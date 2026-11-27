A bíróság tájékoztatása szerint a férfi a munkahelye elvesztése, majd egy édesanyjával történt veszekedés után nyugtatókra alkoholt ivott, aminek következtében elvesztette az önkontrollját.
Kvíz: Nehezen dőlsz be a tudományos tévhiteknek? Lássuk, kitalálod-e, melyik igaz és melyik hamis!
A tudományos tévhitek sokszor annyira beépültek a köztudatba, hogy első hallásra nehéz eldönteni, mi igaz belőlük, és mi csupán egy régóta ismételgetett tévedés. Hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda, hogy az emberi agynak csak tíz százalékát használjuk, vagy hogy a nyelv különböző részei más-más ízeket érzékelnek – csak néhány azok közül a széles körben elterjedt nézetek közül, amelyekről kiderült, hogy nem felelnek meg a valóságnak. A mai kvíz során tíz hasonló állítást vizsgálhatsz meg: vajon valóban úgy működik a világ, ahogyan azt sokáig gondoltuk, vagy éppen az ellenkezője igaz? Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire tudsz különbséget tenni a tudományos tények és a széles körben elterjedt tévhitek között!
Kvíz: Nehezen dőlsz be a tudományos tévhiteknek? Lássuk, kitalálod-e melyik, igaz és melyik hamis!
Szereted a tudományos kvízeket? Tölts ki ezek közül párat:
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