Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt csődöt jelentett, és azonnali hatállyal minden járatát törölte a diszkont-légitársaság.
Több tucat drón csapott le a kulcsfontosságú orosz nagyvárosra: az Egyesült Államokat vádolják a támadással
Egy orosz biztonságpolitikai szakértő a NATO-t vádolja a Szentpétervárt ért legutóbbi, nagyszabású dróntámadás irányításával. Jurij Knutov szerint a nyugati szövetség felderítőgépei aktívan segítették az ukrán drónrajt, ezért válaszul agresszív légi fellépést és elektronikus zavarást sürget a NATO repülőgépei ellen - számolt be a Portfolio.
A hajnali órákban súlyos támadás érte Szentpétervárt és a Leningrádi területet, amelynek során az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 55 ukrán drónt fogtak el. A városban a robbanások több épületet is megrongáltak, egy civilt pedig kórházba kellett szállítani.
Orosz források arra hívták fel a figyelmet, hogy az akció idején a balti államok légterében egy amerikai E-3 Sentry típusú légtérellenőrző repülőgép (AWACS) járőrözött. Jurij Knutov haditechnikai szakértő az orosz állami médiának nyilatkozva kijelentette, meggyőződése, hogy a NATO-gép irányította az ukrán drónrajt, kijelölve a célpontokat és a támadási irányokat, egyben kiértékelve a csapások eredményességét.
Knutov szerint a hírszerzési adatok folyamatos átadásával és a drónok vezérlésével a NATO immár közvetlenül is részt vesz a hadműveletekben, ami határozott orosz válaszlépéseket követel. A szakértő azt javasolta, hogy az orosz légierő lépjen fel aktívan, és a semleges légtérben a vadászgépeik repüljenek veszélyesen közel a NATO felderítőgépeihez, majd hirtelen manőverekkel és szándékos turbulenciakeltéssel zavarják meg a személyzet munkáját. Emellett szorgalmazta az elektronikai hadviselési rendszerek célzott és széles körű alkalmazását is a nyugati felderítőgépek megbénítására.
Dróntámadás érte a Rheinmetall létesítményét: két olasz szakember életét vesztette, felfüggesztették a légtér használatát
A két olasz szakember a kuvaiti hadsereg Skyguard légvédelmi rendszerének radarantennáin végeztek karbantartási munkálatokat a robbanás pillanatában.
Teljesen átírnák a magyar választási törvényt: eltörölhetik a levélszavazást és a győzteskompenzációt
Teljesen új választási rendszer kidolgozását tervezi a kormányzat, hogy végleg felszámolja a korábbi, kétharmados túlhatalmat és visszaéléseket lehetővé tevő szisztémát.
Az Egyesült Királyság a múlt héten három fontos területen is megállapodott az Európai Unióval, ami heves tiltakozást váltott ki a korábbi konzervatív miniszterelnökökből.
Óriási fordulat a magyar mezőgazdaságban: tartós behozatalra szorulhat az ország a súlyos aszály miatt
Súlyos kukoricahiánnyal küzd a magyar agrárium és az élelmiszeripar a 2026-os extrém aszály miatt.
Váratlan fordulat a háborúban: Kim Dzsongun hirtelen leállította az Oroszországnak szánt fegyverszállítmányokat
Észak-Korea ideiglenesen leállította az Oroszországnak nyújtott katonai támogatást.
Újabb ország mozdult el az Ukrajna-hitel ügyében: Bulgária már beszállna, de fegyverekre nem ad pénzt
Bulgária végül csatlakozik az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hitelprogramjához, de csak annak nem katonai részét támogatja.
Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója előtt csapott le az Egyesült Államok: újabb vámháború fenyeget
Az Egyesült Államok újabb, 20 százalékos védővámot vetett ki a kínai árukra, és a kereskedelmi tárgyalások kudarca esetére a terhek megduplázásával fenyeget.
Nincs mese, jöhet a 70 éves nyugdíjkorhatár: elsőként az 1966 után születettek kerülhetnek bajba - közeleg a fordulat a szomszédban
Az abortusztilalom után született népes "dekrétgeneráció" közelgő nyugdíjba vonulása erősen megterhelheti az államkasszát.
Újabb kemény esőzést, áradásokat hoz az El Niño: ezt már nem teszi zsebre Európa, a boltban is fizethetjük a pusztítás árát
A szokatlanul csapadékos időjárás közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdaságot, a kistelepüléseket, valamint a nagyobb folyóparti régiókat.
Átfogó, kölcsönös légicsapások jellemezték az éjszakát, miután orosz rakéták és drónok halálos áldozatokat követelve támadták Kijevet és Harkivot.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a jogi feltételek már adottak, így nincs ok a kisebbségvédelmi intézkedések halogatására.
Új védővámokat vezetne be tizennégy meghatározó kereskedelmi partnerével, köztük Kínával és az Európai Unióval szemben a Trump-adminisztráció.
Itt a bejelentés, új éves juttatást kapnak a nyugdíjasok: a nyugdíjkorhatárról is nyilatkozott a miniszter - nagy változás jön Európa egyik legproblémásabb államában
A társadalombiztosítási rendszer stabil, így a nyugdíjkorhatár emelése egyáltalán nincs napirenden Niki Kerameusz szerint.
Az EKB döntéshozói az eurózóna bankjaira vonatkozó kötelező tartalékráta emeléséről tárgyaltak.
Az Egyesült Államok akár már szerdán újabb büntetővámok bevezetését jelentheti be több fontos kereskedelmi partnere, köztük Kína, az Európai Unió és Japán ellen.
Kárpátalján tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök, új fejezetet nyitva a két ország kapcsolatában.
Újabb fordulat a közel-keleti konfliktusban: Irán újra elrendelte a Hormuzi-szoros fokozatos lezárását
Az iráni hadsereg főparancsnoka utasította a haditengerészetet a Hormuzi-szoros fokozatos lezárására, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán feltételeit.
Riasztó jelentést kapott a NATO: nukleáris fegyverkezésre készülhet Oroszország a világűrben, Moszkva tagadja a vádakat
Sajtóhírek szerint Oroszország nukleáris robbanófejjel felszerelt műhold felbocsátására készül a világűrbe.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.