A turisták pénzt hoznak, munkahelyeket teremtenek, és olyan településeken is megélhetést biztosíthatnak, ahol kevés más lehetőség akad. A növekvő vendégforgalomnak azonban ára is lehet: zsúfoltság, lakhatási konfliktusok és a látogatók igényeihez igazodó helyi gazdaság. Magyarországon a turizmus közvetlenül a GDP 4 százalékát adta az OECD összeállításában, ám az országos átlagnál fontosabb kérdés, mi történik azokkal a vállalkozásokkal és településekkel, amelyek megélhetése nagyrészt a vendégeken múlik. A koronavírus-járvány már megmutatta, milyen gyorsan eltűnhet ez a kereslet.

A turizmus sikere könnyen számszerűsíthető: több vendég, több vendégéjszaka, magasabb bevétel. Az már összetettebb kérdés, hogy a növekedésből mennyi jut a helyben élőknek, és milyen terheket jelent számukra.

Az OECD 2026-os turisztikai jelentése is arra figyelmeztet, hogy az ágazat gazdasági előnyei mellett a zsúfoltsággal, az infrastruktúra túlterhelésével és a helyi közösségeket érintő következményekkel is foglalkozni kell.

Magyarország az OECD-átlagon áll, de nem mindegy, mit mérünk

Az OECD Tourism Trends and Policies 2026 című kiadványának magyar országértékelése szerint a turizmus közvetlen GDP-hozzájárulása Magyarországon 2023-ban 4 százalék volt. Ez megegyezik a nemzetközi összeállításban szereplő OECD-átlaggal. Fontos azonban, hogy a 2026-os kiadvány nem kizárólag 2026-os adatokat közöl: az országok összevetésében a legutóbbi rendelkezésre álló adatok szerepelnek, amelyek referenciaéve eltérhet.

A közvetlen hozzájárulást nem szabad összekeverni a turizmushoz kapcsolódó ágazatok teljes teljesítményével vagy a beszállítói kapcsolatokon keresztül jelentkező tovagyűrűző hatásokkal. A KSH 2024-re vonatkozó adatai szerint a turizmushoz köthető ágazatok a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 7 százalékát állították elő, a tovagyűrűző hatásokkal együtt pedig 10,2 százalékát. Ezek más tartalmú mutatók, ezért nem mondanak ellent az OECD 4 százalékos adatának.

A foglalkoztatásban is jelentős a súlyuk: a KSH szerint 2024-ben 441 ezren dolgoztak a turisztikai ágazatokban, a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 9,5 százaléka. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy valamennyiük munkája kizárólag a turisták fogyasztásától függött: a vendéglátás például a helyi lakosságot is kiszolgálja.

A vendég pénze nem csak a szállodánál maradhat

A turizmus egyik nagy előnye, hogy a látogatók költése több ágazatot is mozgásba hozhat. A szálláshelyek és éttermek mellett a közlekedési szolgáltatók, a kereskedők, a mezőgazdasági termelők és más helyi beszállítók is megrendelésekhez juthatnak. A turisztikai beruházások pedig olyan infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztését is ösztönözhetik, amelyeket a lakosság szintén használ.

Gazdaságfejlesztési szempontból ezért nem önmagában az a döntő, hány turista érkezik, hanem az is, hogyan kapcsolódik az ágazat a helyi vállalkozásokhoz. Egy helyi termelőktől vásárló étterem vagy környékbeli szolgáltatókkal együttműködő szálláshely szélesebb körben oszthatja szét a vendégforgalom előnyeit. A turizmus akkor lehet igazán hasznos, ha nem elszigetelten működik, hanem erősíti a körülötte lévő gazdaságot is – ez következik az OECD által bemutatott beszállítói és térségfejlesztési összefüggésekből.

A helyieknek már nem csak előny a sok turista

A növekedés másik oldalán a túlterhelt közterületek, a zaj, a közlekedési nehézségek és a lakhatási konfliktusok állhatnak. Az OECD szerint a nem megfelelően kezelt turizmus megemelheti a helyiek megélhetési költségeit, átrendezheti a helyi gazdaságot, és egyes célpontokon a régi lakók kiszorulásához is hozzájárulhat.

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EZ IS ÉRDEKELHET Betelt a pohár a méregdrága albérletek miatt: radikális szigorítások indultak a turistalakások ellen Barcelonában hetekig sátraztak a főtéren a megfizethető lakhatást követelő tüntetők. A tiltakozás kérdése Budapesten is ismerős: hogyan maradhat otthona a helyieknek egy város, ahol egyre több lakás szolgálja a turistákat?

A lakhatással való kapcsolat Magyarországon sem pusztán elméleti kérdés. Az MNB korábbi lakáspiaci jelentése a budapesti albérletpiac kínálatát és árazását befolyásoló tényezőként foglalkozott a rövid távú lakáskiadással. A jegybank elemzése szerint a turisztikai hasznosításból a hosszú távú bérleti piacra átkerülő lakások növelhetik az albérletkínálatot, és mérsékelhetik a bérleti díjak helyi emelkedését. Ez nem jelenti azt, hogy a lakhatási drágulás kizárólag a turizmus következménye, de jelzi a két piac közötti kapcsolatot.

A helyi gazdaság átrendeződésének kockázata is ebből érthető meg. Ha egy környéken egyre inkább a látogatók kereslete határozza meg, milyen szolgáltatást érdemes fenntartani, a lakosság mindennapi igényei háttérbe szorulhatnak. Elemzési szempontból ezért a vendégforgalom mellett azt is érdemes vizsgálni, mennyire marad élhető egy település azoknak, akik nem néhány napot, hanem az egész évüket ott töltik.

Válságban az utazás is felkerül a lemondható kiadások listájára

A turizmusra építő gazdasági modell egyik gyenge pontja, hogy a szabadidős utazás halasztható kiadás. Ha szűkül a családi költségvetés, a nyaralás rövidítésével, olcsóbb szállással vagy egy utazás elhagyásával is lehet takarékoskodni. Az OECD 2026-os értékelése szerint a megfizethetőséggel és biztonsággal kapcsolatos aggodalmak rövidebb tartózkodások, kedvezőbb árú úti célok és olcsóbb utazási megoldások felé terelhetik a keresletet.

Ebből azonban nem következik, hogy minden gazdasági nehézség automatikusan összeomlasztja a turizmust. A kereslet részben át is rendeződhet: aki lemond egy drága, távoli útról, választhat közelebbi célpontot. Az ágazat az elmúlt években jelentős ellenálló képességet is mutatott. A vállalkozások számára ugyanakkor a rövidebb tartózkodás és a visszafogottabb költés akkor is kockázat, ha a vendégek száma nem zuhan látványosan.

Magyarország esetében külön figyelmet érdemel a külföldi kereslet súlya: az OECD országértékelése szerint 2024-ben a belföldi turizmus a teljes turisztikai kiadás 28 százalékát adta. A jelentés ezt olyan adottságként emeli ki, amely érzékenyebbé teszi az ágazatot a beutazóforgalom visszaesésére.

A Covid megmutatta, hogy nem csak lassulás jöhet

A legsúlyosabb figyelmeztetés továbbra is a koronavírus-járvány. A KSH éves összefoglalója szerint 2020-ban a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 57 százalékkal csökkent 2019-hez képest. A járvány és az utazási korlátozások a turizmus szinte minden szegmensében súlyos visszaesést okoztak.

Ez nem egy szokásos gazdasági válság forgatókönyve volt, hanem rendkívüli sokk. A tanulsága mégis általános: a korábbi vendégforgalom nem jelent garanciát a következő év bevételére. Az OECD ezért a járvány tapasztalataira építő válságfelkészülést és az alkalmazkodóképesség javítását is a turizmuspolitika fontos feladatának tartja.