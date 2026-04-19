Budapest, 2026. április 13.Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?

Pénzcentrum
2026. április 19. 19:00

A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust Magyarországon, miközben a politikai erőviszonyok átrendeződése mellett a közéleti figyelem gyorsan átterelődött a jövőbeni gazdasági és társadalmi hatásokra. A 2026-os választást a Tisza Párt nyerte, méghozzá vastagon kétharmaddal: 141 képviselőt küldhetnek az új Országgyűlésbe. Nem véletlen, hogy ez a hangulat a Pénzcentrum 16. heti legolvasottabb és legfontosabb cikkeiben is visszaköszönt: a választási eredmények értelmezése, a lehetséges gazdaságpolitikai irányok, a bérek közötti egyre nagyobb különbségek, valamint a lakosságot közvetlenül érintő pénzügyi és megélhetési kérdések dominálták az érdeklődést, miközben a befektetési bizonytalanságok és a mindennapi kiadások alakulása is kiemelt figyelmet kapott. Lássuk a heti összefoglalót!

A választást követő héten járunk, és immár a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által közölt adatok alapján a végleges mandátumeloszlás is kirajzolódott. A 199 fős Országgyűlésben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátumot szerzett. Az egyéni választókerületek túlnyomó részében a Tisza jelöltjei győztek (106-ból 96 körzetben), miközben a kormánypártok 10 körzetet hoztak, így a politikai erőviszonyok egyértelmű átrendeződése rajzolódik ki.

A szavazatszámlálás lezárása ugyanakkor nem volt teljesen egyenes folyamat: az úgynevezett „utazó szavazatok” beérkezése és feldolgozása több választókerületben is módosította az eredményeket. Ezek a külképviseleteken vagy más településeken leadott voksok végül három körzetben is fordítottak az álláson, ami tovább erősítette a Tisza Párt előnyét a végső összesítésben.

Az eredmények megszületésével a politikai fókusz gyorsan áttevődött a jövőre: a pártok, elemzők és gazdasági szereplők egyaránt azt mérlegelik, milyen irányt vehet Magyarország a következő években. A parlamenti erőviszonyok átrendeződése nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi kérdésekben is új várakozásokat nyitott, így a következő időszak központi témája már egyértelműen az lesz, mit hoz a kialakult új helyzet.

Jobbára ez tükröződött vissza a Pénzcentrum eheti legolvasottabb és legfontosabb cikkei között is, amelyeket most összegyűjtöttünk - ja, és nem mellesleg valaki az Ötöslottó rekordnyereményét is elvitte, több mint 6,78 milliárd forintot. Ha olvasnád a cikket, akkor kattints a címére vagy a képes ajánlókra!

Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.

A Pénzcentrum 16. heti legfontosabb, legolvasottabb cikkei

Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?

A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal, ami alapjaiban írta át a befektetői várakozásokat. A korábban várt kamatcsökkentési pályák helyét rövid idő alatt a kivárás, sőt több esetben a szigorítás lehetősége vette át, miközben a jegybankok mozgástere egyre szűkebb lett. A részvény- és kötvénypiacok együtt gyengültek, a klasszikus menedékeszközök sem nyújtottak egyértelmű védelmet, miközben az energia és a nyersanyagok kerültek a nyertesek közé. A szakértők szerint a következő időszakot nem egyetlen meghatározó trend, hanem több egymással versengő hatás alakítja majd, az infláció alakulásától és az olajpiaci folyamatoktól kezdve a mesterséges intelligencia gazdasági hatásain át egészen a közel-keleti konfliktus lehetséges kimeneteléig. Ez volt a héten a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe.

Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Az elmúlt évek válságai – a koronavírus-járvány, az elszálló infláció és a geopolitikai feszültségek – nemcsak a pénztárcákat terhelték meg, hanem a mindennapi étkezési szokásokat is alapjaiban formálták át.

Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók

Brutális különbségek rajzolódnak ki a magyar bérekben: miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el. A KSH friss adatai szerint nemcsak területileg, hanem ágazatonként is szétnyílt az olló: a csúcskereseteket néhány kiemelt iparág húzza fel, miközben a legrosszabbul fizetett munkák tartósan leszakadnak az országos átlagtól.

Veszélyes új drog terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.

Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet

A streaming korszakában könnyű lenne azt gondolni, hogy a fizikai hanghordozók végleg háttérbe szorultak – a valóság azonban jóval árnyaltabb. Miközben a digitális zenehallgatás kényelme vitathatatlan, egyre többen fordulnak újra a kézzelfogható formátumok felé, legyen szó bakelitről, CD-ről vagy akár kazettáról. De vajon mi hajtja ezt a visszarendeződést, mennyire erős ma a hazai lemezpiac, és tényleg aranyat érhet egy-egy ritkább darab? Cikkünkben bolti tapasztalatok és piaci adatok alapján járunk utána, mit jelent ma zenét birtokolni a digitális világban.

Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
Hiába tűnnek egységesnek az árak az online divatáruházakban, a valóságban komoly különbségek lehetnek ugyanazon termékek között.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.

Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?

Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban. A több mint 200 oldalas program egyik látványos eleme a roncsprémium bevezetése, amely a régi, szennyező autók lecserélését ösztönözné. Erre nagy szükség is lehet, hiszen a magyar autóállomány nemcsak bővül, hanem folyamatosan öregszik is. A kérdés az, hogy a nemzetközi példákhoz hasonlóan itthon is valódi fordulatot hozhat-e egy ilyen támogatási rendszer.

„Ez tüdőlövés a költségvetésnek": a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint szükség lenne egy olyan államigazgatási szereplőre – akár államtitkárságra –, amely koordinálja az ágazatot.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.

Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket

A keleti és déli megyékből továbbra is folyamatos a lakosság elvándorlása, főként nyugati megyékbe és a fővárosba áramlanak. A KSH közzétette a friss, belföldi vándorlási adatokat, amelyekből kiderül, hogy az ország keleti megyéiből továbbra is jelentős az elvándorlás. Amíg a községekbe vándorlók mérlege pozitív, a főváros elszívó hatása egyre csökken, a többi városból pedig évről évre jobban áramlik el a lakosság. Olyan sokan nem költöznek falvakba, mint a világjárvány sújtotta évek alatt, mégis az látszik: a vándorlási mérleg a falvak javára billen. Ennek számos gazdasági és társadalmi ok húzódhat a hátterében, a friss számok mellett ezeket is áttekintjük cikkünkben.

A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.

Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés

Ausztria tovább szigorítja a gyorshajtók elleni fellépést: 2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik. A döntés minden autóst érint, így a magyarokat is. Közben Magyarországon egy halálos budapesti baleset után újra fellángolt a vita arról, hogy szükség van-e hasonlóan kemény szankciókra.

Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét

A Balaton nyugati medencéjéhez közeli déli parti településeken egyre több helyen ütköznek ugyanabba a problémába a nyaralók: a víz sekélyebb, iszaposabb és nehezebben megközelíthető. A háttérben egy összetett folyamat áll. A mederben felhalmozódó szerves anyagok, az elöregedő nádasok és a természetes feltöltődés együttesen alakítják át a part menti szakaszokat. De a megoldás sem egyszerű, hiszen a medertisztítás segíthet a strandolási feltételeken és akár a vízminőségen is, de komoly engedélyeztetéshez, jelentős költségekhez és szigorú környezetvédelmi szabályokhoz kötött beavatkozás. Vajon hogyan tud ez a gyakorlatban megvalósulni és milyen költségekkel jár? És mennyiben érinti a balatoni fürdőzésünk minőségét? Ezekre a kérdésekre segített válaszokat találni a Pénzcentrumnak Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere.

