Péntek reggel elbontották a siófoki szállodasor keleti oldalánál húzódó kerítést, így egy évtizedek óta elzárt balatoni partszakasz vált újra szabadon látogathatóvá. Az intézkedésre a helyi képviselő-testület egyhangú döntése és a parti sétányok közösségi használatát előíró jogszabály alapján került sor.

A kora reggeli munkálatok a városvezetés és a helyi érdeklődők jelenlétében zajlottak. Bár a helyszínen biztonsági őrök is megjelentek, és egy lakossági bejelentés nyomán a rendőrség is kivonult, a bontást végül nem akadályozták meg. Az eseményen részt vett Lengyel Róbert polgármester és Csatári Ernő országgyűlési képviselő is.

Az országgyűlési képviselő történelmi pillanatnak nevezte az akadályok eltávolítását, kiemelve, hogy az érintett sétányt mintegy negyven éve nem lehetett közvetlenül az utcáról megközelíteni. Hangsúlyozta, hogy a Balaton-part közös érték, amelynek használatát nem korlátozhatják indokolatlan építmények. Kifejtette továbbá, hogy a tó körül még számos elzárt terület található, amelyeket a jövőben szintén meg kell nyitni a lakosság előtt, hiszen a Balaton mindenkié.

A partszakaszok felszabadítását a tavaly augusztusban kihirdetett, 287/2025-ös kormányrendelet is garantálja. A jogszabály értelmében a Vízparti Terv által kijelölt parti sétányok mentén legalább öt méter széles, közösségi használatú sávot kell biztosítani, a közvetlen vízpart és a tómeder között pedig tilos kerítést vagy kaput létesíteni. A mostani siófoki lépés fontos mérföldkövet jelent a Balaton-part közösségi jellegének helyreállításában.