A Black Friday hagyományosan a látványos kedvezményekről, a megnövekedett fogyasztásról és a rekordokat döntő kiskereskedelmi forgalomról szól. Az XTB legfrissebb elemzése azonban érdekes ellentmondásra világít rá: az elmúlt három évben az európai befektetők 16–42 százalékkal kevesebb pozíciót nyitottak Black Friday napján, mint más pénteki kereskedési napokon. Mindeközben az idei vásárlási szezon újabb rekordokat hozhat, ami a világ legnagyobb kiskereskedelmi és technológiai vállalatainak tőzsdei teljesítményére is hatással lehet.

Az XTB európai ügyfeleinek 2023 és 2025 közötti kereskedési szokásait vizsgáló elemzése szerint a Black Friday napján megnyitott pozíciók száma minden vizsgált évben elmaradt a környező pénteki kereskedési napok átlagától:

2023-ban 40 százalékkal,

2024-ben 16 százalékkal,

2025-ben 42 százalékkal kevesebb pozíciót nyitottak a befektetők.

A három év összesített adatai alapján a megnyitott pozíciók száma 33 százalékkal, a pozíciót nyitó befektetők száma pedig 19 százalékkal volt alacsonyabb.

Bár az amerikai tőzsdék Black Friday napján a megszokottnál korábban zárnak, a rövidebb kereskedési idő önmagában nem magyarázza a visszaesést. Már az amerikai tőzsdenyitást követő első két órában is 22–29 százalékkal kevesebb pozíciót nyitottak az ügyfelek, mint egy szokásos novemberi kereskedési napon.

A három év összesített adatai szerint ebben az időszakban az amerikai részvényekhez és indexekhez kapcsolódó kereskedési aktivitás 35 százalékkal, az európai részvények és ETF-ek esetében 21 százalékkal, a devizapiacon 16 százalékkal, míg a nyersanyagok esetében 15 százalékkal esett vissza. Kivételt jelentettek a kriptovalutákhoz kapcsolódó ügyletek, amelyeknél alacsony bázis mellett 12 százalékos növekedés volt megfigyelhető.

Az adatokból ugyanakkor nem állapítható meg egyértelműen, hogy a visszafogottabb kereskedési aktivitás hátterében a vásárlásra fordított figyelem vagy a pénzügyi piacokon tapasztalható alacsonyabb árfolyam-ingadozás áll.

Rekordforgalomra számíthatnak a kereskedők, de vajon a profit is nő?

Az amerikai National Retail Federation előrejelzése szerint az idei év végi ünnepi időszak kiskereskedelmi forgalma első alkalommal haladhatja meg az ezermilliárd dollárt. Az Adobe Analytics becslése alapján az amerikai online vásárlások értéke elérheti a 275,1 milliárd dollárt, ami éves szinten 6,7 százalékos növekedést jelentene. Csak a november 27-i Black Friday napján 12,9 milliárd dollár értékű online vásárlásra számítanak.

Európában is növekedés várható: a Mastercard Economics Institute előrejelzése szerint a kilenc vizsgált európai piacon 3,4 százalékkal emelkedhet az ünnepi időszak kiskereskedelmi forgalma.

A rekordforgalom azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fogyasztók több terméket vásárolnak. Az áremelkedés önmagában is hozzájárulhat a bevételek növekedéséhez, miközben a jelentős kedvezmények, a marketingkiadások és a logisztikai költségek ronthatják a vállalatok jövedelmezőségét.

Az XTB szakértői szerint a magyar befektetők számára is fontos szempont lehet, hogy az érintett vállalatok milyen hatékonyan képesek a megnövekedett forgalmat tényleges nyereségre váltani.

Mely vállalatok profitálhatnak az idei vásárlási szezonból?

Az online kereskedelem térnyerése, az elektronikai termékek iránti kereslet és a mesterséges intelligencia vásárlási szokásokra gyakorolt hatása több nemzetközi vállalat teljesítményét is befolyásolhatja.

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Amazon: Az e-kereskedelmi óriás nemcsak a termékértékesítésből, hanem a piacterén működő kereskedők jutalékaiból, a hirdetésekből és a logisztikai szolgáltatásokból is profitálhat.

Shopify: Az online kereskedelem bővüléséből elsősorban fizetési és kereskedői szolgáltatásain keresztül részesülhet, a hagyományos kiskereskedőknél alacsonyabb készletezési kockázat mellett.

Best Buy: Az elektronikai termékekre specializálódott amerikai kereskedő eredményei fontos jelzést adhatnak az okostelefonok, számítógépek és egyéb technológiai eszközök iránti fogyasztói keresletről.

Allegro: A Magyarországon is jelen lévő e-kereskedelmi platform teljesítményét az online vásárlások növekedése, a hirdetési bevételek és a közép-európai piaci verseny egyaránt befolyásolhatja.

Az idei vásárlási szezon egyik meghatározó trendje a mesterséges intelligencia növekvő szerepe lehet. A Salesforce becslése szerint a Black Fridayt és a Cyber Mondayt is magában foglaló akciós héten világszerte akár 75,8 milliárd dollár értékű online vásárlást befolyásolhatnak az AI-alapú megoldások, például a személyre szabott termékajánlások és a digitális vásárlási asszisztensek.

A Black Friday a tőzsdén is fellendülést hozhat?

Az XTB 2015 és 2025 közötti időszakot vizsgáló elemzése szerint a kiválasztott kiskereskedelmi részvények árfolyama a Black Fridayt megelőző 30 kereskedési napban átlagosan mintegy 14 százalékkal emelkedett, miközben az S&P 500 index hozzávetőleg 5 százalékkal erősödött.

Az egyes vállalatok teljesítménye között azonban jelentős eltérések mutatkoztak. A Black Friday előtti és utáni tíz kereskedési napot felölelő időszakban a Macy's részvényei átlagosan 12,3 százalékkal, a Shopify papírjai 6,8 százalékkal, a TJX Companies részvényei pedig 3,1 százalékkal erősödtek. Ezzel szemben az Amazon, a Best Buy és az Allegro részvényei visszaesést mutattak.

A történelmi adatok arra utalnak, hogy a piac gyakran már jóval az akciók kezdete előtt beárazza a sikeres ünnepi vásárlási szezonhoz kapcsolódó várakozásokat. A magasabb forgalom tehát önmagában nem garantálja a részvényárfolyamok emelkedését.

Az akciós vásárlástól a tudatos befektetésig

A Black Friday arra is lehetőséget teremthet, hogy a magyar fogyasztók átgondolják pénzügyi szokásaikat. A kedvezmények által ösztönzött impulzusvásárlás helyett a megspórolt pénz akár a jövőbeli befektetések alapja is lehet.

Az év végéhez közeledve különösen aktuális a magyar befektetők számára elérhető tartós befektetési számla (TBSZ), amely az ötéves lekötési időszak végén adómentességet biztosíthat a befektetéseken elért hozamokra. A 2026-ban nyitott számlák gyűjtőéve december 31-én zárul, az ötéves lekötési időszak pedig 2027. január 1-jén kezdődik.

Akár vásárlásról, akár befektetésről van szó, a tudatos pénzügyi döntések alapja, hogy a rövid távú lehetőségeket hosszabb távú céljaink és saját pénzügyi helyzetünk figyelembevételével mérlegeljük.