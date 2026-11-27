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Magyarország szembemegy az európai trenddel: teljesen másképp alakul a családok élete, mint a szomszéd országokban
Az európai háztartások több mint háromnegyedében nem él gyermek, miközben az egyedül élők aránya jelentősen emelkedett az elmúlt tíz évben - derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Magyarországon azonban az uniós trenddel ellentétes folyamat figyelhető meg: 2015 és 2025 között csökkent az egyszemélyes háztartások száma és aránya, miközben nőtt a gyermekkel együtt élő párok alkotta háztartások száma.
Az Európai Unióban 2025-ben a háztartások 76,6 százalékában nem élt gyermek. A gyermekes háztartások aránya az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 26,9 százalékot tett ki, 2015-ben 25,9, 2020-ban 25, 2025-ben pedig már csak 23,3 százalékot – derül ki az Eurostat friss adataiból.
Ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett az egyszemélyes háztartások aránya. Míg 2015-ben az uniós háztartások 33,6 százalékát alkotta egyetlen, gyermek nélkül élő felnőtt, addig 2025-ben már 37,5 százalékát. Számuk tíz év alatt 64,2 millióról 76,2 millióra emelkedett.
A gyermekkel együtt élő párok alkotta háztartások aránya eközben 16,6 százalékról 14,7 százalékra csökkent. Számuk 31,7 millióról 29,9 millióra esett vissza, annak ellenére, hogy az uniós háztartások teljes száma 191,2 millióról 203,2 millióra nőtt.
Ezekben az országokban élnek a legtöbben egyedül
Az Európai Unión belül jelentős különbségek figyelhetők meg a háztartások összetételében. Litvániában 2025-ben a háztartások 62,5 százalékát egyetlen, gyermek nélkül élő felnőtt alkotta. Észtországban ugyanez az arány 53,8, Finnországban pedig 47,9 százalék volt. A gyermekkel együtt élő párok alkotta háztartások aránya Szlovákiában volt a legmagasabb (20,3 százalék), amelyet Ciprus (19,6 százalék), Csehország (18,4 százalék) és Luxemburg (18,3 százalék) követett.
Az egy felnőttből és gyermekből vagy gyermekekből álló háztartások aránya uniós szinten 3 százalékot tett ki. Észtországban ennek több mint háromszorosát, 9,4 százalékot mértek, de Lettországban (7 százalék) és Írországban (6,9 százalék) is kiemelkedően magas volt az arány.
Magyarországon az uniós trenddel ellentétes folyamat figyelhető meg
Hazánkban 2015 és 2025 között 4,15 millióról 4,01 millióra csökkent a háztartások száma, összetételük pedig több szempontból is eltérően alakult az európai átlagtól. Míg az Európai Unióban jelentősen nőtt az egyszemélyes háztartások száma, Magyarországon tíz év alatt 1 millió 379 ezerről 1 millió 262 ezerre csökkent. Ezzel az ilyen háztartások aránya is mérséklődött, 33,2 százalékról 31,5 százalékra.
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A gyermekkel együtt élő párok alkotta háztartások száma ezzel szemben 613,9 ezerről 658,2 ezerre emelkedett. Arányuk az összes magyarországi háztartáson belül 14,8 százalékról 16,4 százalékra nőtt, meghaladva a 14,7 százalékos uniós átlagot.
A gyermek nélkül együtt élő párok alkotta háztartások száma szintén emelkedett: 910 ezerről 966,9 ezerre. Az egy felnőttből és gyermekből vagy gyermekekből álló háztartások száma ugyanakkor 113,9 ezerről 87,9 ezerre, közel 23 százalékkal csökkent.
Összességében Magyarországon 2025-ben a háztartások mintegy 25,1 százalékában élt gyermek, szemben az uniós 23,3 százalékkal. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hazánkban összességében nőtt volna a gyermekes háztartások száma: az 1,03 millióról megközelítőleg 1 millióra mérséklődött.
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