját becsípte a mozgásba lendülő szerelvény ajtaja, a karja pedig belegabalyodott a pántba.
Vasárnaptól drasztikus lehűlés éri el Magyarországot, így az éjszakai órákban északon akár mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet
Itt a szerdai hótérkép, ezekben az országrészekben hullhat még hó: ciklon hoz csapadékot Magyarországra
Kiterjedt csapadékzóna vonul át csütörtökön Magyarország felett, ezért az ország jelentős részén számottevő mennyiségű csapadékra kell készülni.
A BKK 2027-re is felvesz egy 30 milliárd forintos folyószámlahitelt a likviditása biztosítására.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.