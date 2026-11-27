Egy orosz biztonságpolitikai szakértő a NATO-t vádolja a Szentpétervárt ért legutóbbi, nagyszabású dróntámadás irányításával. Jurij Knutov szerint a nyugati szövetség felderítőgépei aktívan segítették az ukrán drónrajt, ezért válaszul agresszív légi fellépést és elektronikus zavarást sürget a NATO repülőgépei ellen - számolt be a Portfolio.

A hajnali órákban súlyos támadás érte Szentpétervárt és a Leningrádi területet, amelynek során az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 55 ukrán drónt fogtak el. A városban a robbanások több épületet is megrongáltak, egy civilt pedig kórházba kellett szállítani.

Orosz források arra hívták fel a figyelmet, hogy az akció idején a balti államok légterében egy amerikai E-3 Sentry típusú légtérellenőrző repülőgép (AWACS) járőrözött. Jurij Knutov haditechnikai szakértő az orosz állami médiának nyilatkozva kijelentette, meggyőződése, hogy a NATO-gép irányította az ukrán drónrajt, kijelölve a célpontokat és a támadási irányokat, egyben kiértékelve a csapások eredményességét.

Knutov szerint a hírszerzési adatok folyamatos átadásával és a drónok vezérlésével a NATO immár közvetlenül is részt vesz a hadműveletekben, ami határozott orosz válaszlépéseket követel. A szakértő azt javasolta, hogy az orosz légierő lépjen fel aktívan, és a semleges légtérben a vadászgépeik repüljenek veszélyesen közel a NATO felderítőgépeihez, majd hirtelen manőverekkel és szándékos turbulenciakeltéssel zavarják meg a személyzet munkáját. Emellett szorgalmazta az elektronikai hadviselési rendszerek célzott és széles körű alkalmazását is a nyugati felderítőgépek megbénítására.