A tragédia pillanatait az állomás három térfigyelő kamerája, valamint egy Volán-busz fedélzeti eszköze is rögzítette.
Idő előtt ért véget az EU-csúcs: ádáz harc indul a Magyarországnak járó milliárdokért
Megállapodás nélkül, a tervezettnél egy nappal hamarabb ért véget a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló brüsszeli EU-csúcs. A tagállamok közötti mély ellentétek miatt az egyeztetések kudarcba fulladtak, hiszen míg a nettó befizetők további kiadáscsökkentést követelnek, a déli és keleti országok az agrártámogatásokat, valamint a kohéziós forrásokat védik. A végső döntés így a decemberi találkozóra tolódott, ahol rendkívül kemény tárgyalásokra lehet számítani - összegezte a helyzetet a Portfolio.hu cikke.
Az eredetileg kétnaposra tervezett novemberi EU-csúcstalálkozó olyannyira eredménytelennek bizonyult, hogy az állam- és kormányfők többsége már a záró sajtótájékoztató előtt elindult hazafelé. Bár az első beszámolók kudarcként értékelték a történteket, valójában a legtöbb tagállam eleve azzal a szándékkal érkezett Brüsszelbe, hogy megerősítse a saját tárgyalási pozícióit és blokkolja a vitát a sorsdöntőnek ígérkező, év végi egyeztetések előtt. Ezt a feszült alapállást jól tükrözi Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozata is, aki teljesen feleslegesnek nevezte az ülést, és kérte az elhangzottak összegzésének mellőzését.
A vita középpontjában a forráselvonások mértéke és iránya áll. António Costa, az Európai Tanács elnöke a találkozó előtt már mintegy 204 milliárd eurót lefaragott az Európai Bizottság eredeti javaslatából. A Friedrich Merz német kancellár nevével fémjelzett "takarékos hetek" csoportja – köztük Hollandia, Ausztria és a skandináv államok – azonban további 46 milliárd eurós kiadáscsökkentést követel.
Ezzel a törekvéssel élesen szemben áll a Kohézió Barátai nevű országcsoport, amelyhez Magyarország is tartozik. A tömörülés tagjai attól tartanak, hogy a költségvetés szűkítése éppen a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására szánt kohéziós forrásokat veszélyezteti, miközben a déli tagállamok a közös agrárpolitika (KAP) büdzséjét féltik. A magyar kormányfő jelezte, hogy az alacsonyabb uniós főösszeg önmagában elfogadható lenne számukra, amennyiben a hazánknak járó agrártámogatások és felzárkóztatási források nem csökkennek.
A helyzetet tovább bonyolítja Franciaország határozott fellépése és a francia belpolitikai nyomás. Emmanuel Macron vétóval fenyegetőzött arra az esetre, ha a gazdák támogatásának megnyirbálása mellett a nettó befizető államok megtarthatnák a közös kasszába fizetendő hozzájárulásukból járó milliárdos visszatérítéseiket, az úgynevezett rabattokat.
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A francia elnököt az idő is sürgeti, mivel a jövő tavaszi elnökválasztás és a radikális euroszkeptikus hangok erősödése miatt legkésőbb december 31-ig tető alá akarja hozni a megállapodást. A Giorgia Meloni vezette Olaszország viszont egyáltalán nem siet. Mivel az új költségvetési ciklus csak 2028-ban indul, Róma kész kivárni a számára legkedvezőbb feltételeket.
António Costa feladata most az, hogy a decemberi találkozóig olyan kompromisszumos javaslatot dolgozzon ki, amely egyszerre garantálja a megtakarításokat Berlinnek, az agrártámogatásokat Párizsnak és a kohéziós forrásokat a keleti tagállamoknak. Diplomáciai források szerint a kiadáscsökkentés végül a versenyképességi programokat érintheti a leginkább, ami ugyanakkor szembemegy az európai gazdaság élénkítését célzó törekvésekkel. A tagállami vezetők egy lehetséges négynapos, maratoni decemberi csúcsra készülnek, de már a januári rendkívüli tárgyalási napok lehetősége is felmerült.
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