A kibercsalók egyre gyakrabban veszik célba a mikro- és kisvállalkozásokat: idén jelentősen megemelkedett az ellenük irányuló támadások száma, és az év végén ismét kiemelt célponttá válhatnak – hívja fel a figyelmet Galló Csaba Márton, a CIB Bank biztonsági, csalásmegelőzési és üzletmenet-folytonossági vezetője.

A hazai kis- és középvállalati szektort, azon belül a mikrovállalkozásokat is célba vehetik a kibercsalók – tapasztalták a CIB Bank szakemberei idén nyáron.

Ezt az MNB adatai is alátámasztják: az idei második negyedévben az előzőhöz képest az átutalási forgalomban bekövetkezett (vagyis nem bankkártyával elkövetett) visszaélések száma 8,4%-kal, értéke pedig 27,9%-kal emelkedett, és a növekedés teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött, itt a visszaélések darabszáma és összértéke is több mint a kétszeresére nőtt.

„Ha a kibercsalók fejével gondolkodunk, nincs abban semmi meglepő, hogy egyre inkább a kisvállalkozásokat veszik célba” – mondja a szakértő.

Egy nagyvállalatnál jól kidolgozott rendszerben működnek az utalások, jellemzően többlépcsős jóváhagyási folyamat védi az utalásokat, míg egy kisebb cégnél sokszor egyetlen ember kezében összpontosul a teljes pénzügyi döntéshozatal. A csalóknak ilyenkor elegendő egyetlen személy bizalmát megszerezni. Emellett a kisebb cégekről ma néhány perc alatt jelentős mennyiségű információ gyűjthető össze nyilvános forrásokból: a cégadatok, a vezető neve, a tevékenységi kör, a kapcsolati háló. Ezekkel az információkkal pedig máris felépíthető egy csalási kísérlet.

EZ IS ÉRDEKELHET A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a kibercsalók kizárólag a nagyvállalatokat támadják. A valóságban a támadások jelentős része automatizált: a csalókat nem az érdekli, hogy mekkora egy vállalkozás, hanem hogy milyen gyorsan és milyen eséllyel tudnak pénzhez jutni. Az egyik leggyakoribb módszer az a típusú adathalász e-mail, amelyet a cég egy partnerének a nevében küldenek azzal az információval, hogy megváltozik a partner bankszámlaszáma, ezentúl az újra kéri az utalásokat. Év vége felé ez különösen gyakori azzal az indokkal, hogy bankot váltanak, ezért változik a számlaszám.

Szintén tipikus eset, amikor valamilyen hatóság vagy a vállalkozás számlavezető bankja nevében telefonálnak, és például arra hivatkozva, hogy visszaélési kísérletet tapasztaltak, ráveszik az alkalmazottat, hogy utalja a cég pénzét egy „biztonsági számlára”.

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Egyre gyakrabban használják a csalók a mesterséges intelligenciát is: a segítségével hibátlan nyelvezetű adathalász üzeneteket, tökéletesen valósnak tűnő hang- vagy videóüzeneteket készítenek a vezető nevében azzal az utasítással, hogy azonnal utaljanak át bizonyos összeget egy adott számlára. Ezt hívja a szaknyelv CEO fraud-típusú csalásnak, amelyet korábban a nagyobb cégeknél alkalmaztak, azt kihasználva, hogy a beosztottak gyakran nem ismerik személyesen a felsővezetőket. Az AI segítségével azonban már néhány fős cégeknél is tudnak próbálkozni ezzel a módszerrel.

„Mindegyik esetben a legfontosabb, hogy ne cselekedjünk automatikusan, ne engedjünk a sürgetésnek! Adjunk magunknak pár percet, hívjuk fel a korábbról ismert telefonszámon a partnert, a vezetőt, és kérjünk megerősítést a bankszámlaszám változásáról, az utalásról. Ha a bank nevében hívnak, ne feledjük: nincs biztonsági számla! Ilyenkor tegyük le a telefont, és hívjuk a bankunkat a hivatalos elérhetőségeken, jelezzük, hogy milyen hívást kaptunk, és érdeklődjünk, valóban tapasztaltak-e valamilyen csalási kísérletet” – hívja fel a figyelmet Galló Csaba Márton.

A szakértő szerint ezek mellett az alábbi szabályok segíthetnek elkerülni a kibercsalási kísérletek túlnyomó többségét:

Azonosítót, jelszót, PIN-kódot vagy hitelesítő kódot soha, senkinek nem szabad megadni – sem szóban telefonon, sem üzenetben. Banki munkatárs ilyet soha nem kér.

Idegen kérésére semmilyen indokkal nem szabad pénzt utalni. Egyetlen hivatalos szerv sem kér azonnali átutalást.

Bankszámlaszám-változást kizárólag telefonos visszaellenőrzés után fogadjanak el.

Nagyobb összegű utalások esetén lehetőség szerint alkalmazzanak négyszem-elvet, még kisvállalkozásoknál is. Ha magát banki munkatársnak kiadó személy jelentkezik telefonon, akkor ügyfélként is élhetünk a keresztazonosítás lehetőségével.

Ha baj van, azonnal hívni kell a bankot, és ezzel egy időben feljelentést kell tenni a rendőrségen. A gyors bejelentés megelőzheti a károkat.

„Ma már nem az a kérdés, hogy egy vállalkozás célpont-e. Minden vállalkozás célpont lehet. A valódi különbséget az jelenti, hogy a munkatársak mennyire felkészültek az ilyen helyzetek felismerésére” – mondja Galló Csaba Márton.