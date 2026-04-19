Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?

A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust Magyarországon, miközben a politikai erőviszonyok átrendeződése mellett a közéleti figyelem gyorsan átterelődött a jövőbeni gazdasági és társadalmi hatásokra. A 2026-os választást a Tisza Párt nyerte, méghozzá vastagon kétharmaddal: 141 képviselőt küldhetnek az új Országgyűlésbe. Nem véletlen, hogy ez a hangulat a Pénzcentrum 16. heti legolvasottabb és legfontosabb cikkeiben is visszaköszönt: a választási eredmények értelmezése, a lehetséges gazdaságpolitikai irányok, a bérek közötti egyre nagyobb különbségek, valamint a lakosságot közvetlenül érintő pénzügyi és megélhetési kérdések dominálták az érdeklődést, miközben a befektetési bizonytalanságok és a mindennapi kiadások alakulása is kiemelt figyelmet kapott. Lássuk a heti összefoglalót!
A választást követő héten járunk, és immár a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által közölt adatok alapján a végleges mandátumeloszlás is kirajzolódott. A 199 fős Országgyűlésben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátumot szerzett. Az egyéni választókerületek túlnyomó részében a Tisza jelöltjei győztek (106-ból 96 körzetben), miközben a kormánypártok 10 körzetet hoztak, így a politikai erőviszonyok egyértelmű átrendeződése rajzolódik ki.
A szavazatszámlálás lezárása ugyanakkor nem volt teljesen egyenes folyamat: az úgynevezett „utazó szavazatok” beérkezése és feldolgozása több választókerületben is módosította az eredményeket. Ezek a külképviseleteken vagy más településeken leadott voksok végül három körzetben is fordítottak az álláson, ami tovább erősítette a Tisza Párt előnyét a végső összesítésben.
Az eredmények megszületésével a politikai fókusz gyorsan áttevődött a jövőre: a pártok, elemzők és gazdasági szereplők egyaránt azt mérlegelik, milyen irányt vehet Magyarország a következő években. A parlamenti erőviszonyok átrendeződése nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi kérdésekben is új várakozásokat nyitott, így a következő időszak központi témája már egyértelműen az lesz, mit hoz a kialakult új helyzet.
Jobbára ez tükröződött vissza a Pénzcentrum eheti legolvasottabb és legfontosabb cikkei között is, amelyeket most összegyűjtöttünk - ja, és nem mellesleg valaki az Ötöslottó rekordnyereményét is elvitte, több mint 6,78 milliárd forintot. Ha olvasnád a cikket, akkor kattints a címére vagy a képes ajánlókra!
A Pénzcentrum 16. heti legfontosabb, legolvasottabb cikkei
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal, ami alapjaiban írta át a befektetői várakozásokat. A korábban várt kamatcsökkentési pályák helyét rövid idő alatt a kivárás, sőt több esetben a szigorítás lehetősége vette át, miközben a jegybankok mozgástere egyre szűkebb lett. A részvény- és kötvénypiacok együtt gyengültek, a klasszikus menedékeszközök sem nyújtottak egyértelmű védelmet, miközben az energia és a nyersanyagok kerültek a nyertesek közé. A szakértők szerint a következő időszakot nem egyetlen meghatározó trend, hanem több egymással versengő hatás alakítja majd, az infláció alakulásától és az olajpiaci folyamatoktól kezdve a mesterséges intelligencia gazdasági hatásain át egészen a közel-keleti konfliktus lehetséges kimeneteléig. Ez volt a héten a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
Brutális különbségek rajzolódnak ki a magyar bérekben: miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el. A KSH friss adatai szerint nemcsak területileg, hanem ágazatonként is szétnyílt az olló: a csúcskereseteket néhány kiemelt iparág húzza fel, miközben a legrosszabbul fizetett munkák tartósan leszakadnak az országos átlagtól.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
A streaming korszakában könnyű lenne azt gondolni, hogy a fizikai hanghordozók végleg háttérbe szorultak – a valóság azonban jóval árnyaltabb. Miközben a digitális zenehallgatás kényelme vitathatatlan, egyre többen fordulnak újra a kézzelfogható formátumok felé, legyen szó bakelitről, CD-ről vagy akár kazettáról. De vajon mi hajtja ezt a visszarendeződést, mennyire erős ma a hazai lemezpiac, és tényleg aranyat érhet egy-egy ritkább darab? Cikkünkben bolti tapasztalatok és piaci adatok alapján járunk utána, mit jelent ma zenét birtokolni a digitális világban.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% .
Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban. A több mint 200 oldalas program egyik látványos eleme a roncsprémium bevezetése, amely a régi, szennyező autók lecserélését ösztönözné. Erre nagy szükség is lehet, hiszen a magyar autóállomány nemcsak bővül, hanem folyamatosan öregszik is. A kérdés az, hogy a nemzetközi példákhoz hasonlóan itthon is valódi fordulatot hozhat-e egy ilyen támogatási rendszer.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
A keleti és déli megyékből továbbra is folyamatos a lakosság elvándorlása, főként nyugati megyékbe és a fővárosba áramlanak. A KSH közzétette a friss, belföldi vándorlási adatokat, amelyekből kiderül, hogy az ország keleti megyéiből továbbra is jelentős az elvándorlás. Amíg a községekbe vándorlók mérlege pozitív, a főváros elszívó hatása egyre csökken, a többi városból pedig évről évre jobban áramlik el a lakosság. Olyan sokan nem költöznek falvakba, mint a világjárvány sújtotta évek alatt, mégis az látszik: a vándorlási mérleg a falvak javára billen. Ennek számos gazdasági és társadalmi ok húzódhat a hátterében, a friss számok mellett ezeket is áttekintjük cikkünkben.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
Ausztria tovább szigorítja a gyorshajtók elleni fellépést: 2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik. A döntés minden autóst érint, így a magyarokat is. Közben Magyarországon egy halálos budapesti baleset után újra fellángolt a vita arról, hogy szükség van-e hasonlóan kemény szankciókra.
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
A Balaton nyugati medencéjéhez közeli déli parti településeken egyre több helyen ütköznek ugyanabba a problémába a nyaralók: a víz sekélyebb, iszaposabb és nehezebben megközelíthető. A háttérben egy összetett folyamat áll. A mederben felhalmozódó szerves anyagok, az elöregedő nádasok és a természetes feltöltődés együttesen alakítják át a part menti szakaszokat. De a megoldás sem egyszerű, hiszen a medertisztítás segíthet a strandolási feltételeken és akár a vízminőségen is, de komoly engedélyeztetéshez, jelentős költségekhez és szigorú környezetvédelmi szabályokhoz kötött beavatkozás. Vajon hogyan tud ez a gyakorlatban megvalósulni és milyen költségekkel jár? És mennyiben érinti a balatoni fürdőzésünk minőségét? Ezekre a kérdésekre segített válaszokat találni a Pénzcentrumnak Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat.
Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények
A legfrissebb 2026-os országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot...
Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon.
Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.
Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.
A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet
A szavazatok száz százalékának feldolgozása után véglegessé vált, hogy a fideszes Ágh Péter mindössze 258 szavazatnyi különbséggel nyerte meg a sárvári központú választókerületet.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
