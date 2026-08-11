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Nyugdíj

Komoly csúszás jöhet a nyugdíjak kifizetésénél? Ezt a mentőövet kevesen veszik igénybe, pedig életet menthet

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 12:04

Ha a nyugdíjigénylő jogosultsága már egyértelmű, de a végleges összeget hiányzó adatok vagy adminisztratív okok miatt még nem lehet kiszámítani, a hatóság hivatalból nyugdíjelőleget állapít meg. Ennek célja, hogy az érintett az elhúzódó ügyintézés alatt se maradjon jövedelem nélkül, a kifizetett összeget pedig a végleges nyugdíj megállapításakor hiánytalanul beszámítják - hívja fel a figyelmet heti hírlevelében Farkas András, "Nyugdíjguru".

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A nyugdíjigények elbírálására az ügyintéző kormányhivatalnak alapesetben 60 nap áll rendelkezésére. Előfordulhat azonban, hogy bár a jogosultság kétséget kizáróan fennáll, a pontos összeget az eljárás megindulásától számított 30 napon belül valamilyen oknál fogva nem tudják meghatározni. A hatóság ilyen esetekben folyósít nyugdíjelőleget.

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Ez a helyzet leggyakrabban két okból állhat elő. Az év elején beadott igényléseknél a hivatalnak várnia kell az adott évre vonatkozó új valorizációs szorzók hatályba lépésére, míg a nemzetközi ügyekben a külföldi szervek adatszolgáltatása okozhat csúszást.

Az előleget a hivatal a már rendelkezésre álló adatok és a hatályos szorzók alapján, hivatalból állapítja meg. Mivel ez még nem a végleges döntés, a megállapítás nem határozat, hanem végzés formájában történik.

Amennyiben a végleges nyugdíj megállapítása négy hónapnál is tovább húzódik, az igénylő az időközben beérkezett új információkra – például az új valorizációs szorzók megjelenésére – hivatkozva kérheti az előleg összegének módosítását. A hatóság erről a kérelemről is végzésben dönt, amely ellen az érintett önálló jogorvoslattal élhet.

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Amikor végül minden adat beérkezik és az eljárás lezárul, a hatóság meghozza a végleges határozatot a nyugdíj összegéről, amelybe a korábban kifizetett nyugdíjelőleget beleszámítják. Fontos szabály, hogy a hivatalt a végső számításnál nem köti az előleget megállapító korábbi végzés tartalma. Ha a folyamat során új tények vagy bizonyítékok merülnek fel, a végleges összeg eltérhet az előzetes számításoktól, így garantálva a pontos és jogszerű nyugellátást.

Címlapfotó: MTI/Bodnár Boglárka
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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