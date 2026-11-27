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Egynapos karácsonyi álomutazásokat indít a MÁV: így juthatunk el kényelmesen a legjobb ünnepi forgatagokba
Idén is útra kelnek a MÁV Advent Expressz különvonatai, amelyekkel szállásfoglalás nélkül, egyetlen nap alatt, kényelmesen látogathatók meg Közép-Európa legszebb karácsonyi vásárai. Holnap, november 28-án a csehországi Olomoucba, december 5-én pedig Zágrábba indulnak a közvetlen járatok.
A szombatonként közlekedő, első- és másodosztályú fülkés kocsikkal felszerelt vonatokon már az utazás alatt is garantált az ünnepi hangulat, amelyről az Utasellátó étkezőkocsija gondoskodik szezonális kínálatával.
A helybiztosítást is tartalmazó menetjegyek kizárólag oda-vissza útra válthatók a vasúttársaság online felületén vagy a jegypénztárakban. Másodosztályon a felnőttjegyek mintegy 21 ezer forinttól (59 euró), a gyermekjegyek 16 ezer forinttól (44 euró) érhetők el, míg első osztályon a felnőtteknek nagyjából 29 ezer, a gyerekeknek pedig 20 ezer forintot kell fizetniük.
A holnapi, csehországi járat reggel 5:45-kor indul a budapesti Déli pályaudvarról, és a dunántúli fővonalat érintve 11:31-re érkezik Olomoucba. A belvárosi Felső és Alsó téren megrendezett vásár kézműves termékekkel és helyi ételekkel várja az utazókat, akik a forgatag mellett az UNESCO világörökségi listáján szereplő Szentháromság-oszlopot és a díszes városháza csillagászati óráját is megcsodálhatják. A különvonat 17:00-kor indul vissza, és 23:34-re érkezik meg a magyar fővárosba.
A korábban Európa legjobbjának is megválasztott zágrábi adventi vásárra december 5-én két útvonalon is indulnak szerelvények. A budapesti vonat szintén 5:45-kor indul, és a Balaton déli partját, valamint Dél-Zalát érintve 12:02-re ér a horvát fővárosba.
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A pécsi járat 6:01-kor hagyja el az állomást, és 10:39-re fut be Zágrábba. Mindkét vonat 17:15-kor indul haza, a pécsi 23:00-ra, a budapesti pedig 23:49-re fejezi be az utat. Zágrábban a programok több helyszínen – többek között a központi Jelačić bán téren, a Zrinjevac parkban és a Tomislav király téri hatalmas szabadtéri jégpályánál – zajlanak, ahol a helyi gasztronómia elmaradhatatlan részeként érdemes megkóstolni a sült aprófánkot, a fritulét.
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